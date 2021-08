POSISJONERER SEG: Ron DeSantis gjør det godt på meningsmålingene, mye takket være Fox News.

USA-ekspert: − Har posisjonert seg for å bli den neste Trump

Hvis Donald Trump ikke blir Republikanernes presidentkandidat i 2024, ligger veien åpen for Floridas guvernør Ron DeSantis.

Donald Trump er den ubestridte lederen hos Republikanerne, selv om han gikk av som USAs president for rundt syv måneder siden.

I skyggen av USAs tidligere president har en annen republikaner jobbet hardt for å bli den neste toneangivende figuren i partiet.

– Ron DeSantis har posisjonert seg selv for å bli den neste Trump, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til VG.

Dette har han klart ved å kopiere deler av suksessoppskriften til Trump, nemlig å være svært synlig på TV. Det viser seg også at Florida-guvernøren har fått god hjelp av Fox News.

2024-KANDIDAT? Donald Trump har foreløpig ikke gitt klar beskjed om hvorvidt han vil stille i 2024 eller ikke.

– Var avgjørende for Trump

Fox News ga ikke bare Trump enormt med omtale og skjermtid. En av kanalens største profiler – Sean Hannity – fungerte også som uformell rådgiver for ham.

– Fox News var helt avgjørende for Trump, sier Hilmar Mjelde, som er seniorforsker ved NORCE forskningssenter i Bergen og ekspert på amerikansk politikk.

Selv om alle nyhetskanaler i USA ga Trump enormt med oppmerksomhet, var dekningen for det meste positiv hos Fox News og kritisk hos konkurrentene.

– Trump personifiserte mediepopulismen. Han var karismatisk, underholdende, brukte provoserende retorikk og snakket om splittende saker. Derfor var han en magnet for TV-kameraene.

Mjelde forteller at 2024-kandidatene allerede kjemper om å komme seg på Fox News.

– Fox News har dels overtatt sentrale funksjoner fra Det republikanske partiet, som velgermobilisering og propaganda. Derfor omtaler enkelte 2024-primærvalgene som «The Fox News Primaries», sier Mjelde til VG.

VENNER: Ron DeSantis er en lojal Trump-tilhenger.

Tett forhold

Fox News har flere av USAs mest sette nyhetsprogrammer, fra «Fox & Friends» om morgenen til Tucker Carlsons show på kveldstid.

Å få skjermtid på Fox News, er derfor svært effektivt om man vil bli et kjent navn i USA. Og få har fått mer skjermtid enn Ron DeSantis det siste året.

Lokalavisen The Tampa Bay Times har sett nærmere på forholdet mellom Floridas guvernør og Fox News.

Fra valguken i november i fjor og ut februar, var DeSantis gjest hos TV-kanalen hele 113 ganger, eller cirka én gang om dagen i snitt.

Staben til DeSantis er også involvert i de redaksjonelle vurderingene til Fox før han stiller som gjest. Det avdekkes i den omfattende korrespondansen mellom guvernørens stab og TV-kanalen, som avisen har fått innsyn i via offentlighetsloven.

«Ved å bruke DeSantis til å fylle de mange timene med skjermtid som tidligere ble gitt til Donald Trump, har Fox gjort Floridas harde leder til en av landets mest kjente republikanere. Dette gir DeSantis en fordel i forhold til andre som vil forsøke å bli partiets presidentkandidat i 2024», skriver The Tampa Bay Times.

– Fox News er den absolutt viktigste kanalen for konservative og det republikanske partiet, så at han har en høy stjerne i Fox er veldig viktig, konstaterer Eirik Løkke.

Overlegen på målinger

En landsdekkende meningsmåling fra juli viser hvor effektivt samarbeidet har vært.

I spørsmålet om hvem velgerne foretrekker som Republikanernes presidentkandidat i 2024 dersom Trump ikke stiller, svarer 39 prosent DeSantis. Ingen andre er i nærheten av ham.

Mike Pence er nummer to med 15 prosent og Ted Cruz nummer tre med syv prosent – til tross for at begge har vært rikspolitikere og var langt mer profilerte enn DeSantis frem til november i fjor.

– DeSantis er en uvanlig allsidig politiker som har reell appell til både Trump-leiren og tradisjonelle, intellektuelle konservative. Han har erfaring fra akademia, militæret og rikspolitikken, forteller Hilmar Mjelde.

– Men det viktigste er kanskje at han behersker det å krige med venstresiden. Han denger løs på nettgigantene, Anthony Fauci og kritisk raseteori, som er et stort tema i USA. Sånt gir høy status blant Trumps velgere.

Løkke poengterer at DeSantis har scoret mange poeng ved å stille seg lojalt bak Trump.

– Det er alltid et problem å sammenligne vanlige politikere med Trump, for Trump har de egne greiene sine, men nå er det republikanske partiet så mye i folden til Trump at hvis du vil opp og frem må du nærmest avlegge en troserklæring til Trump og det har DeSantis gjort.

– DeSantis er på en måte «farligere» enn Trump, for han har større faglige ferdigheter som politiker, hvis man skal kalle det et fag. Han er mer kalkulerende og opportunistisk enn Trump, sier Løkke til VG.

Pengestøtte-kontrovers

I likhet med Trump har DeSantis markert seg ved å gå imot bruk av munnbind under pandemien.

Nå stilles det imidlertid spørsmål rundt DeSantis’ motivasjoner.

Florida-guvernøren har ifølge Associated Press og CBS Miami promotert flere behandlingssenter som bruker Regeneron som en antistoff-behandling av coronapasienter, samtidig som han har fått 10,75 millioner dollar i donasjoner fra en av Regenerons eiere, Citadel.

Guvernørens talskvinne Christina Purshaw avviser at pengestøtten påvirker DeSantis’ politikk og viser til at Citadel eier aksjer også i Pfizer og Moderna.

– Dette er ikke et politisk spørsmål. Det handler om å redde liv, sier Purshaw til AP.

les også Florida med dyster «pandemi-rekord»: – Vi er i en veldig tøff situasjon

Hardt rammet av pandemien

Florida er blitt hardt rammet av pandemien, med nærmere tre millioner smittetilfeller og over 41.000 dødsfall, ifølge New York Times. Siden 1. juli har også smittetilfellene per dag økt fra rundt 2500 til 20.000.

I en fersk meningsmåling svarer likevel 52 prosent at DeSantis gjør en god jobb som guvernør, mens 43 prosent mener han gjør en dårlig jobb, ifølge Floridapolitics.com.

USA-EKSPERT: Hilmar Mjelde tror Ron DeSantis har en god sjanse til å bli presidentkandidaten til Republikanerne i 2024.

Hilmar Mjelde anser Ron DeSantis som en tidlig favoritt til å bli Republikanernes neste presidentkandidat – dersom Trump ikke stiller.

– Han er det heteste 2024-navnet i partiet, helt klart. Men det var jo også New Jersey-guvernør Chris Christie i 2013, poengterer Mjelde.

Skulle imidlertid Trump stille, tror Mjelde at forholdet mellom DeSantis og Trump raskt kommer til å kjølne.

– For i Trumps univers er det bare plass til Trump og bare Trump.