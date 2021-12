forrige

FREDAGSBØNN: Imamen i denne moskéen i Nigerias største by Lagos, snakket i sin preken om viktigheten av at forsamlingen takker ja til sin dose av Astrazeneca-vaksinen, når de får tilbud.

Har vaksinert kun tre prosent – nå har de kastet en million vaksine­doser

Nigeria sliter med å få fart på vaksineringen. Nå har én million doser AstraZeneca gått i søpla. Leveranser rett oppunder utløpsdatoen skaper trøbbel.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Med mer enn 200 millioner innbyggere er Nigeria det mest folkerike landet på det afrikanske kontinentet. Samtidig er kun tre prosent av nigerianerne fullvaksinerte.

Vaksineringsgraden i landet er lav, også sammenlignet med andre afrikanske land: I Sør-Afrika har man vaksinert 24 prosent. Til sammenligning har Norge lørdag vaksinert 71,9 prosent av befolkningen.

Nå viser det seg imidlertid at Nigeria sitter på et stort lager av ubrukelige vaksiner. Reuters meldte tidligere denne uken at én million doser coronavaksiner i november gikk ut på dato i Nigeria.

STIKK: En troende har møtt opp til en vaksinetime utenfor en moské i landsbyen Kuje på utkanten av Nigerias hovedstad Abuja.

AztraZeneca-vaksinene skal ha en levetid på seks måneder om de lagres under riktige forhold., men ett av problemene Nigeria sliter med i vaksineringen, er at dosene leveres kort tid før utløpsdatoen.

– Det gir oss svært lite tid på å bruke dem, noen ganger bare uker, når du trekker dra tiden det tar å transportere, distribuere og levere til brukerne, sier Nigerias helseminister Osagie Ehanire ifølge BBC.

Dette gjør at Nigeria nå takker nei til vaksiner med kort levetid.

«Betydelig problem»

Vaksine-sjef i Verdens helseorganisasjon (WHO), Kate O’Brien, sier ifølge Reuters at det har blitt et «betydelig problem» at rike land donerer coronavaksiner med relativt kort tid til utløpsdatoen til Covax-programmet.

Covax er programmet som har som mål å levere vaksiner til lav- og mellominntektsland i verden.

Nigeria er ikke det eneste landet i Afrika som sliter med vaksineringen. I kartet over ser du hvilke land som har nådd målet blant annet FN og WHO har satt til global vaksinedekning på 40 prosent.

Kontinentet ligger langt bak resten av verden. Det har ført til frykt for at omikronvarianten enda raskere skal spre seg i afrikanske land.

– Det største problemet er for afrikanerne selv, men det truer også resten av verden. For når viruset sprer seg voldsomt i Afrika, så øker faren for mutasjoner, sa direktør i Norges direktorat for utviklingssamarbeid (Norad), Bård Vegar Solhjell til VG i slutten av november.

Logistikkproblemer

Selv om antallet doser donert fra høyinntektsland den siste tiden har steget, sliter mange lavinntektsland med logistikken. I flere afrikanske land har det også vært en utfordring å få folk til vaksinasjonssentrene. Å reise dit kan bety både tapt inntekt og transportkostnader mange fattige innbyggere ikke har råd til.

Helsearbeideren Yunusa Bawa (39) leverer doser til landsbyer utenfor Nigerias hovedstad Abuja. Han kjører på humpete veier i ulendt terreng, og selv om det gjør ham sliten, er ikke veiene den største risikoen. Væpnede gjenger kidnapper ofte folk på veiene langs hans vaksinerute.

VAKSINER PÅ HJUL: Helsearbeideren Yunusa Bawa må ta i bruk motorsykkel for å få levert vaksiner i utkanten av Nigerias hovedstad Abuja.

Men Bawa er klar på at jobben hans er nødvendig for å få vaksinert nølende nigerianere.

– Når du møter dem hjemme, er det ikke noe problem, sier han til AP.

Også andre steder på kontinentet, finner man nye løsninger for distribusjonen. En privatdrevet helsetjeneste i Kenyas hovedstad Nairobi, Penda Health, har imidlertid funnet en måte å få satt flere doser: de vaksinerer nå utenfor klinikker i slummen.

– Det er nærmere der jeg bor. Jeg har en sønn, så dette er mer tilgjengelig. Jeg går ett minutt, så er jeg her, sier 26 år gamle Nancy Mwebi til Reuters. Hun har reist til Penba Healths klinikk, og forteller nyhetsbyrået at mange av vennene hennes har fryktet at de ville få en regning for vaksinen om de dro til et større sykehus.

VAKSINERES: Nancy Mwebi får satt coronavaksinen på en klinikk i Nairobi.

Penba Health jobber for å tilby helsetjenester billig til den delen av befolkningen som har dårlig råd. Vaksinene setter de gratis – og mottar selv dosene kostnadsfritt fra myndighetene.

Samtidig må de betale for WHO-sertifiserte kjøleskap for å oppbevare vaksinene, betale ansatte og føre papirarbeid. Kostnadene skal utgjøre rundt 9000 per klinikk i måneden.

– Det er en lav pris å betale for å få så satt så mange doser i armene på folk. På den annen side, er det veldig utfordrende for de små marginene vi har på våre helsesentre, sier helsesjef doktor Robert Korom i Penda Health til Reuters.

– Helsedepartementet er klar over at vaksinene trenger å reise den siste milen, og særlig til landsbyer og grasroten, sa fungerende helsedirektør i det kenyanske helsedepartementet, Andre Mulwa til nyhetsbyrået.

Kenya har som mål å vaksinere hele den voksne befolkningen innen utgangen av 2022. Og Nigeria har satt seg et ambisiøst mål om å vaksinere 55 av sine 206 millioner innbyggere i løpet av de neste to månedene.