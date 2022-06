Colombias skjebnevalg: − Neste president dreper eller redder fredsavtalen

Søndagens avgjørende og andre runde i Colombias presidentvalg står mellom et tidligere geriljamedlem og en 77 år gammel TikTok-stjerne.

Det var det omstridte tidligere geriljamedlemmet Gustavo Petro (62) som stakk av med flest stemmer i valgets første runde i mai.

Petro er også tidligere ordfører i hovedstaden Bogotá og tidligere senator. I forrige presidentvalg tapte han mot den sittende og høyreorienterte presidenten Iván Duque.

I år har venstresiden for første gang en faktisk mulighet til å vinne presidentvalget.

Petros motstander i år er den 77 år gamle mangemillionæren og høyrepopulisten Rodolfo Hernández, kjent som «Colombias Trump».

Hernández har hatt en overraskende og betydelig suksess på TikTok under valgkampen:

Hernández har etter annenplassen i første runde, fått støtte fra høyresidens kandidat Federico «Fico» Gutierrez som ber sine tilhengere stemme på 77-åringen. Også andre etablerte partier anbefaler befolkningen å stemme på Hernández.

I første runde kapret Petro 40 prosent av stemmene, mens Hernández sikret seg 28 prosent.

Før andre runde ligger de to imidlertid veldig likt på meningsmålinger, og på en snittmåling fra de siste meningsmålingene leder Petro med under ett prosentpoeng.

Hernández går blant annet til valg mot korrupsjon, men han har møtt kritikk fordi han har sagt at han vurderer å erklære nødssituasjon i landet i 90 dager for å gjøre dette, noe flere kaller et autoritært grep. Han er også selv anklaget for korrupsjon da han satt som ordfører for storbyen Bucaramanga.

Petro har på sin side klart å samle hele venstresiden i sin Pacto Histórico-bevegelse. Bevegelsen ønsker blant annet fullstendig å gjennomføre fredsavtalen med Farc fra 2016, gjennomføre landbruks- og utdanningsreformer, og å innføre politikk for å nå klimamålene i Parisavtalen.

ENIGE OM FRED: Her strekker daværende president Juan Manuel Santos i Colombia og lederen for Farc Rodrigo Londono hendene mot hverandre etter signeringen av fredsavtalen i 2016.

Voldsbølge

Men søndagens presidentvalg handler om mer enn valget mellom to kandidater på hver sin politiske side, som begge har lagt seg ut mot landets politiske elite.

Det handler også om skjebnen til fredsavtalen med Farc.

Så langt i år har 88 sosiale ledere og menneskerettsforkjempere blitt drept i landet, ifølge den uavhengige observatørgruppen Indepaz.

I slutten av mai snakket VG med bondeleder Carlos Morales, som selv ble utsatt for et drapsforsøk. Da sa han at volden som nå utspiller seg i landet er et tydelig tegn på hvor alvorlig situasjonen er blitt siden fredsavtalen i 2016.

– Det er nesten som at landet har gått ti år tilbake i tid. Igjen så ser vi bombinger, væpnede sammenstøt og nærmest væpnede slag. Det har også vært en økning i massakre og angrep på sivilbefolkningen, sa Morales da.

Flere deler av avtalen er ikke blitt gjennomført og Colombia er i dag mer preget av vold og uro enn på lenge.

I fjor var det massive demonstrasjoner mot den sittende presidenten, som svarte med utstrakt vold for å slå ned på protestene.

Info Dette er Colombia Republikk i Sør-Amerika som dekker det nordvestlige hjørnet av kontinentet. Med sinenesten 51 millioner innbyggere, er landet det nest mest folkerike i Sør-Amerika. Hovedstaden er Bogotá.

2019 og 2021 var det massive protester mot president Iván Duque, økonomiske ulikheter og korrupsjon.

Landet er rikt på naturressurser. Kaffe, olje, blomster, bananer og tekstiler er viktige eksportvarer. Kokainhandelen utgjør en illegal økonomi.

Våren og sommeren 2021 ble landet herjet av store demonstrasjoner mot president Ivan Duque og hans konservative økonomiske politikk.

Geriljagrupper som FARC og ELN har lenge drevet kamp mot regjeringen. FARC inngikk en fredsavtale i 2016 og ble til et politisk parti med representanter i nasjonalforsamlingen, mens ELN har fortsatt å kjempe.

President Juan Manuel Santos ble tildelt Nobels fredspris for 2016 for arbeidet med fredsavtalen. Kilder: NTB, VG, Verdensbanken Vis mer

Kampen om fredsavtalen

Til egen tankesmie sier Gimena Sánchez, som er Andes-direktør ved tankesmien Washington-kontoret for Latin-Amerika, at begge kandidatene har gått til valg på å gå videre med fredsavtalen.

Hun legger til at Petro har lagt frem en detaljert plan for hvordan han vil gjøre nettopp dette, inkludert å sikre beskyttelse for sosiale ledere – som den siste tiden spesielt har vært utsatt for trusler og drap – institusjonelle reformer og gjenåpne dialogen med geriljagruppen ELN som Duque stanser.

Ifølge Andes-direktøren har Hernández, som kommer fra en familie som har opplevd kidnappinger og drap utført av væpnede grupper, deriblant geriljagrupper, sagt at også han vil tilby ELN å innlemmes i fredsavtalen fra 2016.

– Dette er et historisk valg midt i en periode med store spenninger og polarisering. Dette er det andre valget etter fredsprosessen som (den sittende) president Duque gikk til valg mot, sier hun og fortsetter:

– Resultatet vil avgjøre om Colombia virkelig vil gå videre med fredsavtalen.

SIKKERHET: En soldat holder vakt i en gaten i hovedstaden Bogotá to dager før søndagens presidentvalg.

Hennes kollega Adam Isacson, som er direktør for forsvarsovervåkning i Latin-Amerika, mener at fredsavtalens skjebne ligger i hendene på landets neste president.

– Den neste presidenten kommer enten til å drepe eller redde fredsavtalen. Å redde den betyr, fremfor alt, å beskytte eksmedlemmer i FARC – flere enn 300 har blitt drept så langt, og dette må stoppe, sier Isacson og fortsetter:

– Dette er en historisk mulighet til å gjøre noe med store områder av Colombia, der mennesker kan bruke mye av sine liv uten å se regjeringens tilstedeværelse, asfalterte veier, eierskap av land, nesten ikke noe politi eller rettssystem eller å være koblet på strømnettet.

I disse områdene, sier Isacson, at væpnede grupper og kokainproduksjon blomstrer. Han mener at den neste presidenten må starte arbeidet med å gi disse samfunnene slike helt nødvendige tjenester.

– Dette kommer til å koste penger. Colombia er et mellominntektsland og har mange rike mennesker som kan finne disse pengene hvis de må. Det handler bare om å styre sitt eget territorium.