Ukrainsk fotojournalist savnet: − Vi har slått alarm

En ukrainsk fotojournalist er savnet fra slagmarken utenfor Kyiv.

Den internasjonale organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) slår tirsdag alarm, etter at den anerkjente fotojournalisten Maks Levin har blitt meldt savnet av en av hans nære venner.

Siste livstegn fra ham skal være en melding han har sendt fra en slagmark ved byen Vysjhorod, like nord for Kyiv. Den ble sendt søndag 13. mars – for mer enn en uke siden.

– Det er kjent at det brøt ut kamper i området hvor han befant seg på jobb, skriver rådgiver Anton Gerasjtsjenko i det ukrainske innenriksdepartementet på Telegram.

Levin har de siste ukene levert en rekke bilder fra kampene i og utenfor Kyiv i Ukraina. Han har kommet særdeles tett på soldater, sivile og de menneskelige lidelsene i krigen.

– Bak kamera, svarte Levin på Facebook tidligere i mars, da han ble spurt om hvor han selv gjemte seg fra et russisk militærhelikopter. Da hadde han delt et bilde av en soldat som søkte dekning fra luftangrepene i et hull i bakken.

– Alle er redde. Og hver dag veier vi opp hvordan vi kan være mest til nytte for Ukraina. Med våpen i hendene, med men maskin, droner, å kjøre en byss, eller koordinere militæret. Vi har alle hvert vårt svar, utdypte han i kommentarfeltet.

Levin har jobbet for en rekke mediehus og nyhetsbyråer, deriblant BBC, AP og ukrainske Hromadske. Den siste tiden har han lever bilder til Reuters.

– Vi har slått alarm om tre andre forsvunne journalister eller mediearbeidere siden krigens start. Alle av dem var blitt bortført av russiske styrker, skriver Reportere uten grenser på Twitter.

– Å gjøre journalister til mål er en krigsforbrytelse, slår de fast.