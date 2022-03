Zelenskyj skal tale til Stortinget

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte Sverige om at de kan være neste da han talte til Riksdagen torsdag. Nå er det bekreftet at han skal tale til Stortinget også.

Ukrainas president President Volodymyr Zelenskyj skal tale direkte til Stortinget på videolink, men dato er ikke bestemt, opplyser stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) torsdag ettermiddag.

– Det er en ære å kunne meddele at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har takket ja til invitasjonen til å holde en appell for Stortinget. Zelenskyj kjemper en beundringsverdig kamp for sitt lands frihet og demokrati, sier Gharakhani i en pressemelding.

Bekreftelsen kommer etter at det tidligere torsdag ble sendt signaler om at Zelenskyj kunne komme til å tale til Stortinget i løpet av et par uker.

Den ukrainske ambassaden ble kontaktet forrige uke om muligheten for Zelenskyj å tale for Stortinget. En tale kan finne sted i nær framtid, ifølge Gharakhani.

Talte til Riksdagen

Zelenskyj fikk stående applaus da han dukket opp på skjermen hos Riksdagen torsdag.

– Det er en ære å få denne muligheten til å tale til dere, sa han.

Han trakk frem at fargene blått og gult - som Ukraina og Sverige deler - kanskje er det mest populære i verden nå.

– De assosieres med frihet, verdighet og rettferdighet. Derfor er et ikke ulogisk at Sverige er et av landene som gir Ukraina mest støtte, sa han.

– Om vi ikke forsøker å forsvare oss, kommer alt det vi verdsetter, det dere verdsetter, som alle mennesker i frie land verdsetter, til å være i fare.

Han understreket at Ukraina ikke bare kjemper for sin sikkerhet, men hele Europas sikkerhet.

-- Og vi har vist at vi fortjener å være et fullverdig medlem av EU.

Advarer Sverige

Zelenskyj benyttet anledningen til å minne den svenske regjeringen på at Russland ligger like i nabolaget deres.

– Det er bare vann som skiller dere fra deres tankegang. Allerede nå har man fra russisk side diskutert hvordan man kan okkupere Gotland fra russisk side, hvordan det kan se ut om russiske styrker hadde rykket inn, sier han.

Han hevder at det på russisk TV angivelig vises kart over hvordan en slik okkupasjon kan se ut.

– Deres øy, sier han.

Holder flere taler

Den ukrainske presidenten har de siste ukene talt til flere av verdens nasjonalforsamlinger, blant annet Kongressen, det britiske underhuset og parlamentsmedlemmer i Canada.

Målet med talene er å samle internasjonal støtte til Ukraina i kampen mot den russiske invasjonen.

Zelenskyj har gjennom krigen blitt nærmest berømt for sine appeller, som han tilsynelatende skreddersyr for sitt publikum fra gang til gang.

Da han talte til den amerikanske kongressen sammenlignet han invasjonen og bombingen av ukrainske byer med angrepet på Pearl Harbor, et angrep som trakk amerikanerne inn i andre verdenskrig.

Han dro også referanser til terrorangrepene 11. september 2001.

Danmark neste

Leder for den svenske nasjonalforsamlingen, Andreas Norlén, uttalte i forkant av talen at han var beæret over at den ukrainske presidenten ønsket å tale til dem.

– Jeg er beæret over at Ukrainas president ønsker å tale til Riksdagen midt i en brennende krig. Riksdagen har vedtatt unike støttetiltak for Ukraina og står fortsatt bak landets kamp for sin frihet.

Det neste nordiske landet som står på presidentens liste, er Danmark. Tirsdag neste uke, 29. mars, skal han tale til Folketinget.

– Ettersom forholdene i Ukraina kan endre seg på kort varsel, er det noe usikkerhet rundt arrangementet. Det kan dermed bli nødvendig å endre eller avlyse møtet på kort varsel, har det danske Folketinget uttalt i en pressemelding.