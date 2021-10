SIKTET: En mann i 50-årene er siktet for eksplosjonen i Göteborg. Han er fortsatt på frifot.

Den siktede etter eksplosjonen i Göteborg bodde flere år i Norge

Mannen som er siktet etter eksplosjonen i Göteborg, bodde i Norge rundt årtusenskiftet. – Han var en merkelig fyr, sier en med kjennskap til siktede i perioden.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Jakten på mannen, som torsdag ble siktet for eksplosjonen ved en boligblokk i Annedal i Göteborg, pågår fortsatt for fullt i Sverige.

Aftonbladet skriver lørdag kveld at en kvinne fortsatt får intensivbehandling. Hun er flyttet til intensivavdelingen på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Pasientens tilstand er alvorlig og hun er innlagt på intensivavdelingen, opplyser sykehuset til avisen.

De andre beboerne som hadde behov for sykehusbehandling er skrevet ut.

Ber siktede melde seg

Mannen er etterlyst i hele Sverige. Lørdag oppfordret politiet ham til å melde seg på en politistasjon.

– Han vet at vi leter etter ham. Hvis han er uskyldig, hvorfor kommer han seg ikke til en politistasjon så vi kan få dette overstått. Da kan vi konsentrere oss på andre deler av etterforskningen, det hadde vært ønskelig, sier pressetalsperson i politiet Christer Fuxborg til Aftonbladet.

Politiet jobber fortsatt bredt i etterforskningen, men har tidligere opplyst at de ikke har noen andre mistenkte i saken.

– Merkelig fyr

Ifølge flere svenske aviser dreier det seg om en 55 år gammel mann, som selv var beboer i boligblokken. Han er siktet for grov allmennfarlig ødeleggelse og etterlyst nasjonalt i Sverige.

forrige

fullskjerm neste Politiet aksjonerte torsdag på flere adresser. 1 av 2 Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske avisen Aftonbladet har snakket med ei venninne av den siktede. Hun forteller at han utdannet seg til skipsmegler i Norge. Siden da skal han ha bodd i Norge og andre steder i Europa.

Expressen skriver at siktede, ifølge ham selv og personer i hans omgangskrets, jobbet med oljetransport i Norge. Avisen skriver at mannen i et brev hevder han jobbet for «noen av verdens største skipsredere».

Ifølge VGs opplysninger bodde siktede i Norge i flere år rundt årtusenskiftet.

VG har snakket med en mann som hadde kjennskap til siktede i denne perioden. Han ønsker å være anonym.

– Han var en merkelig fyr. Han var såpass rar da, en ensom ulv, sier mannen.

Han beskriver siktede som en som var opptatt av fasade og gikk pent kledd.

Se bildene fra rett etter eksplosjonen:

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Utelater ingenting

Politiet utelukker ikke at mannen kan være utenfor Göteborg-området.

– Mistenker dere at han kan ha tatt seg over grensen til Norge?

– Vi kikker bredt, ikke bare i Göteborg. Han er 55 år og har nesten et helt liv bak seg. Vi kontrollerer alle tidligere kontakter. Vi har skannet ham fra topp til tå. Vi utelater ingenting, sa Fuxborgtil VG tidligere lørdag.

Hverken Kripos eller Øst politidistrikt hadde blitt kontaktet av svensk politi da VG var i kontakt med dem lørdag formiddag.

– Vil dere kontakte norsk politi, for å følge ekstra med på grensen eller få bistand på andre måter?

– Jeg er helt sikker på at de har vært i kontakt med alle muligheter hvor han kan tenkes å være.

Politiadvokat Maria Thorell sier til Expressen at politiets hovedteori går ut på at han fortsatt er i Göteborg-området.