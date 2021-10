BEVÆPNET: 17-årige Kyle Rittenhouse i gatene i Kenosha 25. august i fjor.

Skjøt tre under raseopptøyer: Hevder jaktlover tillot 17-åringen å bære våpen

Kyle Rittenhouse (17) skjøt og drepte to og skadet én under de voldsomme opptøyene i Wisconsin i fjor høst.

Av Øystein David Johansen

Rittenhouse er siktet for å ha skutt to personer under de voldsomme opptøyene i byen Kenosha i Wisconsin 25. August i fjor. Rettssaken starter 1. November.

Rittenhouse var 17 år da dette skjedde. Opptøyene i Kenosha pågikk i tre dager, og skjedde etter at politiet skjøt og skadet 29-årige Jacob Blake, som hadde en arrestordre på seg fra tidligere. Opptøyene kom også i kjølvannet av drapet på George Floyd og protestene som fulgte etter dette.

MØTTE I RETTEN: Kyle Rittenhouse, som nå er blitt 18 år, under en høring i Kenosha tirsdag.

Rittenhouse reiste fra hjembyen Antioch i staten Illinois, en drøy halvtime unna, bevæpnet med en AR-15-rifle. I kaoset under opptøyene skjøt han og drepte to, og skadet ytterligere én demonstrant. Han skjøt først Joseph Rosenbaum på en parkeringsplass. Advokaten hans hevder det ble gjort i selvforsvar fordi Rittenhouse ble jaget av en illsint mobb.

Rittenhouse har også bedt om å få kalle inn en selvforsvarsekspert for å bevise at han handlet i selvforsvar ifølge Chicago Tribune.

Deretter skjøt og drepte Rittenhouse Anthony Huber som gikk til angrep på ham med et skateboard, angivelig for å avvæpne ham. I tillegg ble en tredje mann alvorlig skadet etter å ha blitt skutt.

Ifølge loven i Wisconsin har ikke barn under 18 år lov til å bære våpen. Men er man over 12 og er på jakt har man lov til å bære våpen. Og det er dette argumentet advokatene hans har brukt i rettssaken, skriver NBC.

– Det later til å være unntak for 17-åringer, uttalte advokaten Corey Chirafisi til Chicago Tribune ifølge NBC.

Thomas Binger fra påtalemyndighetene svarte ifølge NBC at dersom forsvarerne ønsker å fortelle juryen at han bare var på jakt, så må de gjøre det.

– De kan komme opp med bevis for at den siktede hadde lov til å jakte, og at han holdt på med lovlig jakt i gatene i Kenosha den natten, sier han.

Rittenhouse er siktet for drap, drapsforsøk og ulovlig besittelse av våpen. Dommeren har foreløpig avvist en begjæring om å droppe siktelsen om våpenbesittelse, og sier våpenlovene må gås nøye gjennom først.

Rittenhouses støttespillere samlet inn over to millioner dollar til hans kausjon i november i fjor, og saken har ført til splittelse. Noen våpenentusiaster og konservative har støttet ham, som de mener handlet i selvforsvar, skriver New York Times.

Andre betrakter han som en terrorist som tok loven i egne hender.