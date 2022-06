I RUINER: En mann står blant restene av et turisthotell i nærheten av Odesa 16. mai. Byen er sterkt preget av den pågående krigen.

Frykter at folk skal glemme krisen: − Det er helt forferdelig her

Usikkerheten er det mest dramatiske, sier Martha Rubiano Skretteberg i hjelpeorganisasjonen Caritas. Mandag besøkte hun Odesa.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Flyalarmen går flere ganger om dagen. Ellers er det stille i Odesas gater, over hundre dager etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er klart folk er redde for det som kommer. Denne byen har blitt angrepet gjentatte ganger. Frykten preger folks dagligliv. Det er sånn folk lever her.

Det forteller Martha Rubiano Skretteberg til VG, på en hakkete videolinje fra Odesa mandag ettermiddag.

Hun er generalsekretær i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge, og er i havnebyen for å besøke noen av prosjektene de driver i Ukraina. Selv krysset Skretteberg grensen fra Moldova søndag kveld.

– Det er helt forferdelig her. Krisen må få all oppmerksomhet den kan få. Jeg er redd for at folk skal glemme, sier hun, tydelig berørt av situasjonen.

1 / 4 PÅ PLASS I UKRAINA: Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg, ankom Odesa mandag. Her fra et av sentrene organisasjonen driver i byen. PÅ PLASS I UKRAINA: Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg, ankom Odesa mandag. Her fra et av sentrene organisasjonen driver i byen. PÅ PLASS I UKRAINA: Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg, ankom Odesa mandag. Her fra et av sentrene organisasjonen driver i byen. PÅ PLASS I UKRAINA: Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg, ankom Odesa mandag. Her fra et av sentrene organisasjonen driver i byen. forrige neste fullskjerm PÅ PLASS I UKRAINA: Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg, ankom Odesa mandag. Her fra et av sentrene organisasjonen driver i byen.

To ansatte ble drept i Mariupol

Organisasjonen er del av et større, internasjonalt Caritas-nettverk, og jobber mot sult og ekstrem fattigdom over hele verden.

Også i Ukraina: Her har Caritas 70 kontorer som driftes av lokale ansatte. Som følge av krigen har derimot flere av kontorene stengt ned. Likevel fortsetter de hjelpearbeidet for å nå ut til de mest sårbare.

– Hvordan er det å jobbe i en krig på denne måten?

– Det er mye vanskeligere nå enn da krigen først startet. Behovet for humanitær hjelp er større, og våre folk føler på en hjelpeløshet i møte med behovene som øker hver dag. Så kan det også skje uforutsette ting, selv om vi tar sikkerheten på største alvor. Man kan bli drept, forteller Skretteberg.

Det erfarte organisasjonen selv på brutalt vis i midten av mars. To ansatte og fem av deres familiemedlemmer ble drept i et russisk angrep da de søkte tilflukt på Caritas-senteret i Mariupol.

Når den norske generalsekretæren nå besøker landet, er det med strenge rutiner og et stort apparat rundt seg.

– Likevel lever våre ansatte med at det hver dag kan skje noe, forteller hun.

Mandag har Skretteberg besøkt flere av Caritas’ sentre i Odesa. Her har hun møtt internt fordrevne ukrainere, som har flyktet til byen fra ulike deler av landet, særlig Donetsk og Kramatorsk i øst.

– Hvordan opplever du å være i Odesa nå?

– Jeg er veldig preget av situasjonen, og jeg har snakket med så mange folk med triste skjebner. Jeg opplever usikkerheten som aller mest dramatisk.

– Da krigen brøt ut, trodde vi dette kunne vare i to-tre måneder. Nå er det ingen som vet. Mange i Odesa tror russerne kan rykke videre innover langs svartehavskysten, og det preger folk, sier Skretteberg.

Bekymret for verdens matsikkerhet

Odesa er Ukrainas tredje største by, og strategisk militært viktig for landet. Vanligvis bidrar havnen til å brødfø folk over hele verden: Totalt produserer Ukraina mat til 400 millioner mennesker.

Nå har derimot den ukrainske svartehavskysten vært blokkert av russiske marinestyrker helt siden krigens start. Omtrent 22 millioner tonn hvete har dermed blitt stående fast i landet.

Krigen i Ukraina har blitt kalt en krig i verdens matfat. FN har tidligere advart om at krigen kan føre til en global matkrise som kan vare i årevis.

I et intervju med VG 3. juni advarte Daniel Rugholm, politisk sjef i Verdens matvareprogram, om at tiden er i ferd med å renne ut for kornet i Ukrainas siloer. De er fylte til bristepunktet, og om 50–60 dager er det igjen tid for innhøsting.

– Vi må få maten ut av havnene og tømme de siloene, sa Rugholm til VG.

1 / 2 NØDHJELP: Evakuerte fra Mykolayiv får humanitær hjelp og mat på en togstasjon i Odesa 2. juni. NØDHJELP: Evakuerte fra Mykolayiv får humanitær hjelp og mat på en togstasjon i Odesa 2. juni. forrige neste fullskjerm NØDHJELP: Evakuerte fra Mykolayiv får humanitær hjelp og mat på en togstasjon i Odesa 2. juni.

Skretteberg forteller at eksportstansen også preger Odesas befolkning.

– Fordi mange arbeidsplasser i byen er tilknyttet korneksporten, er det ekstra problematisk. Praktisk talt betyr det at mange har mistet jobbene sine, og ikke har noe å leve av. Det handler kun om å overleve. De jeg snakker med er nedbrutte og fortvilte, og situasjonen er veldig dramatisk for mange.

Generalsekretæren skulle egentlig besøke kornsiloene på havnen under oppholdet sitt, men så langt kom hun ikke. Skretteberg beskriver en unntakstilstand på havnen:

– Jeg kjørte rundt havnen for å se om det var noen skip der i det hele tatt, men jeg kunne ikke se noe. Jeg fikk ikke komme inn eller ta bilder, og skipstrafikken ut Odesa er blokkert av russiske skip i Svartehavet.

Les også Slår alarm om hungersnød: – Vi må handle nå FNs matvareprogram slår alarm om hungersnød i verden som følge av Ukraina-krigen.

Situasjonen påvirker matsikkerheten i store deler av verden. Hele 46 land opplever alvorlige matkriser for øyeblikket.

– Folk forteller også om en prekær situasjon på landsbygda. Spesielt i øst har store områder blitt okkupert av Russland, og ukrainske bønder har blitt frarøvet sin kornproduksjon. Det er inntekt som Ukraina taper, og ukrainere opplever dette som ekstremt vanskelig, sier Skretteberg.

Ifølge Ukrainas viselandbruksminister, Taras Vysotskyj, skal russiske soldater ha eksportert 500.000 tonn med korn fra okkuperte områder. En russisk militærleder har tidligere uttalt at Russland «importerer» korn fra okkuperte områder for å gjøre plass til årets innhøsting.

– Jeg håper verdenssamfunnet, inkludert Norge, virkelig tar til orde for å gjenåpne havnene. Det er så viktig å løfte opp situasjonen nå. Derfor er jeg her, selv om det er farlig, sier Skretteberg.

Da hun krysset grensen med bil fra Moldova søndag kveld, så hun flere lastebiler som fraktet korn. Hun mener derimot det er behov for et mye større volum enn hva som er mulig å frakte på veiene.

– I tillegg er mangel på bensin en stor utfordring, og hindrer transport av både forsyninger og mennesker. Det er også vanskelig å få flyktninger i trygghet, påpeker Skretteberg.

– Folk fortsetter å lide

Ifølge FN er 7.7 millioner ukrainere på flukt i sitt eget land. På sine sentre deler hjelpeorganisasjonen ut mat, klær, medisiner og hygienisk utstyr.

– Alle våre sentre er fulle av folk i en desperat situasjon. Det er et akutt behov for humanitær hjelp, sier Skretteberg.

Så langt har Caritas hjulpet 1.2 millioner ukrainere på flukt fra krigen. Ifølge generalsekretæren er det flest kvinner og barn det er snakk om, men også eldre eller skadde menn.

– Jeg er opptatt av å understreke at det ikke kun er umiddelbare humanitære behov her, men at man også må tenke langsiktig. For denne krigen kan trekke ut i lang tid.

SE OGSÅ:

Skretteberg sier ukrainerne nå innstiller seg på et lengre tidsperspektiv enn forventet. Likevel vil de fleste flyktningene bli i landet – de vil hjem og bygge opp husene sine.

– Da de kom hit til Odesa i mars, trodde de man kunne dra hjem igjen i mai. Nå snakker man om desember. Usikkerheten er veldig stor. Likevel har folk et veldig, veldig stort håp, og vil vente her for å se om de kan returnere. Folk går videre med det de har, forteller hun.

Generalsekretæren trekker frem en samtale med en ung kvinne som gjorde særlig inntrykk på henne:

– Hun sa: Jeg håper landet ditt, det internasjonale samfunnet og vi ukrainere klarer å bygge opp landet vårt like fort som det ble ødelagt.

Skretteberg sukker.

– Disse krisene får veldig mye oppmerksomhet i starten. Så går tiden, og oppmerksomheten går ned. Men folk fortsetter å lide.

Skretteberg beskriver seg selv som «veldig preget» flere ganger gjennom intervjuet. Men hun smiler bredt idet hun forteller om barn som synger, danser og ler på noen av sentrene hun har besøkt.

– Jeg er så imponert over innsatsen hjelpearbeiderne på bakken gjør. Hvordan klarer man å holde motivasjonen under så vanskelige forhold? Det er utrolig å se. De lokale organisasjonene kommer til å spille en viktig rolle i gjenoppbyggingen av landet. Det vil ta lang tid, men det er vi innstilt på.