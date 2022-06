AVFEIER ANKLAGER: I et intervju med Rossija-1 fredag kaller Putin anklagene om at Russland forhindrer eksport av ukrainsk korn for en «bløff».

Putin nekter for blokade av ukrainsk korn

Russlands president foreslår at Ukraina kan eksportere korn på godstog via Belarus. – Et politisk skalkeskjul, sier forsker.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På russisk TV fredag kveld snakket president Vladimir Putin om situasjonen i det globale matmarkedet.

Han tok avstand fra beskyldninger om at Russland hindrer eksport av korn fra Ukraina, melder Reuters.

Putin kalte anklagene for en bløff, og hevdet at vestlige land forsøker å dekke over sine egne feil ved å anklage Russland for problemene på det globale matmarkedet.

– Situasjonen vil forverres fordi britene og amerikanerne har innført sanksjoner på gjødselen vår, sa han i intervjuet.

Han sa den beste løsningen for å få korn ut av Ukraina, er å frakte det via Belarus. Men forutsetningen er at sanksjonene mot landet oppheves, fastholdt han.

Russlands krigsskip kontrollerer tilgangen til de ukrainske havnene i Svartehavet og har okkupert store deler av Ukrainas sørlige kystlinje.

Putin hevdet også om at den globale matmangelen bare kommer til å bli verre som følge av britiske og amerikanske sanksjoner av russisk gjødsel.

INTERVJU: Vladimir Putin intervjues fredag av journalist Pavel Zarubin fra TV-stasjonen Rossija-1.

I sin nattlige tale tirsdag fordømte Ukrainas president Zelenskyj den russiske blokaden av havnene i Ukraina.

Han mener blokaden øker faren for sult i de landene som er avhengig av ukrainsk korn, noe som kan føre til en ny migrasjonskrise.

Zelenskyj beskrev det som en kynisk løgn når Russland sier at sanksjonene hindrer dem i å eksportere sine matvarer.

– Skalkeskjul

Oberstløytnant og lærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, betegner Putins foreslåtte transportrute gjennom Belarus for et politisk skalkeskjul.

– Det er helt urealistisk. Volumene er så store at det er helt urealistisk å frakte det den veien. Mye av det skal til Egypt og Midtøsten, så da bør det fraktes med båt gjennom Middelhavet, sier han.

KJØPER DET IKKE: Oberstløytnant og lærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

Videre peker han på at Russland har ødelagt jernbanebroen over elven Dnestr i et missilangrep.

Broen er en viktig transportrute mellom Ukraina og Romania og har vært sett på som en alternativ eksportrute for korn dersom ukrainske havner ble okkupert.

– Det er ingen sammenheng mellom russernes uttalelse og at de ønsker å få kornet eksportert, fastslår Hågen Karlsen.

Rammer fattige land

Arne Bardalen er spesialrådgiver i NIBIO, landbruksfaglig forskningsinstitutt.

Han peker på at importlandene av ukrainsk hvete gjennomgående er land som til dels bruker en forholdsmessig stor del av inntekten til mat.

– Konsekvensen av at hveteprisen øker er at brødprisen øker enda sterkere. Det rammer disse landene som til dels er fattige land hvor hvete og brød er en viktig del av kostholdet, sier Bardalen.

MAT: Stans i eksport av ukrainsk korn rammer fattige land, påpeker Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO.

Ukraina har tidligere vært en viktig eksportør av hvete til land i Nord-Afrika, Midtøsten, Øst-Afrika og Indonesia.

– Nå ligger det mer enn 20 millioner tonn korn lagret i Ukraina som skulle vært eksportert. Det er viktig at det blir eksportert før innhøstingen begynner.

Uten kapasitet til å lagre kornet, vil det råtne. Det vil forsterke den allerede pågående matvarekrisen, påpeker Bardalen.