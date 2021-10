Politiet i den australske delstaten New South Wales mistenker at noen med overlegg har drept 14 kenguruer.

Mistanke om massedrap på kenguruer i Australia

Det ble lørdag funnet 14 døde kenguruer på to strender i den australske delstaten New South Wales. Politiet mistenker at det er begått massedrap på dyrene.

Av NTB-DPA

Publisert: Nå nettopp

Det var i nærheten av Batemans Bay kenguruene ble funnet lørdag morgen, skriver Sky News. Seks kenguruer ble funnet døde ved områdene Blairs Road og Sandy Place, mens seks ble funnet døde ved Maloneys Beach.

Politiet mistenker at kenguruene er drept. De ser igjennom overvåkingsbilder fra området, og det er gjort avhør av flere vitner.

To biler som angivelig var i området natt til lørdag, er ettersøkt.

Arter som kun finnes i Australia, blant dem kenguruene, er beskyttet i New South Wales, men landet tillater jakt på noen arter av de største kenguruene.