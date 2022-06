Mistillitsforslaget fikk ikke flertall i Riksdagen

Justisminister Morgan Johansson blir sittende etter at mistillitsforslaget mot ham akkurat ikke fikk flertall i Riksdagen.

Den uavhengige riksdagsrepresentanten Amineh Kakabaveh avsto fra å stemme for mistillit mot Johansson.

Opposisjonen manglet én stemme for å felle Johansson, dermed ble det hun som avgjorde det hele.

I helgen sa Kakabaveh at hun ikke hadde bestemt seg for hva hun skal gjøre under avstemningen.

Tirsdag hadde hun bestemt seg, før hun senere sa at hun fortsatt var usikker.

Rett før klokken halv 10, sier hun til Expressen at hun kommer til å avstå fra å stemme for mistillit.

Krever offentlig bekreftelse

Kakabaveh sa tirsdag morgen at hun trengte en offentlig bekreftelse fra Socialdemokraterna, på en avtale om at de vil fortsette samarbeidet med det kurdiske partiet PYD.

Om de ikke gjorde det innen klokken 12, kunne hun komme til å ombestemme seg. Rett før klokken 9 bekrefter partisekretær Tobias Baudin avtalen.

– Vi sosialdemokrater står alltid for de avtalene vi gjør, det kan du stole på, sier Baudin til TT.

Kakabaveh har lagt vekt på Sveriges relasjoner med kurderne og viktigheten av å ikke vike for Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan.

Det er Sverigedemokraterna som har reist mistillitsforslag mot Johansson fordi de mener han ikke gjør nok for å bekjempe gjengkriminalitet.

Løfter

Fredag sa Kakabaveh at hun vil sørge for å felle Johansson dersom ikke regjeringen gir løfter om at Sverige vil opprettholde forbudet mot våpeneksport til Tyrkia og unnlater å terrorstemple flere kurdiske grupper.

Dermed ber hun i realiteten regjeringen si nei til kravene som Tyrkia stiller for å slippe Sverige inn i Nato.

Ifølge SVTs kommentator Mats Knutson kan regjeringen bli tvunget til å velge mellom Kakabaveh og Tyrkia.

Den omstridte militsen YPG, som Tyrkia krever at Sverige terrorstempler, er den væpnede delen av PYD-partiet. Tyrkia anklager PYD for å være styrt av PKK, ettersom de to anses som søsterpartier.

Ønsket trolig Kakabaveh utlevert

Tidligere har Tyrkias ambassadør til Sverige, Hakki Emre Yunt, anklaget svenske politikere for å ha tilknytning til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er kategorisert som en terrorgruppe i Tyrkia, EU og USA.

Han rettet spesielt pekefingeren mot riksdagsmedlem Amineh Kakabaveh, og sa at han ønsket å få henne utlevert til Tyrkia.

Men det tok ikke lang tid før det kom en kontrabeskjed. Den tyrkiske ambassadøren avviste at han ønsket utlevering.

Bakgrunnen er at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har midlertidig blokkert svensk og finsk medlemskap i Nato, fordi han hevder at landene er «frihavner for terrorister».

Alle 30 Nato-land må godkjenne nye medlemmer til forsvarsalliansen. Nå jobber diplomatiet på høygir for å finne en løsning.