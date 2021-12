Brann på skip utenfor Göteborg – 17 personer om bord

Brannen på tørrlastskipet Almirante Storni utenfor Göteborg er fortsatt ikke helt under kontroll. Mannskapet på skipet har fortsatt ikke blitt evakuert.

– Vi har begrenset brannens spredning. Den har ikke spredt seg spesielt mye nærmere der besetningen har sine lugarer. Men det brenner fortsatt, sier pressetalsperson Valdemar Lindekrantz i Kustbevakningen.

Den første meldingen om brann om bord det 177 meter lange skipet lastet med tømmer kom rundt klokken 14.30 lørdag ettermiddag.

Redningsleder Lars Blom ved den svenske hovedredningssentralen sa til VG i 22.40-tiden at det ikke lenger er fare for liv, og at brannen er konsentrert i en ende av skipet.

– Det er snakk om utrolig mye tømmer, det her vil brenne lenge. Vi har nå 13 brannmenn om bord som forsøker å slukke, sa redningsleder Anders Lännholm til VG klokken 18.20.

BRENNER: Det brenner i trelasten ombord på skipet.

Lännholm fortalte at blant løsningene som har vært på bordet, har vært å flytte skipet nærmere land for å gjøre arbeidet lettere. Det har ikke vært mulig.

– Det brenner i førerrommet der man kontrollerer ankeret, så det får vi ikke dratt opp. Kranen om bord er også i brann, så vi får ikke løftet vekk tømmeret som ennå ikke har tatt fyr, sa redningslederen.

Fartøyet ligger ankret utenfor Vinga, og besetningen på 17 er fortsatt om bord natt til søndag. Helikoptre er i beredskap dersom det skulle bli behov for evakuering.

– Kapteinen vil ha dem om bord. Det er noen som har pustet inn røyk, men enn så lenge vil de ikke ha hjelp. Vi har fire ambulanser klare på land om noe skulle skje.

IKKE KONTROLL: Det jobbe på spreng med å slukke brannen. Dette bildet er tatt fra en Stena-Line båt som passerte lastebåten i ettermiddag.

– Det er et veldig stort skip det er snakk om. Hvor mange tonn tømmer det er, vet jeg ikke, men det er mye.

– Vi har en hel haug med båter der ute nå. Tidligere hadde vi også en dansk patruljebåt og en fregatt fra Portugal der ute. Jeg tror alle er her bortsett fra Norge, sier han spøkefullt, før han legger til at det er nok ressurser på stedet.

IKKE KONTROLL: Det jobbe på spreng med å slukke brannen. Dette bildet er tatt fra en Stena-Line båt som passerte lastebåten i ettermiddag.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan brannen startet.