Sviktes av sine egne: Mot nytt brexit-nederlag for May

17 dager før Storbritannia skal forlate EU tyder alt på at statsminister Theresa May går på nok et sviende nederlag i Parlamentet tirsdag kveld. En opphetet debatt pågår nå.

Publisert: 12.03.19 19:37 Oppdatert: 12.03.19 20:00







Klokken 23.00 britisk tid fredag 29.mars skal Brexit tre i kraft. Da er det to år siden Storbritannia formelt meldte EU at landet ønsket å trekke seg ut av samarbeidet.

VG er på plass på galleriet i Underhuset der det snart skal stemme over avtalen. Her er det fortsatt helt uklart hvor dette bærer:

Steve Double, konservativ, fikk nettopp hele Underhuset til å le da han markerte hvor forvirrende brexit er.

- Vi er tyve min unna avstemning og jeg aner ikke hva jeg skal stemme, sa Double.

Underhuset begynner å bli fullt. Mange politikere har droppet debatten og kommer først nå for å stemme om drøyt kvarter.

Dersom Mays plan faller, betyr det en ny avstemning på onsdag. Det varslet Theresa May allerede før dagens avstemning. Underhuset skal da stemme over å utelukke «no deal» med EU.

Avhengig av resultatet onsdag, kan det bli enda en avstemning på torsdag om å utsette skilsmissen fra EU.

Statsministere Theresa May er hardt presset i kveld, rett før parlamentets tredje Brexit-avstemning. Foto: UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT / REUTERS

Med rusten stemme har Theresa May i hele ettermiddag kjempet mot sterk motstand i Parlamentet. På galleriet har ektemannen Philip May fulgt dramaet.

– Dere har et tydelig valg i dag. Stem på denne avtalen eller så risikerer dere ingen avtale, eller ingen brexit, sa May.

Hun snakket trolig for døve ører.

Grense-trøbbel

Statsministeren kom nærmest direkte fra Strasbourg til den opphetede debatten og påfølgende avstemningen. Mandag kveld møtte hun EU-toppene Jean-Claude Juncker og Donald Tusk i Frankrike. Med hjem hadde hun en ny, justert avtale om backstop, grenseovergangen mellom Irland og Nord-Irland . Mays regjering varslet ved midnatt mandag at EU hadde gått med på juridisk bindende garantier og håpet det ville snu stemningen i Parlamentet.

Grensespørsmålet har vært nøkkelen til hele forhandlingsprosessen siden oppstarten i 2016. Grensen mellom Irland og Nord-Irland blir EUs yttergrense etter brexit. Det har blokkert fremgang og gjort det umulig for Storbritannia å forlate EU slik den nåværende britiske regjeringen har ønsket og trodd var mulig.

Forholdet på grensen mellom EU-landet Irland og Nord-Irland er et av de vanskelige spørsmålene i Storbritannias vei ut av unionen. Grensen blir EUs yttergrense hvis Brexit gjennomføres.

Ingen gode naboer på den irske øya ønsker å gjeninnføre passkontroll mellom de to naboene der grensepasseringene har gått papirløst i mange år.

Theresa May har garantert irene at det ikke vil bli noen potensielt fredsforstyrrende «hard» grense mellom Nord-Irland og Irland etter Brexit som i 20 år hadde en blodig konflikt. Hvordan en særavtale skal bli, er fortsatt usikkert. I dag er grensen «usynlig». 30 000 - 40 000 mennesker pendler over grensen hver dag. Dagens “sømløse” grensepasseringer er forhandlet frem gjennom flere tiår og det er stor frykt for at en ny EU-grense vil føre til at oppblussing av konflikten mellom Irland og Nord-Irland.

SISTE RUNDE: Theresa May møtte president i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker mandag. Foto: Vincent Kessler / X00403

Hamret løs på May

Garantiene fra møtet med EU-toppene var ikke nok for et Parlament med steile fronter. Gjennom debatten tirsdag hamret Brexit-motstanderne løs på statsministeren.

Minst 326 politikere i Underhuset må støtte May for at hun skal få flertall. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn har også varslet at Labour vender tommelen ned. Nord-irske DUP vil stemme mot avtalen. De mener det ikke har vært nok utvikling siden forrige avstemning, melder The Guardian.

Gruppen ERG fra det konservative partiet er Brexitforkjempere. Også de vil stemme nei fordi de mener avtalen med EU ikke er god nok.

Ved avstemningen i januar ble den daværende Brexit-avtalen nedstemt med 230 stemmers overvekt. Det var et knusende nederlag for statsministeren. Utover ettermiddagen i dag ble det stadig tydeligere at hun ikke ville klare å snu mange nok til å sikre flertall denne gangen heller.

Ved 17.30 meldte BBC at de hadde kilder på at Mays siste forsøk ville bli nedstemt med minst 150 stemmers overvekt. Ved 19-tiden, en time før avstemningen, meldte avisen the Independent at det nå bare handlet om hvor stort nederlaget ville bli for statsministeren.

Brexitsjokk i 2016

Det var ved valget i 2015 av den konservative statsministeren David Cameron lovte at det skulle holdes en folkeavstemning om Storbritannias tilslutning til EU. Da hadde EU-motstanden økt gjennom mange år, spesielt i det konservative partiet.

Cameron innfridde løftet 23.juni i 2016. Da stemte 52 prosent eller 17,4 millioner stemmeberettigede, for å gå ut av unionen som Storbritannia har vært en del av siden. For 16,1 millioner EU-tilhengere var sjokket stort. Det var det også i resten av EU.

David Cameron stemte selv i mot Brexit og gikk av som statsminister. Han ble etterfulgt av Theresa May.

Hun mistet flertallet ved parlamentsvalget i 2017 og søkte støtte fra det nord-irske unionistpartiet (DUP).

Datoen kan endres dersom Storbritannia ber om det og de andre EU-landene godtar en utsettelse.

Meningsmålinger viser at flertallet nå ønsker å bli i EU. De siste målingene i britiske medier viser at bare 40 prosent nå ønsker å forlate EU. 52 prosent vil bli, mens seks prosent er usikre.