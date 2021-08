STORE FOLKEMENGDER: Flere tusen demonstrerte i storbyene Melbourne og Brisbane i Australia lørdag. Politimester i delstaten Victoria, som huser Melbourne, kaller demonstrantene for «egoistiske».

Tusenvis demonstrerer i Australia mens smitten stiger: − Latterlig

Delstaten New South Wales, som har vært nedstengt i åtte uker, registrerte 832 nye smittetilfeller lørdag. Samtidig demonstrerte tusenvis mot smitteverntiltakene i storbyene Brisbane og Melbourne.

Av NTB og Hege Bellika Hansen

I en ny nasjonal toppnotering ble det notert 832 nye smittetilfeller lørdag i New South Wales i Australia. Smitteutviklingen har skjedd samtidig som delstaten har vært nedstengt i åtte uker.

New South Wales som blant annet huser landets største by Sydney, har allerede registrert to smittetopper denne uken. 825 av de nye smittetilfellene hadde lokal smittevei, mens de resterende syv ble smittet i utlandet. Samtidig ble det registrert ytterligere tre dødsfall, ifølge lokale helsemyndigheter.

Samtidig har det oppstått voldelige sammenstøt i storbyene Melbourne og Brisbane under demonstrasjoner mot smitteverntiltak skriver The Guardian. Byene ligger i de nærliggende delstatene Queensland og Victoria. Sistnevnte opplevde 77 nye lokale smittetilfeller lørdag.

fullskjerm neste STRITTER IMOT: Demonstranter med og uten munnbind samlet seg i Melbourne og Brisbane lørdag. Her er bilder fra demonstrasjonene i Melbourne. 1 av 4 Foto: JAMES ROSS / AAP

Politisjef: – Latterlig at noen er så egoistiske

Bilder delt i sosiale medier viser demonstranter med og uten munnbind som roper, kaster ting mot politiet og tenner bluss, mens politibetjenter svarer med pepperspray. Demonstrasjonene i Melbourne fant sted dagen etter at Victorias delstatsminister Daniel Andrews kunngjorde at en nedstengning i storbyen skal utvides til hele delstaten.

Politisjef i Victoria, Shane Patton, sa lørdag formiddag at 700 politioffiserer var utplassert for å forsikre at smitteverntiltak ble opprettholdt under demonstrasjonene rapporterer The Age. Han understrekte for avisen at ingen burde protestere på dette tidspunktet.

– Ingen burde demonstrere nå. Hver demonstrant som vi kan identifisere og pågripe får en bot på 5500 dollar.

– Det er latterlig at noen er så egoistiske og gjør dette, sier Patton.

I en pressemelding opplyser politiet at seks politibetjenter har havnet på sykehus som følge av opptøyene, 218 demonstranter er arrestert og 236 personer har blitt bøtelagt. Ytterligere tre personer sitter i varetekt for overfall mot politimenn. Alle arresterte demonstranter vil bli bøtelagt 5452 dollar for brudd på smittevern.

Det er ikke tillatt med store, offentlige samlinger i delstaten Victoria, der myndighetene prøver å slå ned et utbrudd av deltavarianten.

Også i Brisbane samlet tusenvis seg for å protestere mot nedstengningen. I Sydney ble mer enn 1.500 ekstra politibetjenter utstasjonert, samtidig som drosjer ble nektet å kjøre passasjerer til sentrumsområdet CBD fram til klokken 15, i et forsøk på å stanse en planlagt koronademonstrasjon. Politiet tok også i bruk helikoptre.

Nedstengning ut september

Hele New South Wales, samt Melbourne, er nedstengt, og delstatsminister Gladys Berejiklian kunngjorde fredag at Sydney og det omkringliggende området vil være underlagt svært strenge smitteverntiltak minst ut september.

68 personer har mistet livet som følge av covid-19 i delstaten siden det første tilfellet i utbruddet ble påvist 16. juni. Det er nå registrert til sammen 11.395 tilfeller tilknyttet utbruddet i New South Wales.

På landsbasis er det registrert drøyt 42.000 smittetilfeller og minst 970 dødsfall siden pandemien brøt ut.

Med svært strenge smitteverntiltak har Australia så langt i pandemien hatt forholdsvis lite spredning av koronaviruset, men relativt lav vaksinasjonsrate og utbrudd av deltavarianten har gjort at smitten har skutt til værs.