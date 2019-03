Kraftige opptøyer i Paris

Gule vester-demonstranter barket lørdag sammen med politiet i et voldsomt sammenstøt nærheten av Triumfbuen.

Catherine Gonsholt Ighanian

NTB

Publisert: 16.03.19 13:12 Oppdatert: 16.03.19 14:00







Etter at antall deltakere i protestene har sunket siden den første aksjonen for 18 uker siden, håpet demonstrantene å blåse nytt liv i protestbevegelsen mot president Emmanuel Macron og hans politikk.

Selv om presidenten har gitt etter for enkelte av kravene, er det fortsatt enorm misnøye blant mange franskmenn i alle samfunnslag. Det kom nok en gang tydelig frem i den franske hovedstaden lørdag formiddag.

RASENDE: En ivrig demonstrant roper ut sitt budskap. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Demonstrantene kastet røykbomber og andre gjenstander på politifolkene langs Champs-Élysées, som først trakk seg tilbake sammen og senere satte inn vannkanon, gummikuler og tåregass mot demonstrantene, skriver AFP.

Over 5000 politifolk skal ha blitt satt i jobb for å få kontroll over demonstrantene, som også sprayet graffiti på bygninger.

Et annet sted i byen ble en bil satt i brann. Bildene viser også at rasende gule vester satte fyr på kiosker og vandaliserte butikker. Demonstrantene skal også ha barrikadert flere gater.

Kjendismanager Erland Bakke befinner seg i Paris og bor på et hotell ved Champs Elysees. Det som skulle bli et rolig og avkoblende helgeopphold, ble noe helt annet.

– Alt skjedde utenfor vinduet vårt. Vi våknet av at det smalt, sier han på telefon til VG.

– Politiet sier at vi får ikke gå ut fra hotellet, forteller han.

Først trodde Bakke og kona at det var skudd de ble vekekt av.

– Og det var nok også noen skudd. Men så hørte vi folkemasser utenfor. Det ble kastet steiner mot hotellet, så det føltes skremmende. Det var rett og slett en krigssone. Det smalt overalt, og politiet så lenge ut til å være på vikende front, sier Bakke.

Paret hadde tenkt å oppleve vår i Paris.

– Det er 17 grader i dag, men vi må i stedet nyte Paris-våren på rommet.

I FLAMMER: Denne aviskiosken fikk en ublid skjebne. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Ifølge politiet ble et 20-tall personer pågrepet, og det ble satt inn ekstra politimannskaper i tilfelle frammøtet skulle bli større enn de siste helgene.

MASKER: Her er en demonstrant med en lite flatterende Macron-maske på ryggen. Foto: PHILIPPE WOJAZER / X00303

Det er nøyaktig fire måneder siden aktivister i hele Frankrike begynte å bruke lørdagene på å gå ut i gatene for å protestere.

Grasrotbevegelsen «gilets jaunes» begynte som en protestaksjon 17. november i fjor mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader i Frankrike.

DUKKE: Denne utstillingsdukken har fått hard medfart. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Bevegelsen oppsto uten offisiell ledelse eller tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner. Den har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler.

I løpet av de siste 18 ukene har flere tusen demonstranter blitt pågrepet og mange hundre såret.

Selv om det er de ekstreme, voldelige personene tilknyttet gule vester som får mest oppmerksomhet, består gruppen stort sett av fredelige demonstranter som ikke ønsker vold.

DRAMATISK: Demonstrantene satte også fyr på biler. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters