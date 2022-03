Se dokumentar: «Father of the Cyborgs»

Phil Kennedy skapte overskrifter verden over da han på slutten av 90-tallet koblet hjernen til en lam mann til en datamaskin, som et verktøy for å kommunisere. Et par tiår senere tar nevrologen et enda mer kontroversielt valg: Han reiser til Belize for å operere inn elektroder i sin egen hjerne – han vil forske videre på seg selv.

VG har kun rettigheter til å vise «Father of the Cyborgs» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.