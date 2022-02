BLE ETTERLYST: FBI la ut to videoer i 2019 hvor de ønsket informasjon om mistenke. Her et stillbilde av overvåkningsvideoen fra Arlington, Boston

Sverige: Terrormistenkt utleveres til USA

Svensk sikkerhetspoliti har pågrepet 35 år gammel amerikaner. Han er mistenkt for å ha gjemt unna bevis i forbindelse med fire ulike terroraksjoner mot jødiske mål.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den arresterte 35-åringen har i lengre tid vært bosatt utenfor den svenske hovedstaden Stockholm. I mai 2019 skal mannens eldre bror ha begått fire brannangrep mot ulike jødiskeide bygninger utenfor Boston.

Ifølge politiet i Massachusetts har den arresterte vært tilbake i USA og skal ha forklart seg uriktig til politiet og også gjemt unna bevis, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter.

Den arrestertes bror skal ha havnet i koma etter brannattentatene og døde senere. 35-åringen som onsdag ble pågrepet av svensk sikkerhetspoliti er anklages for en lang rekke lovbrudd.

Blant annet skal han ha gitt feilaktige opplysninger om terrorlovbrudd, for å ha holdt tilbake bevis og for dokumentforfalskning.

Branner

Alt er tilknyttet fire branner mot jødiske bygg i Boston-området i 2019, som hans yngre, avdøde bror mistenkes for å stå bak, skriver Dagens Nyheter. 35-åringen har vært etterlyst en stund, og risikerer opptil 20 år i fengsel. Blant annet skal han ha gitt feilaktige opplysninger om terrorlovbrudd, for å ha holdt tilbake bevis og for dokumentforfalskning.

Han ble pågrepet i Stockholm på oppfordring fra FBI, og vil bli utlevert til politiet i Massachusetts, skriver svenske aviser.

I en pressemelding skriver politiet i Massachusetts at 35-åringen har kommet med feilaktige opplysninger. Etterforskerne kom etter hvert opplysninger om at den pågrepne tatt seg inn i et oppbevaringsrom som han skal ha hatt nøklene til, og som han ikke hadde fortalt politiet om, med det mål for øye å gjemme unna bevismateriel.

Blant andre ting skal politiet ha funnet en t-skjorte med svastika symbolet, også omtalt som hakekors. Det ble også funnet en notatbok og en flaske cyanid i oppbevaringsrommet som 35-åringen ønsket å holde skjult for politietterforskerne.

DUSØR: FBI lovet 20.000 dollar til personen som kunne gi informasjon om mistenkte. Tre år senere er han pågrepet i Stockholm.

FBI takker svenske Säpo for samarbeidet, som de sier har vært avgjørende for etterforskningen. Pågripelsen bekreftes også av kommunikasjonssjef Nina Odermalm Schei ved Säpo.

– Det jeg kan si er at Säkerhetspolisen har gjort en pågripelse i Stockholm-området og at det skjedde på forespørsel fra amerikanske myndigheter, sier hun til Dagens Nyheter)