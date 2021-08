SPRER SEG: I sosiale medier deles dette bildet som viser en norsk soldat med en baby på fanget.

Afghanske barn ble evakuert med norske fly til Norge

Utenriksminister Ine Søreide Eriksen sier at de evakuerte barna har oppholdt seg på norske feltsykehus i den herjede hovedstaden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det spisser seg til i den afghanske hovedstaden Kabul. Taliban har allerede erobret byen, mens den amerikansk-bevoktede sikkerhetssonen ved flyplassen i byen er under press.

Den siste tiden har norske myndigheter jobbet med å få ut nordmenn fra det konfliktherjede området.

Lørdag landet et fly med evakuerte i Norge, det tredje i rekken.

– Vi kan bekreftet at afghanske barn har vært med på fly fra Kabul. Det er barn som har oppholdt seg på det norske feltsykehuset i Kabul, sier utenriksminister Ine Søreide Eriksen.

Samme dag kom også bildene som viste en norsk soldat holde et afghansk barn på flyet på vei ut av hovedstaden.

– I en helt ekstrem situasjon valgte vi å evakuere av hensyn til barna. Barna er tatt imot på en gode måte av barnevernstjenesten og Bufetat og får omsorg og nødvendig helseoppfølging. Vi gjør det vi kan for å følge opp deres interesser. Ut over det kommer vi ikke til å informasjon om barna av hensyn til deres personvern.

EKSTREMT: Den norske utenriksministeren sier at situasjonen i Kabul er ekstrem.

Bildene av afghanske barn som bli evakuert ut av den herjede hovedstaden vitner om en ekstrem situasjon i landet.

Utenriksministeren opplyser at 219 nordmenn har så langt registrert at de befinner seg i Afghanistan.

– Vi har dialog med mange norske borgere som ønsker å reise hjem. Som jeg sa i går, kan vi ikke gi noen garantier for alle norske borgere som ønsker det. Vi fortsetter arbeid med full styrke. Vi ser nå at antallet som registrerer seg på reiseregistrering.no, har flatet noe ut. Vi har kontakt med alle og et bedre bilde av hvilke de er.

Også bildet av de afghanske flyktningene som ble evakuert i det amerikanske militærflyet sist søndag har gått verden rundt.

Først ble det rapportert om 640 passasjerer om bord, men det faktiske antallet viste seg å være enda høyere.

823 afghanere befant seg på flyet, når man telte med alle barna som satt i fanget på foreldrene sine, melder NTB.

Tusenvis av afghanere står fortsatt i de store folkeansamlingene utenfor portene på flyplassen i håp om å få plass på et av flyene.

Her står alt fra skuespillere og TV-personligheter til menneskerettsforkjempere, journalister, kvinner med nyfødte barn og funksjonshemmede i rullestol.

Mange har fått med seg bildet av en amerikansk soldat som heiste et lite barn over et piggtrådgjerde på flyplassen i Kabul.

Pentagon har senere opplyst at barnet var sykt og fikk behandling på det norske feltsykehuset på flyplassen, før det ble gjenforent med foreldrene.