Norske soldater henter inn en havarert drone på Ain al-Asad-basen i Irak.

Norske soldater i Irak under hyppige droneangrep: Kaotisk og dramatisk

Den norske militære styrken i Anbar-provinsen i Irak har i perioder opplevd ukentlige droneangrep med eksplosiver.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Styrkesjef Even Dalen sier til VG at gode systemer for å oppdage og skyte ned dronene – pluss en god porsjon flaks – har forhindret personskader.

Drøyt 30 norske soldater fra Hæren er denne høsten stasjonert på Ain al-Asad-basen. På den amerikanskledede basen i Anbar-provinsen har det norske personellet ansvaret for sikring og styrkebeskyttelse.

– Dronene som har angrepet basen, har vært fjernstyrte, men noen er også låst på målet. Når alarmen går, kan det oppleves som både kaotisk og dramatisk, sier rittmester Even Dalen på telefon fra Irak.

Han er sjef for den norske styrken.

Går i dekning

– Varslingstiden er kort. Da gjelder det å komme seg i dekning i en bunker, eller i pansrede kjøretøyer for å være klar til å rykke ut ved behov, legger han til.

Deler av det norske oppdraget er å fungere som hurtigreaksjonsstyrke i baseforsvaret.

Styrken på denne basen er en del av Operation Inherent Resolve, en USA-

ledet koalisjon med oppdrag å bekjempe terrororganisasjonen IS.

I sommer rapporterte Forsvaret at Ain al-Asad basen var utsatt for hyppige rakettangrep. Men dette har ifølge Dalen endret seg utover høsten:

– Nå opplever vi hyppigere droneangrep enn rakettangrep. Dronene flyr saktere og er dermed lettere å detektere med våre radarer og overvåkningssystemer. Men man vet aldri hva de har med seg. Det kan være rester av eksplosiver som ikke har gått av i nedskutte droner, forklarer Dalen.

Føler seg trygge

Han sier at drone-alarmen på basen gikk ukentlig tidligere i høst. Nå anslår han at alarmen går om lag hver tredje uke.

– De gangene når dronene har nådd fram til basen, har de ikke skadet personell, men noe materiell har fått skader. Luftvernet fungerer bra og vi har gode systemer for å oppdage innkommende droner. Det gjør at vi føler oss trygge, sier styrkesjefen.

– Men vi har nok også hatt en god porsjon flaks, legger han til.

AMERIKANSK LEDELSE: Bildet viser en norsk soldat (til høyre) ute på oppdrag sammen med amerikanske kolleger i Anbar-området i Irak.

Angrep statsministeren

Natt til søndag ble den irakiske statsministerboligen rammet av et droneangrep, da tre droner med eksplosiver ble styrt inn i den tungt bevoktede grønne sonen i Iraks hovedstad Bagdad.

Statsminister Mustafa al-Kadhemi ble ikke skadet. Den norske regjeringen var raskt ute og fordømte angrepet:

«Terrorisme, vold og ulovlige handlinger må ikke få lov til å undergrave Iraks stabilitet og spore av den demokratiske prosessen i landet», meldte Utenriksdepartementet på Twitter.

– Dronetrusselen er like stor her i Anbar som i Bagdad, sier Even Dalen.

– De fleste basene til koalisjonen her i Irak har vårt utsatt for droneangrep, legger han til.

– Hvem står bak droneangrepene?

– Voldelige militsgrupper som ønsker å vise misnøye mot koalisjonens tilstedeværelse i Irak, sier styrkesjefen.