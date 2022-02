forrige

Kreml: Utbryterne har bedt Russland om hjelp

USA skal ha oppgitt til ukrainske myndigheter at en full invasjon fra Russland skal være nært forestående, ifølge anonyme sikkerhetskilder.

Russland sier onsdag kveld at lederne for de to utbryteregionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina har bedt Russlands president Vladimir Putin om militær hjelp til å slå tilbake mot det de hevder er aggresjon fra ukrainske regjeringsstyrker.

Det skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax som siterer Kremls talsperson Dmitrij Peskov, melder Reuters.

Nyhetsbyrået TASS har fått tilgang til brevene som lederne av de to selvstyreregionene sendte til Kreml.

I brevene skal det stå at de ber om hjelp for å forhindre sivile dødsfall og en humanitær katastrofene.

Brevene er datert i går, tirsdag 22. februar.

I et intervju med TASS gjengitt av Reuters, sier leder av utbryterregionen Donetsk, Denis Pusjilin, at de har akselerert mobiliseringen.

Han sier alle menn mellom 18 og 55 er blitt bedt om å kjempe.

– Vi kommer til å vinne. Med folk som dette vinner vi. Med et slikt land som store Russland, som vi respekterer og setter pris på, har vi ingen rett til å tape eller engang tvile på seier, sier Pushilin til Tass.

Vestlige land og Ukraina har lenge pekt ut såkalte falske flagg-operasjoner som Russland kan bruke som unnskyldning for å gå til angrep mot Ukraina.

USA: Falskt påskudd

Det hvite hus reagerer på meldingen ved å kalle forespørselen for en falskt flagg-operasjon, der målet er å skape et påskudd for invasjon.

Ifølge pressesekretær Jen Psaki vil USA fortsette å si ifra hvis de ser eksempler på slike operasjoner eller forsøk på å spre desinformasjon om den faktiske situasjonen på bakken.

Sent onsdag kveld går også Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ut mot nyheten.

Han omtaler separatistledernes forespørsel til Putin som en «ytterligere eskalering» av sikkerhetssituasjonen.

Mandag anerkjente Putin de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk i som selvstendige stater og besluttet å sende russiske styrker dit.

Det førte til en rekke nye og sterkere sanksjoner mot Russland fra vestlige land, og Putins beslutninger har blitt fordømt av Vesten.

Dette er områdene som er sentrale i konflikten:

Advarer om full invasjon

USA har onsdag advart Ukraina nok en gang om at en russisk fullskala invasjon av Ukraina er nært forestående.

Det sier tre anonymer kilder i amerikanske etterretning til CNN – og bekrefter dermed hva Newsweek tidligere onsdag rapporterte – da de skrev at etterretningskilder advarte om at en fullskala invasjon ville skje innen 48 timer.

En etterretningskilde til Newsweek sa også at rapporter fra flyovervåkere indikerer at Russland tidligere onsdag krenket ukrainsk luftrom.

Ukraina selv har ikke verifisert disse opplysningene, sier en høytstående ukrainsk tjenesteperson som imidlertid bekrefter overfor Newsweek at landet har mottatt advarselen.

Mens presidenten av Nato-landet Latvia onsdag sa til CNN at Russland nå har flyttet styrker inn i Donetsk og Luhansk.

– Ut ifra informasjonen jeg har til rådighet, flytter Putin ytterligere styrker og stridsvogner inn i de okkuperte Donbass-områdene, sa statsminister Arturs Krišjānis Kariņš til CNN onsdag.

TROPPEANSAMLINGER: Denne sammenstillingen av satellittbilder skal vise at tropper og militære kjøretøyer og utstyr har ankommet i området nær Mazyr sør i Hviterussland i løpet av de siste ukene. Det første bildet er fra 4. februar og det andre er fra 22. februar.

Bildet over viser det som skal være utplasseringen av mer enn 100 militære kjøretøyer og flere titalls telt sør i Hviterussland nær grensen til Ukraina, ifølge det private amerikanske sikkerhetsselskapet Maxar. Reuters har ikke klart å uavhengig verifisere bildene.

Bekymret for storbyen Kharkiv

USA har også tidligere har gitt slike advarsler om invasjon uten at det har kommet angrep, understreker en kilde overfor CNN. For to uker siden ble også en spesifikk dag pekt på som dagen invasjonen skulle skje.

Det er så langt ikke lagt frem bevis for påstandene.

Men det er likevel grunn til å ha en viss tiltro til opplysningene fra amerikanske etterretningskilder, sier Ingerid Maria Opdahl, leder ved Senter for Sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier, til VG.

– USA har jo gjort det til sin strategi i denne situasjonen å dele så mye etterretningsinformasjon som mulig for å gjøre det vanskeligere for Russland både å overraske og eskalere, sier hun og fortsetter:

– Til nå i konflikten og i den perioden Russland har utsatt Ukraina for press, er det en del som har vist seg å stemme såpass godt, at det gjør at det er naturlig å ha i alle fall en viss grad av tillit til den informasjonen. Kanskje ikke akkurat med dag og tid, men de har truffet med rekkefølge og fremgangsmåte, sier Opdahl.

Ifølge kildene til CNN, en høytstående ukrainsk tjenesteperson og en vestlig tjenesteperson som er kjent med saken, er USA spesielt bekymret for Ukrainas nest største by Kharkiv med nesten 1,5 millioner innbyggere.

Byen ligger et godt stykke utenfor regionene Luhansk og Donetsk, men rundt én times kjøring fra Russland-grensen.

Russland har utplassert én til to såkalte taktiske bataljonsgrupper, som hver omfatter rundt 800 soldater, i Donbass, ifølge en amerikansk tjenestemann.

Russland har opprettet militære leirer i blant annet Belgorod, rundt 80 kilometer fra Kharkiv:

Kuleba: Russland viser tegn til eskalering

Ifølge Interfax vil det ukrainske forsvaret kalle inn 14.200 vernepliktige til en måned med trening.

Så mange som opp mot 190.000 russiske soldater skal befinne seg nær grensen til Ukraina, ifølge amerikansk etterretning.

Russland omtaler styrkene de skal sende til Luhansk og Donetsk som «fredsbevarende», men USA mener altså at Russland nå vil invadere Ukraina som helhet.

Russland viser tegn til å være klare til å eskalere aggresjonen mot Ukraina ytterligere, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til FNs generalforsamling onsdag.

– Vi har begrensede muligheter til å stoppe, hindre og ta kontroll over det, sa han.

– Hver time uten handling er nå en trussel mot ukraineres liv, ikke bare militære, men også sivile, inkludert kvinner og barn, sa Kuleba.

– Hvis FN tar en kursvending nå og blir en sterk og proaktiv aktør, som ikke er redd for resolutt handling og å bruke all sin makt, er jeg sikker på at Russland vil stoppe, sa Kuleba.

Militæret er så klart som det er mulig å bli for det USA mener kan være en fullskala-invasjon, opplyser en anonym amerikansk tjenesteperson til Reuters.

– Han er så klar som han kan være. Vi har sagt flere ganger at det kan skje når som helst, og det er helt klart mulig at i dag er dagen, sier forsvarskilden til Reuters.

Forsker: Tror ikke USA går inn militært

Opdahl ved Senter for sikkerhetspolitikk sier Russland har vist at de ikke har noen respekt for Ukrainas grenser.

– Situasjonen er veldig anspent. Det har den jo vært en stund, men nå har den eskalert ytterligere. Ved å anerkjenne en del av en annen stats territorium, viser Russland at de har ingen respekt for grensene, sier hun.

Tirsdag uttalte USAs president Joe Biden at de vil «gå lenger enn sanksjoner» dersom Russland fortsetter invasjonen. Det er likevel lite trolig at USA deltar direkte som part militært, tror Opdahl.

– Det er klart det kommer an på, men Ukraina er ikke Nato-medlem, så her og nå er ikke det noe jeg regner som spesielt sannsynlig at de vil delta direkte som part.

Det er mer sannsynlig at de bidrar for eksempel med støtte til beredskap og humanitær støtte, tror Opdahl.

Sent onsdag kveld bekrefter også Det hvite hus at Biden ikke har noen intensjon om å sende amerikanske styrker til Ukraina for å kjempe.

