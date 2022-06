STØTTESPILLERE: Forretningsmannen og menneskerettighetsakvitisten Osman Kavala har et stort nettverk av støttespillere hjemme i Tyrkia og internasjonalt.

Dømt til livstid under Erdogan: − Det finnes ingen bevis

Aktivisten Osman Kavala (64) leser Dag Solstad og mater spurvene for å få dagene i fengsel til å gå. Han er blitt et symbol på hvor autoritært Tyrkia er blitt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Samtidig som Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan holder fanen høyt i utenrikspolitikken og satte en rekke krav for at de skulle slippe Sverige og Finland inn i Nato, knepper det seg til på hjemmebane.

Presidenten har større formell makt enn noen gang, og de som vender seg mot ham lever farlig. En lang rekke regimekritikere og journalister er blitt fengslet de siste årene. En av de mest kjente av dem, er den tyrkiske aktivisten og forretningsmannen Osman Kavala.

Dommen som sjokkerte

Da Kavala ble dømt til livstid 25. april, etter å ha sittet fire år i varetekt, gispet hans mange støttespillere i Tyrkia og i vestlige land.

– Jeg er dypt bekymret, skrev utenriksminister Anniken Huitfeldt på Twitter.

Kavala er en av Tyrkias mest kjente og innflytelsesrike filantroper, og har de siste tiårene støttet frie kunstnere og intellektuelle, og bidratt til å etablere flere sivile organisasjoner.

I dette intervjuet met VG, via skriftlige spørsmål som er blitt brakt inn til fengselscellen på Silivri fengsel utenfor Istanbul, forteller Kavala om hvordan det er å bli stemplet som terrorist, om støtten fra Norge, og om han tror han noen gang vil få se verden igjen.

SØRGER: Kavalas støttespillere holder rundt hverandre utenfor rettsbygningen i Istanbul etter at livstidsdommen ble kjent 25. april i år.

– Jeg forventet en dom på flere års fengsel. Dette var nødvendig for å rettferdiggjøre min lange, vilkårlige forvaring. Men jeg så ikke for meg at de ville dømme meg til livstid, skriver Kavala til VG.

Han forteller at han pleide å kjenne på «en sterk følelse av urettferdighet» de mange gangene varetekten hans ble forlenget. Men da den endelige dommen kom, var det annerledes.

– Da jeg hørte dommen følte jeg dyp sorg for rettsvesenets tilstand og juristene i landet mitt.

Mener han er terrorist

Kavala ble tiltalt for terror og forsøk på å styrte regjeringen i 2017, etter anklager om at han skal ha finansiert og organisert de regimekritiske Gezipark-demonstrasjonene i 2013. Han var også under tiltale for «politisk og militær spionasje».

I 2020 ble Kavala frikjent for disse anklagene, men varetektsfengslet bare timer etterpå, knapt ute av fengselsportene. Denne gangen ble han siktet for spionasje og innblanding i det mislykkede kuppforsøket mot Erdogan-regjeringen i 2016. Erdogan hevder at Kavala er en agent for den verdenskjente ungarsk-amerikanske filantropen George Soros' angivelige nettverk.

JERNGREP: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan slår hardt ned på meningsmotstandere. Her taler ham for parlamentet i Ankara 15. juni.

Kavala har hele veien nektet straffskyld, og kaller anklagene «grunnløse og absurde». Han mener hele saken er konstruert for å kneble ham som menneskerettighetsforkjemper.

– Dette er falske anklager, utelukkende basert på konspirasjonsteorier som gjenspeiler de politiske diskursene som brukes av presidenten og hans indre krets, skriver han til VG.

Diplomatisk krise

En lang rekke vestlige statsledere og organisasjoner har mobilisert for Kavala. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har krevd at han blir løslatt, men Tyrkia nektet å etterkomme dette. Det har fått Europarådet til å true med å kaste ut Tyrkia fra organisasjonen.

Da ti ambassader, deriblant den norske, gikk sammen og krevde at den tyrkiske aktivisten ble sluppet fri høsten 2021, endte det i diplomatisk krise. President Erdogan erklærte ambassadørene «persona non grata», og det endte med at Norge lovet «ikke å blande seg inn i Tyrkias indre anliggender».

– Jeg er en forkjemper for at Tyrkia skulle bli EU-medlem, og har fremmet samarbeid med europeiske frivillige organisasjoner. Derfor er krav om løslatelse fra Norge og andre europeiske land ekstremt verdifullt for meg, selv om de ikke er i stand til å endre regjeringens holdning. Støtten viser at Europa tar menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia på alvor, skriver Kavala til VG.

SYMBOL: Kavala er blitt et symbol på hvordan regimekritikere i Tyrkia etterfølges, knebles og fengsles.

Politisk jakt

– Før du ble dømt satt du fire år i varetekt uten en rettskraftig dom. Hva sier det om det tyrkiske rettssystemet?

– Det ble erklært unntakstilstand etter kuppforsøket i 2016, og grunnleggende

konstitusjonelle rettigheter ble satt til side. Selv om denne nødloven er blitt

opphevet, har praksisen med å fremsette alvorlige påstander og arrestere mennesker uten konkrete bevis fortsatt under Erdogan, svarer Kavala.

Han mener at regjeringen har gjort seg selv til part i politiske rettssaker, og at Erdogan-regimet bruker forlengelse av varetekt som et effektivt straffemiddel.

FENGSELET: Tyrkiske soldater vokter Silivri-fengselet vest for Istanbul, der Kavala og flere andre aktivister, opposisjonspolitikere og journalister sitter fengslet.

Solstad og spurvene

All innsats og krav fra Norge og andre aktører til tross; Kavala sitter fortsatt fengslet. På ubetinget livstid, som i Tyrkia er 30 år.

64-åringen, som er født i Paris og vant til å reise rundt i Europa, forteller om en vanlig dag i fengsel:

– Jeg bor i et enkeltrom. Jeg bruker tiden på å lese, spesielt skjønnlitteratur, noe som er en viktig aktivitet for å opprettholde min mentale helse. Jeg er glad for at bøker av europeiske samtidsforfattere som Dag Solstad, som er blitt oversatt til tyrkisk. Jeg ser nyhetene, kvalitetsfilmer og opptak av konserter på TV. På dagtid spaserer jeg på den lille gårdsplassen min, og om sommeren mater jeg spurvene som har lagd reir opp langs fengselsveggene.

Derfor er han så bekymret

Kavala forteller at han ser mørkt på vilkårene for opposisjon og ytringsfrihet i dagens Tyrkia.

Han viser til alle de fengslede journalistene, og at den tidligere lederen for det kurdiske partiet HDP, Selahattin Demirtas, fortsatt sitter fengslet. Det samme gjør en rekke andre HDP-parlamentarikere. Erdogan truer med å legge ned hele det kurdiske partiet forbudt.

Kurdisk politiker i VG-intervju: Stilte til presidentvalg fra fengselscellen

Nylig ble det klart at Istanbul-lederen i det største opposisjonspartiet CHP, Canan Kaftancioglu, må sone i fengsel for Twitter-meldinger, som domstolen mener er terrorpropaganda og presidentfornærmelser.

– Jeg er bekymret for at undertrykkelsen av opposisjonen vil intensiveres og at ytringsfriheten vil bli enda mer begrenset frem mot valget, sier Kavala.

KRAV: Mange krever Kavala løslatt, som her utenfor rettsbygningen i Istanbul. Men selv mener han bare en ny regjering kan redde ham.

Vil han få se verden igjen?

Det skal avholdes valg i Tyrkia innen juni 2023. Dette på et tidspunkt der Tyrkia er inne i en økonomisk krise, med skyhøy prisvekst, noe som skaper trøbbel for Erdogan og oppslutningen rundt ham.

Les også: Derfor kan Erdogan vinne på Nato-krisen

Kavala er likevel noe håpefull: Han sier han setter lit til at den nydannede alliansen av seks opposisjonspartier kan vinne over Erdogan, og at de vil skrote presidentens utvidede fullmakter og gå tilbake til et parlamentarisk system og et uavhengig rettsvesen.

– Hvis det skjer, kan Tyrkia raskt endre kurs og fortsette på veien til å bli et reelt demokrati og rettsstat. Og da vil selvfølgelig jeg, og mange andre, som helt vilkårlig er satt bak lås og slå, bli sluppet fri. Jeg håper på å kunne fortsette å være en samfunnsaktivist, avslutter han intervjuet fra fengselscellen utenfor Istanbul.

PS! Referansen «se verden igjen» er inspirert av den fengslede tyrkiske journalisten Ahmet Altan, som i 2019 skrev boken «Eg får aldri sjå verda igjen»