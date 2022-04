ANSATT: Nicholas Maldonado er ansatt i Disney og demonstrerte utenfor Walt Disney World i Orlando i Florida 22. mars.

Mener Disney har erklært «krig med familier»

Ingen ser ut til å være fornøyde etter at Disney vinglet med standpunktet i «Don’t Say Gay»-loven i Florida. Nå trues selskapet av guvernøren.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Forrige mandag signerte guvernøren i Florida, republikanske Ron DeSantis, loven som på folkemunne blant motstanderne kalles «Don’t Say Gay». Den trår i kraft 1. juli.

Formelt heter lovforslaget «Parental Rights in Education bill», HB 1557, og den går ut på at det blir forbudt å diskutere seksuell legning eller kjønnsidentitet i klasserommene i delstatens offentlige skoler.

KONSERVATIV: Ron DeSantis, her på en valgkampsamling for Trump i Florida i oktober 2018.

– Loven forhindrer klasseromsundervisning om seksualitet eller ting som «transkjønn» fra barnehagen til tredje klasse, sa DeSantis ifølge NBC News.

Lovforslaget har utløst hard debatt i USA i flere måneder. Motstanderne mener loven vil ramme LHBTQ+-samfunnet og spesielt homofile og transkjønnede elever. Ifølge NBC argumenterer de for at loven forsøker å «løse et problem som ikke finnes».

DEMONSTRASJON: Michael Weinstein leder gruppen demonstranter utenfor Walt Disney Company i Burbank i California 3. mars.

De som støtter forslaget mener det vil hindre skoler fra å «indoktrinere» elever. Juseksperter har sagt at formuleringene i loven gjør at den åpner for at foreldre som mener enhver ytring om LHBTQ-mennesker eller -temaer er upassende kan saksøke skolekretser.

Det hvite hus og president Joe Biden er blant dem som har ytret motstand mot lovforslaget og kalt det «et angrep på LHBTQ+-barn»:

Flere andre delstater i USA vurderer lignende lovforslag ifølge Forbes, som Georgia, Tennessee, Indiana, Oklahoma og Kansas.

Viktig arbeidsgiver

Disney har havnet i sentrum av konflikten fordi de er Floridas største arbeidsgiver med 70.000 ansatte bare ved Disney-parkene i Orlando, ifølge Variety. Hollywood Reporter skriver at Disney i 2019 totalt sto for 463.000 arbeidsplasser og 5,8 millioner dollar i skatt til delstaten.

Disney har tidligere gitt valgkampanje-midler til flere av lovforslagets støttespillere.

Først nektet Disney-toppsjef Bob Chapek å ta et standpunkt, men etter demonstrasjoner flere steder i USA og press fra de ansatte, kom selskapet, etter at loven ble signert, med en uttalelse der de tok avstand fra loven og lovet at de skulle jobbe for å få den avskaffet.

TOPPSJEF: CEO Bob Chapek snakker i Disneyland i Hongkong i september 2015.

Chapek lovet også å donere fem millioner dollar til LHBTQ+-organisasjoner.

Etter det møtte Disney hard kritikk og trusler fra flere konservative politikere, ifølge blant andre Deadline. Republikaner Anthony Sabatini sa ifølge Variety i et intervju:

– Disney har i bunn og grunn erklært krig mot familier. Dette må tas på alvor. Jeg mener de bør straffes.

PROTEST: Demonstranter utenfor Walt Disney Company i Burbank i California 3. mars.

Han mener flere av Disneys spesielle rettigheter bør ettergås og fjernes, blant annet et autonomt område rundt fornøyelsesparkene, Reedy Creek Improvement District, som gir Disney kontroll over arealplan, skattlegging og offentlige tjenester.

Også guvernør Ron DeSantis støtter forslaget om å fjerne denne spesialrettigheten for Disney. Han har kalt selskapet «for «woke»».

– At de omtrent skal styre seg selv, det var mest sannsynlig ikke passende i utgangspunktet. Det er definitivt ikke passende nå, sa DeSantis, ifølge Variety.

Demokratisk representant Anna V. Eskamani peker ifølge Hollywood Reporter på at det vil koste delstaten mye å fjerne særrettigheten og at ingen har utredet konsekvensene.