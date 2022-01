Passasjer brøt seg inn i cockpit - prøvde å hoppe ut av vinduet

American Airlines-flyet fra Honduras til Miami kom ikke lenger enn til rullebanen da en passasjer bestemte seg for å gå berserk.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

En passasjer på et American Airlines-fly tok seg inn i cockpiten i Honduras, skriver ABC.

Hendelsen skjedde under boarding.

Mannen løp på rullebanen, kom seg inn i cockpit og ødela spakene til mannskapet. En pilot forsøkte å stanse mannen som da prøvde å hoppe ut av cockpit-vinduet. Flymaskinen er skadet og befinner seg på rullebanen. American Airlines-flyvningen skulle etter planen gå fra San Pedro Sula i Honduras til Miami i USA.

American Airlines har bekreftet hendelsen ifølge CBS, og mannen er pågrepet av lokalt politi.

Selskapet bekrefter også at det er skader på flyet, og at et erstatningsfly blir satt inn på ruten.

– Vi applauderer våre fantastiske crewmedlemmer for hvor profesjonelt de løste en vanskelig situasjon.