Eksperter stoler ikke på Taliban-uttalelser

Taliban forsøker å gi et inntrykk av at ting blir bedre i Afghanistan denne gang enn sist de styrte, for å unngå væpnede kamper. Det sier propagandaekspert Geir Hågen Karlsen. Han er sikker på at det ikke blir så bra som de sier.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

På en pressekonferanse i hovedstaden Kabul tirsdag kveld sa Talibans talsperson Zabiullah Mujahid blant annet at de har tilgitt alle som kjempet mot dem, at kvinner skal kunne få utdanne seg og jobbe og at de vil tillate en uavhengig presse.

Selv om de siste to punktene kom med noen forbehold, som vi skal komme tilbake til, er dette en langt mer forsonende tone enn hva de som opplevde Talibans styre fra 1996 til 2001 husker fra den gang.

BAKGRUNN: Derfor kollapset Afghanistan

Hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, sier dette har vært en bevisst strategi.

– De ønsker å gi et så godt inntrykk som mulig, for da kan de vinne frem uten kamp. Det er jo en perfekt situasjon for dem dersom de kan ta over med færrest mulige væpnede kamper. Så lenge det fremdeles er vestlige styrker i Kabul har de ingen ønsker om kamp, mener propagandaeksperten.

EKSPERT: Geir Hågen Karlsen.

Han tror Taliban kan holde på slik en stund fremover. I hvert fall frem til alle vestlige soldater er ute.

– Så vet vi ikke hvor mye de vil stramme inn grepet etter det, altså hvor de lander på en skala mellom det demokratiet Vesten har forsøkt å innføre og slik det var i Afghanistan for 20 år siden, sier han.

En ting er Karlsen derimot helt sikker på:

– Det blir ikke så bra som de forsøker å overbevise folk om nå.

Hvem er egentlig Taliban? Her er 10 ting du bør vite

– Ingen garantier

På pressekonferanse sa Talibans talsmann blant annet at kvinner skulle få lov til å jobbe og studere, men la til forbeholdet om at det var «innenfor våre rammer». Hva de rammene vil innebære ble det ikke sagt noe konkret om.

KVINNER I KABUL: To kvinner fotografert utenfor en skjønnhetssalong i Kabul bare dager før Taliban inntok byen.

Afghanistan-ekspert Torunn Wimpelmann, som er forsker ved Chr. Michelsens institutt, sier til VG at det var ingenting av det hun hørte på pressekonferansen som fremsto som betryggende for kvinner i Afghanistan.

– De gir ingen garantier for kvinner. Det at de skal skrive om lovene innenfor sharia kan bety hva som helst, men det tyder jo på at det kommer noen begrensninger når de sier at kvinner skal kunne få jobbe innenfor sektorer «det er behov for».

– Tror du at de ønsker at dette skal høres bedre ut utad enn hva det faktisk kommer til å bli?

– Ja. De snakker veldig generelt, svarer Wimpelmann, og legger til at det er en ganske lav målsetting å si at kvinner skal få jobbe og studere innenfor Talibans rammer.

EKSPERT: Torunn Wimpelmann

Bekymret

Forskeren er også usikker på om vi kan stole på flere av de andre tingene som ble sagt på Talibans første møte med mediene etter at de igjen tok makten i Afghanistan.

For eksempel at Taliban vil tillate en uavhengig presse. Også her kom det et forbehold, eller kanskje snarere en advarsel, om at mediene ikke må trosse islamske verdier.

– Det er ikke særlig rom for å diskutere forskjellige tolkninger av religionen. Jeg kan se for meg at de store spørsmålene, for eksempel hvilke rammer islam setter for straffelovgivning, er noe Taliban vil si man ikke kan stille spørsmål rundt, fordi da trosser man islam, sier Wimpelmann.

I HOVEDSTADEN: Taliban-krigere i Kabul denne uken.

Hun tror at intensjonen til deler av organisasjonen stemmer overens med påstanden om at ingen skal bli forfulgt og straffet for å ha kjempet mot dem, men er i tvil om det blir realiteten i hele bevegelsen, som ofte er preget av lokale forskjeller, og på lang sikt.

Allerede er det kommet rapporter om at Taliban enkelte steder går fra dør til dør for å finne ut hvem folk har arbeidet for, noe talspersonen spesifikt sa ikke skulle skje. Onsdag kom det også rapporter om at demonstrasjoner mot Taliban er blitt slått hardt ned på i Jalalabad. Flere skal være drept og skadet.

– Det bekymrer meg at vi ikke hører noe nå om hva som skjer i for eksempel i provinshovedsteder som Kandahar eller Meymaneh, sier Wimpelmann, som minner om at det tidligere har skjedd massakrer på noen av disse stedene.

– Jeg tror ikke ting vil bli så ille som på 90-tallet, da var det helt ekstremt, men alt Taliban har sagt så langt åpner for at det igjen kan bli veldig ille, frykter forskeren.

– Brutal kampanje

Geir Hågen Karlsen forteller at Taliban har hatt en bevisst propagandastrategi også før de overtok makten. Han forteller at det startet da de inntok mindre steder ute i provinsene.

– De fremstår som snille nå, men dette har vært en brutal kampanje, sier han.

Karlsen forklarer at på sin vei har de truet det som måtte være av motstand med at de – og til og med familiene deres – ville bli drept dersom de ikke ga seg. Så har de lagd videoer som viser hvor godt de som gir seg har blitt behandlet. Disse er delt blant annet i sosiale medier, og har slik sett kommet Taliban i forkjøpet til nye steder.

MOTSTAND: En geriljakriger kjemper mot Taliban i Helmand-provinsen i mars. Etter hvert møtte Taliban mindre og mindre motstand.

– Den operasjonen har de lyktes med. Kombinasjonen propaganda og militære styrker har gitt god effekt. Folk har trodd de kom til å bli drept dersom de kjempet mot Taliban. Dette er en eldgammel metodikk. Djengis Khan (mongolsk hersker på 1200-tallet) gjorde det samme. Han lot ryktene om hvor grusom han var gå foran seg. Det gjorde Taliban også, så har snøballen rullet mot Kabul, hvor alt til slutt raknet, forklarer Karlsen.

Han er likevel opptatt av å få frem, slik flere andre eksperter har sagt tidligere, at dette handler kanskje mest av alt om en regjering som falt som et korthus.

– Dette er først og fremst historien om den afghanske regjeringens sammenbrudd, og ikke det at Taliban har vært spesielt geniale.