FORTSETTER: Ifølge generalsekretær Jan Egeland har Flyktninghjelpen fått lokale forsikringer fra Taliban om at de kan fortsette sitt hjelpearbeid i Afghanistan. Foto: Harald Berg Sævereid, VG

Har 1600 ansatte i Afghanistan: Vil presse Taliban om jente-undervisning

Flyktninghjelpen vil bli i Afghanistan, men legger press på Taliban for at jentene fortsatt skal få undervisning. Generalsekretær Jan Egeland sier at de vil stenge skolene hvis jentene ikke får komme.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Vi ser for oss at vi må motstå alt press for å ansatte folk som er lojale til Taliban, eller at de skal styre vårt hjelpearbeid, sier Egeland til VG mandag formiddag.

Den norsk-ledede hjelpeorganisasjonen har 1600 lokalansatte i landet, pluss om lag 40 utenlandske, og alt ledes av den norske landdirektøren Astrid Sletten.

– Vi har hatt Taliban-representanter på døren i så å si alle av de 15–16 provinsene hvor vi er til stede, og alle steder har Taliban uttrykt at de ønsker at vi fortsetter hjelpearbeidet, sier Jan Egeland.

– I dag har vi imidlertid frosset all aktivitet fordi det er stor usikkerhet og uro på veiene og rundt i byene, legger han til.

Ber om garantier

Egeland sier at Taliban-representanter har meldt til Flyktninghjelpen at de nye makthaverne ikke vil blande seg inn i organisasjonens arbeid. Flyktninghjelpen vil imidlertid be Taliban om ytterligere garantier:

– De fleste av vår ledelse i Afghanistan er kvinner. Dersom det kommer krav om at de alltid må ledsages av mannlige ansatte, blir dette svært vanskelig for oss. Det samme gjelder undervisningen av jenter: Vår holdning er at om vi ikke kan fortsette å undervise jenter, så kan vi ikke undervise noen. Da blir det ingen undervisning, sier Egeland.

Dramatiske behov

Generalsekretæren spår et dramatisk økt behov for humanitær bistand i tiden fremover. Mange har brutt opp fra sine hjem og er på intern flukt etter hvert som Taliban har rykket fram. Flyktninghjelpen har ikke fått meldinger om tap av liv blant sine ansatte.

– Men mange har måttet flykte mens Taliban har rykket fram, og folk rapporterer om at de har forlatt hjem som er satt i brann, sier han.

– Appellen går nå til våre titalls partnerland som finansierer hjelpearbeidet, at de må trappe opp. Etter min mening har de en moralsk forpliktelse etter å ha vært en del av den militære operasjonen i landet gjennom 20 år, sier Egeland.