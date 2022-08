I HØYSPENN: I mars i år tok russiske styrker kontrollen over atomkraftverket Zaporizjzja. Her holder en russisk soldat vakt foran hovedinngangen. Bildet er tatt 1. mai.

Atomanlegget Zaporizjzja: Dette er norske strålevernsmyndigheter mest bekymret for

August har vært en måned med nervene i høyspenn for sikkerheten til et av verdens største atomkraftverk. Kamper rundt anlegget det siste døgnet utløste lørdag ny atombekymring.

Publisert: Nå nettopp

– I løpet av det siste døgnet har det russiske militæret gjentatte ganger beskutt i området. Skaden blir for tiden undersøkt, meldte det statlige Ukrainske selskapet Energoatom lørdag formiddag.

I meldingen sier de videre at det russiske militæres tilstedeværelse ved kraftverket, er en alvorlig fare som truer trygg drift ved atomkraftverket.

– Periodisk bombing har skadet kraftverkets infrastruktur. Det er risiko for hydrogenlekkasje og spredning, og brannfaren er høy, heter det blant annet i pressemeldingen.

Energoatom drifter Ukrainas fire atomkraftverk, inkludert Zaporizjzja.

Mange holdt pusten da atomkraftverket ble koblet fra strømnettet torsdag.

Å ha en ekstern strømforsyning inn til et atomkraftverk er sentralt for sikker drift, blant annet for å kunne kjøle ned atomreaktorene.

1 / 2 TATT: Atomkraftverk ble angrepet natt til fredag. Bildet er en grabb fra kraftverkets egen live-stream den 4. mars. forrige neste fullskjerm TATT: Atomkraftverk ble angrepet natt til fredag. Bildet er en grabb fra kraftverkets egen live-stream den 4. mars.

Russlands forsvarsminister hevder imidlertid at det er de ukrainske styrkene som har bombet rundt Zaporizjzja tre ganger i løpet av de siste 24 timene, meldte Reuters tidligere lørdag.

Atomkraftverket Zaporizjzja er kontrollert av Russiske styrker siden mars, men det er fortsatt de ukrainske operatørene som jobber med den daglige driften.

Lørdag natt advarte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om at situasjonen fortsatt er farlig ved det beleirede atomkraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina.

– Situasjonen er fortsatt svært risikabel og farlig, sier Zelenskyj.

INSPEKSJON: – Det viktigste er å få slutt på krigshandlingene rundt kraftverket. Det er ikke designet for å motstå krigshandlinger. Så er det bare å håpe på at IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået) får komme på inspeksjon raskt. De er klare på kort varsel, sier Ingar Amundsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Fortsatt bekymret

Norske atomsikkerhetsmyndigheter deler bekymringen, men mener ikke at farenivået er økt ytterligere det siste døgnet.

– Vår tolkning er at Energoatom i meldingen uttrykker mer en generell bekymring for sikkerhetssituasjonen som følge av gjentatte beskytninger de siste dagene, blant annet risiko for skogbranner rundt anlegget og eventuelle utslipp. Vi vil ikke spekulere noe videre rundt dette, sier seksjonssjef for internasjonal atomsikkerhet i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Ingar Amundsen til VG.

Han sier at de ikke har fått melding om at det skal være problemer med noen av sikkerhetssystemene, etter at de to fungerende av totalt seks reaktorer ved anlegget mistet ekstern strømtilførsel torsdag.

– Vi har det samme bekymringsnivået som tidligere i uken, sier Ingar Amundsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

På ettermiddagen fredag ble atomkraftverket koblet til strøm igjen. Nå er kjernekraftverket koblet til kullkraftverk i nærheten og har fortsatt dieselgenerator tilgjengelig som reserveløsning.

Info Tidslinje: Kamphandlinger i og rundt Zaporizjzja 5., 6. og 7. august ble det meldt om flere artilleriangrep mot atomkraftverket og byen Enerhodar. Ifølge Energoatom ble en del av anlegget, som ligger rett ved tørrlageret for atombrensel, truffet av raketter. Begge partene bekreftet hendelsene, men hevdet at motparten sto bak angrepene. Det gjelder for de fleste hendelsene.

11. august meldte begge parter om nye angrep mot atomkraftverket. Brannstasjonen som er tilknyttet atomkraftverket skal ha blitt ødelagt.

13., 14. og 15. august meldte begge parter om nye artilleriangrep på selve kjernekraftverket og byen Enerhodar.

19. august: Et satellittbilde publisert av det amerikanske satellittselskapet Maxar viser at det tilsynelatende ikke er noen tegn til alvorlige skader etter artilleriangrep på atomkraftverket. Samtlige reaktorer ser intakte ut på bildet.

22. august ble det igjen gjennomført angrep i Enerhodar, denne gang i nærheten av kullkraftverket, som ligger om lag 3 kilometer unna atomkraftverket.

25. august ble atomkraftverket, for første gang siden det kom i drift i 1985, koblet fra strømnettet. Et døgn senere var reaktorene koblet til strømtilførsel igjen

Zaporizjzja ligger langs elven Dnipro og er Europas største kjernekraftverk, med seks reaktorer. Det ble satt i drift i 1985.

Atomreaktorene er dekket av en beholder av betong eller stål, som skal sikre omgivelsene mot radioaktivitet dersom det oppstår uhell. (Kilde: Faktisk) Vis mer

– Normalt strålenivå

Norske atomsikkerhetsmyndigheter holdes fortløpende orientert om situasjonen i og rundt Zaporizjzja.

– Vi har fått jevnlige oppdateringer fra ukrainske myndigheter, men også fra operatørene ved anlegget. I tillegg får vi informasjon fra andre land og IAEA, sier Øyvind Selnæs, seksjonssjef for beredskapsanalyser i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til Faktisk Verifiserbar.

Faktisk Verifiserbar er et samarbeid mellom flere medier i hele Norge.

– Operatørene forteller om en krevende og uholdbar situasjon. Kamphandlingene har blant annet gjort det krevende noen ganger å gjennomføre skifte av personell, og det er krevende forhold rundt driften av anlegget

Reaktorene ved kjernekraftverket er foreløpig ikke truffet.

– Ukrainske myndigheter melder om at strålenivået er normalt, og at det ikke har vært utslipp, men at det er behov for reparasjoner og at de fortsatt jobber med å kartlegge skadeomfanget, sier Selnæs.

INTAKTE: Reaktorene var tilsynelatende intakte 19. august. Bildet er tatt av Maxar.

Størst bekymring

Norske strålevernmyndigheter er mest bekymret for disse tre scenarioene for atomkraftverket:

Den største faren er at kraftverket treffes direkte av krigshandlinger, noe som kan føre til en alvorlig ulykke der radioaktivt materiale spres.

Skade på kritisk infrastruktur som strøm- og vanntilførsel, noe som kan sette driften av anlegget ut av spill.

Arbeidsforholdene for de ukrainske arbeiderne som står for driften av anlegget.

Konsekvenser for Norge

Øyvind Selnæs i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sier til Faktisk Verifiserbar at alle slags skader inne på anlegget vil kunne ha konsekvenser for sikkerheten.

Det DSA er mest opptatt av, er selve reaktorene og brenselslagrene. Hvis en reaktor eller et brenselslager skades, kan det føre til et radioaktivt utslipp.

– Hvis det i tillegg oppstår en brann som følge av for eksempel et angrep, kan brannen gjøre at det radioaktive utslippet føres høyere opp i atmosfæren og spres over store geografiske områder.

Da kan det spres så langt som til Norge, avhengig av vær og vind. På vei til Norge vil det radioaktive utslippet imidlertid bli tynnet ut, og det vil som regel ta mer enn 48 timer før det når landet.

Dette gjør at Norge kan iverksette tiltak om nødvendig.

Det er først og fremst matproduksjon, reindrift og utmark som kan bli berørt her. Nærmere anlegget vil det fort kunne bli nødvendig med evakuering og inntak av jod-tabletter.

Viktig forskjell fra Tsjernobyl

Ifølge artikkelen i Faktisk Verifiserbar er det en viktig forskjell på atomkraftverket i Zaporizjzja og Tsjernobyl, som gjør at en eventuell reaktorskade ikke vil føre til samme type katastrofe:

– Alle kjernekraftverkene som er i drift i Ukraina i dag har VVER-reaktorer, mens kraftverket i Tsjernobyl var av den andre typen, som kalles RMBK. Det er store grunnleggende forskjeller på VVER- og RMBK-reaktorer, sier Selnæs til Faktisk Verifiserbar.

– RMBK-reaktorer bruker brennbar grafitt som moderator, noe som hadde stor betydning for den langvarige brannen etter Tsjernobyl-ulykken. VVER-reaktorene inneholder ikke grafitt, så dersom reaktorene ved Zaporizjzja skades, vil det ikke føre til en slik brann.

Konsekvensene kan likevel bli store og alvorlige, sier Øyvind Selnæs.