GENÈVE: Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov på pressekonferanse etter samtalene med hans amerikanske kollega Wendy Sherman mandag ettermiddag.

Russland krever garanti mot ukrainsk Nato-medlemskap: − Umulig

Russlands ultimatum om ukrainsk Nato-medlemskap setter partene i en fastlåst posisjon. Forskere ser ingen løsning på knuten, men øyner noen muligheter for avspenning av konflikten.

Av Eirik Wichstad

Etter samtalene mellom USA og Russland mandag fremhevet Russlands viseutenriksminister, Sergej Rjabkov, særlig ett krav som han har sagt står skrevet i jern og betong.

– Det er helt grunnleggende for Russland å sørge for at Ukraina aldri, aldri blir Nato-medlem, sa Rjabkov.

Men USAs viseutenriksminister Wendy Sherman avviste blankt en slik garanti mot ukrainsk Nato-medlemskap.

Om Russland skal delta i videre samtaler avhenger av om de gjør fremskritt på dette punktet eller ikke, uttalte Rjabkov etter møtet.

Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, ser kravet både som et uttrykk for et genuint synspunkt, men og som et oppspill til senere forhandlinger.

– Langt fra virkeligheten

Det ufravikelige kravet setter Nato i en vanskelig posisjon, ifølge Kristian Åtland, forsker ved Forsvaret forskningsinstitutt. Han forsker på felt innen russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

– På vestlig side må man avveie to hensyn, staters selvbestemmelsesrett, og på den andre siden dette ønsket om å bidra til en deeskalering av situasjonen, sier han og tilføyer:

– Det er et viktig prinsipp at land i Øst-Europa selv får velge sin alliansetilknytning og politiske orientering, altså om de vil orientere seg i vestlig retning, så er det landenes egne valg. Dette er ting som det er vanskelig, for ikke å si umulig, for Nato å gå med på, sier Åtland.

En annen faktor er Nato-toppmøtet i Bucuresti i 2008, der slutterklæringen inneholdt en formulering om at Ukraina og Georgia «vil bli medlemmer av Nato», uten at det ble gitt et tidsperspektiv.

UKRAINA: Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Kristian Åtland, fremhever at Ukraina jobber gjennom politiske prosesser for å oppnå sine målsettinger.

Forskeren mener Russland forsøker å tegne et narrativ om at det er Ukraina som presser på for å gjenerobre de russiskkontrollerte landområdene Donbass og Krim-halvøyen.

– Russland har jo argumentert med at Ukraina er skyld i krisen, og at de har hatt en visjon om å ta tilbake Donbass og Krim med militærmakt, men det er en beskrivelse som er langt fra virkeligheten, sier Åtland.

Han bestrider at Ukraina bruker militære virkemidler for å oppnå sine målsettinger.

– Ukraina vil selvfølgelig ha tilbake de delene som i dag kontrolleres av Russland, men det søker de gjennom politiske prosesser og internasjonale domstoler. Det er den veien Ukraina har valgt. Den trusselen som man beskriver fra russisk side om at Ukraina vil gjenerobre disse områdene, er ikke reell, sier Åtland.

Russlands forhold til Vesten

Et bærende element i konflikten dreier seg om Russlands selvopplevde rett til å utøve innflytelse i egen «bakgård». Det inkluderer i grove trekk de statene som tidligere tilhørte Sovjetunionen.

Derfor krever de at Nato reduserer sin militære tilstedeværelse i det Russland betegner som sin interessesfære.

– Det er riktig at Nato har styrket sitt nærvær i Øst-Europa, blant annet i Svartehavet, men det er et resultat av Russlands aggresjon mot Ukraina og Georgia. Russland har tatt kontroll over både Krim og Donbass, som utgjør nærmere syv prosent av Ukrainas landterritorium, i tillegg til at de siden 2008 kontrollerer 20 prosent av Georgias territorium, sier Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt.

ØST OG VEST: Seniorforsker ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt), Julie Wilhelmsen, mener Ukraina-konflikten i bunn og grunn handler om Russlands forhold til Vesten.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, ser konflikten om Ukraina som en del av et større geopolitisk bilde, og trekker linjer tilbake til 2003.

– Bakgrunnen dreier seg om Russlands forhold til Vesten, og spesifikt Nato. Hvis man følger hva den russiske ledelsen har sagt, kanskje først og fremst siden 2003 da USA invaderte Irak, så har de ytret en sterkere og sterkere misnøye med at Vesten regjerer i verden uten hensyn til andre makter, sier hun.

Håp om avspenning

At Russland stiller ufravikelige krav i en forhandlingssituasjon, som at Ukraina aldri skal bli medlem i Nato, kan det være flere grunner til, ifølge seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Delvis er den type uttalelser et uttrykk for genuine synspunkt, men kan og være et oppspill til senere forhandlingsrunder. Russland tenker nok at om de skal oppnå noe, så må de ha litt dramatikk i ordbruken, sier han.

Bukkvoll tror partene kan komme til enighet om en midlertidig løsning om at Ukraina ikke blir medlem av alliansen på et visst antall år.

Og et kompromiss mellom partene tror han vil bygge på forpliktelser om mer åpenhet.

– Man kan tenke seg en løsning som bygger på mer åpenhet om de militære øvelsene – hvilke våpen som brukes og hvor de plasseres, sier Bukkvoll.

FULL STYRKE: Tor Bukkvoll, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, tror russerne ordlegger seg dramatisk for å oppnå større resultater i forhandlingene.

Seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen, ser et potensial for å oppnå en avtale om avspenning i samtalene mellom Russland og USA.

– Det området jeg håper at fornuften kan seire på, er at man kan bli enige om at man kan trekke seg litt tilbake på begge sider. I hvert fall for å opprette en sone langs den nye øst-vest-linjen, slik at man ikke driver og nesten støter inn i hverandre, sier hun og tilføyer:

– Det er et håp. Og det ser faktisk også ut som at Biden-administrasjonen er villig til å inngå noen kompromisser for å få på plass denne typen avspenning.