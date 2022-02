En full invasjon av Ukraina kan være nært forestående, ifølge CNN- og Newsweek-kilder.

CNN: USA har varslet Ukraina om et nært forestående angrep

USA skal ha oppgitt til ukrainske myndigheter at en full invasjon fra Russland skal være nært forestående, ifølge anonyme sikkerhetskilder.

Det er tre anonymer kilder i amerikanske etterretning som kommer med informasjonen til CNN.

Dermed bekrefter kildene hva Newsweek tidligere onsdag rapporterte – da skrev at en fullskala invasjon ville skje innen 48 timer.

En etterretningskilde til Newsweek sa også at rapporter fra flyovervåkere indikerer at Russland tidligere tirsdag krenket ukrainsk luftrom.

Mens presidenten av Nato-landet Latvia har sagt til CNN at Russland nå har flyttet styrker inn i Donetsk og Luhansk.

– Ut ifra informasjonen jeg har til rådighet, flytter Putin ytterligere styrker og stridsvogner inn i de okkuperte Donbass-områdene, sier statsminister Arturs Krišjānis Kariņš til CNN onsdag.

En sentral ukrainsk tjenestemann sier Ukraina ikke har verifisert opplysningene på egen hånd, men overfor Newsweek bekrefter kilden, som er tett på den ukrainske presidenten, at Ukraina har mottatt advarselen.

Kilden understreket imidlertid at USA også tidligere har gitt slike advarsler uten at det har kommet angrep. For to uker siden ble også en spesifikk dag pekt på som dagen invasjonen skulle skje.

Så mange som opp mot 190.000 russiske soldater skal befinne seg nær grensen til Ukraina, ifølge amerikansk etterretning.

Russlands president Vladimir Putin anerkjente mandag de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk som selvstendige stater og besluttet å sende russiske styrker til disse to regionene. Russland omtaler styrkene som «fredsbevarende», men USA mener altså at Russland nå vil invadere Ukraina som helhet.

Ifølge kildene til CNN, en høytstående ukrainsk tjenesteperson og en vestlig tjenesteperson som er kjent med saken, er USA spesielt bekymret for Ukrainas nest største by Kharkiv, som ligger utenfor regionene Luhansk og Donetsk. Byen ligger rundt en timer fra grensen til Russland.

Russland har utplassert én til to såkalte taktiske bataljonsgrupper, som hver omfatter rundt 800 soldater, i Donbass, ifølge en amerikansk tjenestemann.

Dette er områdene som er sentrale i konflikten: