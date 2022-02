forrige



Foto: Stefan Rousseau / Pa Photos

Kraftig storm i Europa – flere døde

Den kraftige stormen «Eunice» herjer i Europa fredag. I London har deler av taket på underholdningssenteret O2 Arena blitt revet i stykker av den kraftige vinden. Så langt har stormen tatt livet av åtte personer.

Publisert:

Arenaen, som tidligere har vært kjent under navnet Milleniumsdomen, er en av den britiske hovedstadens største scener. Både store konserter og idrettsarrangement arrangeres i arenaen.

Ifølge AFP har stormen ført til rekordsterke vindkast i Storbritannia fredag, med hastigheter på mer enn 195 kilometer i timen.

Også Irland, Nederland, Frankrike og Tyskland er blant landene som får stifte bekjentskap med nokså voldsomme «Eunice» fredag.

Ekstremt kraftig vind kan føre til farlige forhold, fastslår det meteorologiske instituttet Met Office i Storbritannia. De advarer om stormflo, flom og kraftig vind.

De har sendt ute røde farevarsel som gjelder sørvest i England og sør i Wales.

Åtte omkommet

Disse varslene innebærer fare for liv og helse som følge av flygende løse gjenstander: Tak kan blåse av bygninger, og strømledninger kan havne på bakken. Flere millioner briter og irer anbefales å holde seg innendørs.

Og i Irland har stormen så langt tatt livet av én mann i 60-årene. Han døde av at et tre falt over ham idet han jobbet med å rydde bort rester fra stormen i Wexford, sørøst i landet.

Reuters melder fredag kveld at også en kvinne i London omkom av et fallende tre og at en mann i Liverpool døde da han ble truffet av gjenstander som ble båret av den kraftige vinden.

Mens i Nederland har fire personer omkommet. To av dem ble truffet av fallende trær, mens en bilfører døde etter å ha krasjet med et tre som hadde blåst over ende.

Og i nabolandet Belgia døde en 79 år gammel mann etter å falt i vannet fra båten sin, skriver Reuters.

En kvinne skal også ha blitt alvorlig skadet da takdeler falt ned på henne i Henley-on-Thames i Oxfordshire, en time vest for London.

Foto: TOM NICHOLSON / Reuters

Flere hundre skoler ble fredag stengt, alle tog i Wales står stille og alle flyginger fra London City Airport er innstilt, melder BBC.

Den internasjonale flyplassen Heathrow melder også om flere kansellerte flyginger.

Ifølge BBC Weather kan stormen være «den verste på 30 år».

– Det vil trolig være den sterkeste stormen på mange år på den tyske nordsjøkysten», sier kvalifisert meteorolog Dominik Jung fra Wetter.net til tyske Bild.

Den franske avisen Le Figaro meldte tidligere fredag om stor bølger nord i landet, og innstilling av flere togavganger.

– Hold dere hjemme, ikke ta risikoer, og ikke reis med mindre det er absolutt nødvendig, tvitret London-ordfører Sadiq Khan fredag morgen.

Også Nederland har erklært kode rød for kystprovinser og Wadden-øyene. Omkring 300 flyavganger er innstilt på Schiphol og fra klokken 14.00 ble all togtrafikk i hele Nederland stanset.

Selv toppfotballen i Nederland kan bli påvirket av stormen. Nederlands fotballforbund KNVB har vært i samtaler med eksperter om kveldens kamper kan gjennomføres.

Flere testsentre og vaksinasjonslokaler må også holde stengt.

FRISKT: Bølgene skyller inn over Porthcawl sør i Wales

I Irland var flere tusen hjem sør i landet uten strøm fredag morgen, og flere skoler og universiteter holder stengt. I Skottland tok stormen tatt med seg et kraftig snøfall, noe som skapte problemer på veiene i landet.

Folk over hele Storbritannia har blitt om å la bilen stå.

Rødt farevarsel – det høyeste nivået – ble først sendt ut for kysten av Devon, Cornwall, Somerset og deler av Wales.

Deretter kom et nytt rødt varsel som omfatter Kent, Surrey, Essex og hovedstaden London.