VARSLET KATASTROFE: Ernæringsekspert Joseph Senesie i Unicef undersøker barn i Adikeh i Tigray for underernæring i juli i år. FN regner med at rundt 400.000 mennesker står i fare for å sulte i hjelp i regionen.

Mot sultkatastrofe i Etiopia: − Veldig mange kan dø

Allerede har mennesker begynt å dø av sult i det som blir omtalt som en menneskeskapt hungersnød i Etiopia. Det kan fort bli fryktelig mange flere.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dersom noe ikke blir gjort risikerer man at hundretusener rett og slett vil sulte i hjel. Det er veldig mange som kan dø av dette.

Det sier Eivind Aalborg, som er landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Etiopia, på telefon til VG fra landets hovedstad Addis Abeba.

Han er svært bekymret for situasjonen i landets Tigray-provins, der FN regner med at rundt 5,2 millioner mennesker har behov for humanitær bistand og 400.000 mennesker står i fare for å sulte i hjel.

– Det er veldig dramatisk. Jeg tror ikke tallene er overdrevet. De siste månedene har det kommet noen lastebiler med mat inn i provinsen, men det er altfor lite i forhold til det store behovet for tilførsel av blant annet mat, sier Aalborg.

Foto: Ben Curtis / AP

Mangler alt

Etiopiske myndigheter og Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) anklager hverandre for å ha ødelagt nedhjelpskolonner. FN mener den begynnende katastrofen skyldes at regjeringen bevisst har blokkert nødhjelp etter at TPLF i sommer gjenerobret makten i området. Regjeringen nekter for dette.

LANDDIREKTØR: Eivind Aalborg befinner seg i Etiopia.

Aalborg forteller at kommunikasjonen de har med de lokale kirkeinstitusjonene de samarbeider med inne i Tigray har vært veldig vanskelig de siste månedene, men rapportene de får går på at de aktive kamphandlingene inne i Tigray har stoppet opp etter at TPLF fikk kontrollen igjen.

– Vi hører at det er relativt rolig og fredelig, men at de mangler alt, sier Aalborg.

UNDERERNÆRT: Et alvorlig underernært barn ved Ayder-sykehuset i Mekele i Tigray. Bildet er levert anonymt til AP i september.

Krigshandlingene har likevel ikke stoppet, men de har flyttet seg til grensene til de to naboprovinsene Ahmara og Afar. Dermed er det også store humanitære behov der nå.

– Situasjonen er veldig bekymringsfull og alvorlig, sier Kirkens Nødhjelps landdirektør.

Han mener alle parter må holdes ansvarlig for at uskyldige mennesker ikke får den hjelpen de trenger.

– Partene må gjøre det mulig for oss å komme inn med bistand. Det gjelder alle partene i konflikten. Ikke bare myndighetene.

– Pines til døde

Men enn så lenge skjer ikke det. Allerede er det meldt om folk som sulter i hjel i over 20 distrikter i Tigray.

NORD: Tigray er en provins med rundt 6 millioner innbyggere nord i Etiopia.

– Det er drap i det stille. Folk bare dør, sier Hayelom Kebede ved et sykehus i Tigrays hovedstad Mekele til nyhetsbyrået AFP.

Hvor mange som faktisk sulter er vanskelig å si noe sikkert om. Rapportene ut fra Tigray har vært få siden telefon-, nett- og bankforbindelser ble kuttet. Men det har blitt anslått at mer enn en av fem er underernært. Det er på nivå med starten av hungersnøden i Somalia i 2011.

Rundt 250.000 mennesker mistet livet den gangen.

I sin siste rapport beskriver FN det høye nivået av underernæring blant barn som alarmerende.

– Når folk sulter i hjel, er det verste å se mennesker som pines til døde. De dør ikke umiddelbart. Det tar tid, og kroppene deres blir bare svakere og svakere. Det er mer grusomt enn å bli drept av kuler, sier Kebede.

MOR OG BARN: Underernæringen blant gravide og ammende kvinner i Tigray mangler sidestykke, advarer FN i en ny rapport. Her er en seksbarnsmor i en leir for internt fordrevne tigrayer i august.

På sykehuset der han er forskningssjef, får minst 50 barn intensivbehandling for underernæring, ifølge NTB. Men det er lite legene kan gjøre for dem.

– Vi pleide å gi dem næring, men nå er vi tomme for medisiner og mat, så vi kan ikke hjelpe dem, sier forskningssjefen.

Menneskeskapt

Etiopia-ekspert og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Stig Jarle Hansen, mener fredsprisvinner Abiy Ahmed må ta mye av skylden for at deler av Etiopia nå nærmer seg en sultkatastrofe.

Hansen forklarer at den nylig gjenvalgte statsministerens sentraliseringsprosess har rammet Tigray-regionen hardt.

Det har presset Tigray-folket til et ønske om selvstendighet, noe som etter hvert førte til krig. Ahmed har i konflikten søkt støtte hos den såkalte Ahmara-militsen fra Tigrays naboprovins. De har i lang tid vært i konflikt med Tigray, og nå blir altså bistand hindret i å komme frem til Tigray.

GJENVALGT: Mandag ble statsminister Abiy Ahmed (t.h.) tatt i ed for fem nye år.

– Nå har du etniske militser på begge sider. Det er oppskriften på grov vold.

– Men vil du da si at denne sultkatastrofen er menneskeskapt, i motsetning til for eksempel skapt av voldsom tørke og dårlige avlinger?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Det er en lang tradisjon for å bruke sult strategisk. Det har vært gjort før, og det var enkelt å spå denne gangen. Tørken kommer på toppen, sier Hansen.

Tror det ender i katastrofe

Professoren ser ikke noen mulighet for at noen av partene vil vinne krigen, og tror ikke konflikten vil ta slutt før det ender med at en eller annen form for skilsmisse mellom Tigray og resten av Etiopia. Og så lenge krigføringen pågår vil mange være uten tilgang på mat.

– Jeg tror det blir vanskelig å hindre en sultkatastrofe dersom det ikke blir fred. Man ser hvordan bistandshjelp blir brukt politisk.

– Men en skilsmisse mellom Tigray og Etiopia skjer neppe over natten, så da høres det ut som at du tror dette vil ende i en enorm sultkatastrofe?

– Ja, jeg tror det, men jeg håper jeg tar feil. Det internasjonale samfunnet må komme på banen. På grunn av utvisningene vi nylig så av FN-representanter i landet, så har USA begynt å legge press på Etiopia, men så får vi se hva Russland og Kina er villige til. Det virker ikke som Kina er interessert i denne konflikten.

I forrige uke – etter at Etiopia sa de ville kaste ut FN-topper som jobber for nettopp å forhindre hungersnød i landet – ble besluttet kastet ut holdt Sikkerhetsrådet i FN et hastemøte bak lukkede dører for å diskutere situasjonen.

Møtet endte ifølge CNN uten noen form for enighet rundt hvordan Sikkerhetsrådet, der Norge i tillegg til alle de tre nevnte landene er blant medlemmene, skal respondere på situasjonen i Etiopia.