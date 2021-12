SUPERSTJERNE: Alec Baldwin var tydelig preget etter den tragiske ulykken i oktober.

Baldwin-skytingen: Politiet ransaker ammunisjons­leverandøren

Politiet undersøker en ammunisjons- og våpenleverandør i Arizona i sammenheng med skyteulykken hvor skuespiller Alec Baldwin avfyrte et våpen på et filmsett – og tok livet av en fotograf.

Publisert: Nå nettopp

Det var i slutten av oktober superstjernen Alec Baldwin havnet i et uvirkelig drama da han fyrte av et rekvisittvåpen som ikke skulle vært ladd.

Skuddet tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins (42) og skadet regissøren på westernfilmen «Rust». I en nødsamtale sa en mann på settet til politiet at de hadde «en som ligger nede», før Hutchins ble fraktet vekk i helikopter.

Spørsmålet politiet fremdeles jobber med å besvare, er hvordan våpenet endte opp ladet med skarp ammunisjon. Nå har de fått innvilget ransakelsesordre for å undersøke ammunisjonsleverandøren PDQ Arm & Prop.

KULISSENE: Filmsettet på Bonanza Creek Ranch, hvor «Rust» spiltes inn frem til skyteulykken.

Det viser rettsdokumenter VG har fått tilgang til fra en domstol i fylket Bernalillo i delstaten New Mexico. I ransakelsesordren bes politiet om å beslaglegge blant annet ammunisjon, video- og bildemateriale og dokumenter som kan belyse hvilken ammunisjon firmaet leverte til settet på «Rust».

Mistenker mer skarpt på settet

De nye rettsdokumentene viser også til ulik vitneavhør politiet har gjennomført i saken. Blant annet skal rekvisittsjefen på settet ha sjekket flere runder med ammunisjon i en kasse i etterkant av den kritiske hendelsen.

Ved å riste på ammunisjonen, kunne hun høre om de skranglet eller ikke, for å sjekke om det var snakk om løspatroner. Rekvisittsjefen sier til politiet at hun fant begge deler i esken hun sjekket.

En annen ansatt på settet sier i avhør at han har jobbet med en av levarandørene på en annen filmproduksjon tidligere. Da hevder han å ha fått høre at leverandøren leverte skarp ammunisjon til settet – til bruk under våpentrening.

På den tidligere produksjonen skal leverandøren ha tatt med seg de skarpe rundene når de var ferdige med kurset.

Saksøkt av kollegaer

To av Baldwins kollegaer fra «Rust» har gått til rettslige skrittham etter den tragiske hendelsen.

Regiassistenten som ringte nødnummeret, er en av de som har gått til sak mot Alec Baldwin og de andre produsentene. Hun sa at våpenet som drepte filmfotografen, aldri skulle vært avfyrt i utgangspunktet.

Også lysansvarlig Serge Svetnoy gått til sak for det han mente var «uaktsomme handlinger» på filmsettet.

Selv har Baldwin tidligere kommentert hendelsen, etter å ha blitt forfulgt av en skare av paparazzifotografer.

– Hun var min venn, sa en preget Alec Baldwin om avdøde Halyna Hutchins. Han sa han var ute og spiste middag med Hutchins dagen han ankom Santa Fe for innspillingen.

Han ville den gang ikke kommentere den pågående etterforskningen, noe han var pålagt politiet å ikke gjøre.

På videoen fremstår det som at paparazzifotografer har fulgt etter Baldwin og hans familie som har oppholdt seg i Manchester i delstaten Vermont etter skytetragedien.