Over 200.000 amerikanske flagg på slettene foran Kongressen når Joe Biden ble tatt i ed i 2021.

To av fem frykter amerikansk borgerkrig: − Kan spinne ut av kontroll

Mange amerikanere tror en borgerkrig er sannsynlig i løpet av det neste tiåret, viser ny meningsmåling. – Jeg er i aller høyeste grad bekymret, sier norsk ekspert om utviklingen.

Amerikanere tror splittelsen har blitt verre siden starten av 2021, og de fleste venter at de vil vokse i årene som kommer.

Det viser en ny meningsmåling fra Economist og YouGov. Den viser også at to av fem amerikanere tror en borgerkrig er «litt sannsynlig» det neste tiåret:

USA-ekspert Eirik Løkke sier han «i aller høyeste grad er bekymret» for utviklingen.

– De er bekmørke de tallene, holdningene og bekymringene som uttrykkes her. Og jeg håper selvfølgelig jeg tar feil, men faren for økt politisk vold og økt polarisering er stor.

6. januar 2021 stormet hundrevis av Trump-tilhengere kongressbygningen i Washington, D.C.

– Kan spinne ut av kontroll

Løkke er rådgiver i den liberale tenkesmien Civita. Han understreker at tidligere president Donald Trump i aller høyeste grad har promotert politisk vold.

– Å skape fiendebilder som han gjør, er også med på å bidra til et politisk klima hvor det lettere oppstår politisk vold.

Han tror en borgerkrig, slik vi så i 1861, er lite sannsynlig.

Men:

– Men vi risikerer å se flere tilfeller av politisk vold, slik vi opplevde i 1968 med drap av Robert Kennedy og Martin Luther King. Og da kan vi oppleve at den politiske volden kan spinne ut av kontroll.

– Bekmørke tall

Han viser til planene om å kidnappe guvernøren i Michigan i 2020, truslene FBI-direktør Christopher Wray har mottatt fra sinte tilhengere av Donald Trump etter at ekspresidentens hjem ble ransaket i august og politikeren Liz Cheney som opplevde det samme etter sin kritikk av Trump.

– Liz Cheney kunne ikke holde offentlige møter til slutt, og det er dette nivået vi er på. Faren for at dette vil utarte, er ikke liten. Og det er også noe som reflekteres i denne undersøkelsen, sier Løkke.

Hele diskusjonen om borgerkrig i USA i en eller annen form er ikke lenger et latterlig spørsmål eller en usannsynlig problemstilling, påpeker han.

– Og det ser man jo også når såpass mange amerikanere tror på dette. Problemet med det er at det kan bli en selvoppfyllende profeti. Det kan ekspandere ut av kontroll.

– Det er en reell fare for at politisk vold kan komme ut av kontroll, sier Eirik Løkke er rådgiver i den liberale tenkesmien Civita.

Republikanere mest bekymret

Meningsmålingen fra Economist og YouGov spurte amerikanere om endringer i det politiske klimaet i USA, inkludert om splittelsen har forverret seg og hva de forventer i fremtiden.

Republikanske velgere tror det er større sannsynlighet for borgerkrig enn hva demokratiske velgere gjør.

Flere republikanere enn demokrater mener at politisk splittelse har forverret seg i det siste og venter at det politiske skillet vil øke.

To tredjedeler av amerikanerne (66 prosent) mener at politiske splittelser i USA har blitt verre siden begynnelsen av 2021, sammenlignet med bare 8 prosent som sier at landet har blitt mindre splittet.

Få ser at ting blir bedre de neste årene: 62 prosent venter mer politisk splittelse. Tre av fem amerikanere (60 prosent) venter en økning i politisk vold de neste årene, og bare 9 prosent venter at politisk vold vil avta.

– Voldelig politisk historie

Førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole og forsker på amerikansk politikk, Hilde Restad, sier det de siste årene har vært økt fokus på risiko for vold og politisk borgerkrig.

Vi vet ikke hvordan de som svarer i målingen, vurderer borgerkrig, påpeker Restad:

– Men det kan tenkes at mange tenker på politisk vold. Og vi har sett økning i politisk vold i USA – ikke minst representert med 6. januar 2021.

Hun er ikke overrasket over at republikanerne er mest bekymret for fremtiden.

– Det er mye konspirasjoner på høyresiden. Når det formidles i mediene, blir mange på høyresiden redde. Og selvsagt: Det at det ikke er en republikaner i Det hvite hus akkurat nå, gjør at de da føler seg enda mer truet.

– Det har vært borgerkrig i USA tidligere, så man skal aldri si aldri. Men sannsynligheten for borgerkrig er definert som lav.

Sannsynligheten for politisk vold er større, sier Restad:

– USA har en ganske voldelig politisk historie, og da ser vi at særlig høyreekstrem vold skjer.