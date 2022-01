HALVERER ISOLASJONSTID: Det er godt med besøkende ved Parthenontempelet i Athen. Selv om flere grekere blir smittet, sitter de kortere i isolasjon og karantene.

Smitten eksploderer – disse landene kutter likevel isolasjonstid

Mangedoblede smittetall på bare en drøy uke, og likevel kutter både Storbritannia, Spania, Hellas og Frankrike isolasjons– og karantenetiden.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Omikronvarianten har ført til at tallet på coronasmittede har skutt i været i det nye året.

Mange europeiske land ser nå, i likhet med Norge, at flere enn noen gang før under pandemien er coronasmittet.

Likevel kutter flere land ned tiden man må være i karantene og isolasjon.

Hellas var først ut i Europa med å innføre rekordlave fem dagers isolasjonstid for smittede. Med det halverer myndighetene den tidligere isolasjonstiden på ti dager.

Det skjer mens grekerne nå opplever mer enn fem ganger flere smittede enn for bare ti dager siden.

MINDRE ALENE: Familier som denne i Madrid får redusert tiden de må sitte i isolasjon dersom de blir smittet.

I Spania skjer det samme. Spanske myndigheter annonserte onsdag forrige uke at de kutter isolasjonstiden for smittede det hardt coronarammede landet fra ti til syv dager.

Lignende oppmykninger ble innført rett før jul i Storbritannia og i Irland.

Mer smittsom, mindre farlig

Omikronvarianten står for mer enn 60 prosent av tilfellene i Hellas, og hele 92 prosent av tilfellene i Irland, ifølge Guardian. Også i Norge går vi nå inn i tidenes smittebølge, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Den dominerende omikronmutasjonen er antatt mer smittsom enn de tidligere variantene av corona.

Argumentet for å likevel kutte karantene og isolasjonstid er at omikron betegnes som mindre farlig, altså at det er mindre sjanse for sykehusinnleggelse.

Det amerikanske senteret for smittekontroll (CDC) er førende for avgjørelsene myndighetene i mange land tar. De forsvarer et karantenekutt med forskning som viser at det meste av smitte skjer i tiden mellom to dager før symptomer oppstår og tre dager etter.

– Vi vil forsikre oss om at vi har systemer som gjør at samfunnet trygt kan fungere, mens vi samtidig følger vitenskapen, forklarte CDC-direktør Rochelle Walensky forrige uke.

PRESSER: Frankrikes president Emmanuel Macron vil gjøre det vanskeligere for de uvaksinerte å bevege seg blant folk.

Skiller vaksinerte – og uvaksinerte

I flere land er det i ferd med å bli et skille for hvilke privilegier henholdsvis vaksinerte og uvaksinerte har.

I Italia har de droppet karantene for vaksinerte som er i kontakt med smittede.

I Frankrike har president Emmanuel Macron uttalt at han vil plage uvaksinerte, og vil at vaksinasjon skal være obligatorisk for å kunne benytte kulturelle aktiviteter, reiser og kafé. Der kan fullvaksinerte teste seg ut av karantene etter fem dager, men uvaksinerte må fullføre ti dager uansett.

I Storbritannia er også de vaksinerte bedre stilt enn de som ikke har tatt vaksinen: Hvis du ikke er dobbeltvaksinert og kommer i nærkontakt med en smittet, må du fullføre ti dagers karantene.

I Norge er det nå åpnet for å avslutte isolasjon når det har gått seks døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19-testen, uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Mål: Spare penger og helsevesen

Med en kortere karantene – og isolasjonstid kan folk komme tilbake på jobb fortere, noe som sparer samfunnet for mange store utgifter. Det forventes også å bidra til å hindre at helsevesenet bukker under, slik man har sett i flere land tidligere i pandemien.

Også reglene for karantene for nærkontakter mykes opp på kontinentet.

I Hellas er det nå slik at nærkontakter må i karantene, men kan teste seg ut etter fem dager. De som allerede har fått den tredje, såkalte boosterdosen, slipper karantene. Helsepersonell som er trippelvaksinert kan fortsatt gå på jobb, men skal ta en PCR-test på dag tre etter kontakten med den smittede. Helsepersonell med to doser skal ta PCR-test første, tredje, femte og syvende dagen etter eksponering for smitte, skriver Politico.

I Danmark ble det tirsdag registrert ny smitterekord, men helsemyndighetene er likevel optimistiske for at danskene kan få sitt «normale liv» tilbake bare to måneder. Onsdag ettermiddag skal Danmarks helseminister informere om hvorvidt de kommer til å kutte i restriksjonene, ifølge danske TV2.