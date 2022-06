Atomkraftverket Grohnde ved Emmerthal i nordvestlige Tyskland. Flere var kritiske da det ble stengt midt under strømkrisen.

Advarer mot energikrise i vinter: − Europa bør være klare

Samtidig som Russland struper gassleveransene, stenges atomkraftverkene i Tyskland.

Denne uken trappet Tyskland opp til «fase to» i sin kriseplan for gass.

Gass har rett og slett blitt mangelvare, og europeiske land sliter med å fylle energilagrene til vinteren som kommer.

– Mindre gass må brukes til å produsere elektrisitet. Kullkraftverk vil måtte brukes mer i stedet, heter det i en uttalelse fra det tyske nærings- og klimadepartementet søndag.

Russland har den siste tiden bremset gassleveransene til en rekke EU-land. Tyske myndigheter anser det som et økonomisk angrep.

Tyskland, Nederland og Østerrike vil fyre opp mer kullkraft. Italia vurderer det samme. Polen og Bulgaria har varslet at de vil fortsette å brenne kull for å sikre stabiliteten i sine energisystemer, skriver Energiogklima.

Stenger atomkraftverk

Midt i strømkrisen planlegger Tyskland å stenge sine siste atomkraftverk for godt. Tre kraftverk ble stengt ved årsskiftet, og de tre skal lukke døren i 2022.

Dette er politikk som fått direktør Fatih Birol i Det internasjonale energibyrået (IEA) til å reagere.

– Europa bør være klare, i tilfelle russisk gass blir fullstendig avskåret, sier Birol i et intervju med Financial Times.

KRITISK: IEA-direktør Faith Birol ber europeiske land utsette stenging av atomkraftverk.

Han er derfor svært tydelig på at han mener ingen land bør stenge atomkraftverk i den energikrisen kontinentet nå står i. Han ber alle land som planlegger å stenge sine atomkraftverk – som for eksempel Tyskland – om å utsette stengingen.

– Jo mer vi nærmer oss vinteren, desto mer forstår vi Russlands intensjoner. Jeg tror kuttene har til hensikt å hindre Europa i å fylle lagrene, og øke det russiske presset gjennom vintermånedene, sier han.

Birol mener også energikrisen rettferdiggjør at enkelte europeiske land har gjenåpnet sine svært forurensende kullkraftverk, som er en viktig kilde til karbonutslipp. Han mener man må huske at disse utslippene nå kun er midlertidige.

Inntil 2011 hadde landet 17 kjernereaktorer i drift som bidro med rundt 25 prosent landets kraftproduksjon. Nå er landet nede på fem prosent.

Minister vil diskutere atomkraft på nytt

Stengingen av atomkraftverkene har vært, og er til dels fortsatt, en stor diskusjon, særlig i Tyskland.

Med Ukraina-krigen som bakteppe, kom diskusjonen om å forlenge levetiden til de tre siste kraftverkene opp for alvor.

– Konklusjonen var at det ville bli for komplisert i den forstand at man ville trenge nytt personell, nye godkjenningsprosesser, og om man ville ha nok brenselsstaver, forteller Tyskland-kjenner Karsten Aase-Nilsen.

Den tidligere avdelingslederen ved Kulturhistorisk museum ved UiO blogger om tysk politikk og historie.

Det har vært bred politisk enighet siden 2011 om å fortsette stengingen av atomkraftverkene. Også de store energiselskapene er generelt lunkne, forteller Aase-Nilsen.

– De siste ti årene har de jobbet med å bygge havvind og alt annet enn atomkraft. De har planlagt, sagt opp folk og bygget ned.

MINDRETALL: Christian Lindners parti FDP er minst i regjeringskoalisjonen med de lite atomkraftvennlige Sosialdemokratene og De Grønne.

Bransjeforeningen for kjernekraft hevder på sin side at det er fullt mulig å få på plass det som trengs innen året. Nylig gikk Tysklands finansminister Christian Lindner ut og mente Tyskland må diskutere atomkraft.

– Hvis det virkelig hadde vært politisk vilje i Tyskland til å beslutte forlenget løpetid på de tre atomkraftverkene som fortsatt er i drift, tror jeg det hadde vært mulig å få til. Det er jeg ganske sikker på, sier Aase-Nilsen.