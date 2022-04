BEGRAVET: Dette bildet av døde mennesker ble tatt søndag i forrige uke. Gropen ligger bak tre hus hvor russiske soldater skal ha hatt tilhold under okkupasjonen.

Ukrainsk ordfører og familien skal være funnet drept

Etter at russerne trakk seg tilbake er det funnet fire lik i en grop i skogen utenfor den ukrainske byen Motyzhyn. Ordfører Olga Sukhenko, ektemannen og sønnen skal være blant de som er funnet døde.

Ifølge den ukrainske parlamentarikeren Anna Purtova og to innbyggere som nyhetsbyrået AP har snakket med ble familien regelrett henrettet, for så å bli kastet i en grop og en kum. Årsaken skal ha vært at ordfører Olga Sukhenko ikke ville samarbeide med russiske okkupasjonsmakter.

Purtova henviser til brutale bilder som viser døde mennesker ligger halvveis begravet i en grop, samt en mann som ligger død i en kum. Ifølge henne er det Sukhenko, ektemannen Igor og sønnen Alexander. Den fjerde personen som er funnet i gropen er ikke identifisert, men Ukrainas NATO-utsending sier at det er snakk om en soldat.

– Okkupantene mistenkte at de samarbeidet med våre styrker, at de ga oss posisjoner som vi burde utpeke som mål for vårt artilleri, sier Anton Herashchenko, som er rådgiver ved det ukrainske innenriksdepartementet til Reuters.

Sukhenko forsvant for to uker siden. Byen hun var ordfører i ligger rundt fem mil vest for den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Fra før er det kommet en rekke anklager om krigsforbrytelser i områder som inntil nylig har vært okkupert av russiske styrker. Ukrainske myndigheter har så langt talt over 400 døde i Butsja som nylig ble frigjort. Fra denne byen utenfor Kyiv har det kommet en rekke bilder av lik i gatene. Flere av dem var bakbundet og ukrainske myndigheter jobber fortsatt med å få oversikt over situasjonen.

Utenriksministeren Dmytro Kuleba ber nå Den internasjonale straffedomstolen sende personell til de frigjorte områdene for å undersøke hvorvidt det har skjedd krigsforbrytelser. Selv har president Volodymyr Zelenskyj allerede betegnet det som har skjedd som et folkemord. Disse påstandene er foreløpig ikke ettergått av uavhengige parter.

Russiske myndigheter avviser at de har begått krigsforbrytelser og angrep på sivile mål. De hevder bildene av døde mennesker i Butsja er iscenesatt.