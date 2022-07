I SORG: En kvinne gråter ved åstedet for masseskytingen på en bar i Soweto i Sør-Afrika.

Minst 19 drept i masseskyting på to barer i Sør-Afrika

Minst 19 personer ble drept da væpnede gjerningsmenn åpnet ild på to barer i Sør-Afrika i helgen. Hendelsene skal ikke hatt forbindelse med hverandre.

NTB-AFP-AP

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I Soweto ble 15 personer drept da en gruppe menn skjøt rundt seg på en bar lørdag kveld. Mennene ankom i en minibuss før de begynte å skyte tilfeldige bargjester, ifølge politiet.

Like ved byen Pietermaritzburg øst i landet mistet fire personer livet og åtte ble såret da to menn begynte å skyte på en kro.

ÅSTEDET: Krimteknikere utenfor baren i Soweto.

– Uakseptabelt

Skyteepisoder er vanlig i Sør-Afrika. Landet har en av de høyeste drapsratene i verden, og skytingene skjer ofte med et bakteppe av gjengvold og alkohol.

Men at to skyteepisoder hadde så likt hendelsesforløp på samme tid, har vekket oppsikt.

– Som nasjon kan vi ikke tillate at voldelige kriminelle terroriserer oss på denne måten, uansett hvor slike hendelser kan finne sted, sa president Cyril Ramaphosa.

Voldelige dødsfall er uakseptabelt og bekymringsfullt, la han til, og kondolerte for livene som har gått tapt under lignende omstendigheter i Soweto og Pietermaritzburg.

SKUELYSTNE: Det samlet seg mange mennesker ved baren i Soweto etter masseskytingen.

– Tilfeldige ofre

Politiet ble tilkalt til baren i Soweto, en bydel i Johannesburg, like etter midnatt natt til søndag. Da de ankom stedet, fant de tolv døde personer med skuddskader. Elleve ble brakt til sykehus, men for tre av dem sto livet ikke til å redde.

De døde var mellom 19 og 35 år. Politiet mener de er tilfeldige ofre. Ingen er arrestert ennå, og politiet har få detaljer om overfallsmennene.

– De kom og skjøt på folk som hadde det gøy, sier en politimann.

På grunn av antallet patroner funnet på åstedet etter skytingen, tror politiet at flere personer var involvert.

SPERRET AV: Gjerningsmennene ankom baren i minibuss-taxier, og begynte tilsynelatende umotivert å skyte rundt seg, har vitner forklart til politiet.

Vet ikke motivet

– Etterforskningen så langt tyder på at gjestene var her for å kose seg. Det er en lisensiert bar som opererer innenfor de lovlige åpningstidene, sier Elias Mawela, politisjef i provinsen.

– Det ble plutselig avfyrt skudd og folk begynte å løpe ut av baren. Vi har ikke alle detaljene foreløpig, og vet ikke hva motivet for hendelsen er, legger han til.

Flere hundre mennesker samlet seg utenfor politiets sperrebånd søndag. Politiet måtte eskortere vekk gråtende pårørende som forsøkte å ta seg inn på åstedet.

Avfyrte skudd og flyktet fra stedet

I Pietermaritzburg ble fire personer i alderen 30–45 år drept og åtte såret. To menn kjørte opp til kroen, gikk inn i lokalet og avfyrte så tilfeldige skudd mot gjestene før de flyktet, ifølge politiet. To mennesker ble drept på stedet, mens to døde senere av skadene på sykehus.

Skytingen fant sted på en kro om lag 20 kilometer utenfor byen. Nyhetsbyrået AFP beskriver stedet som ruralt, med en bilvaskeri og en spritbutikk like i nærheten av vertshuset.

Ordfører Mzimkhulu Thebola sier angrepet var over veldig raskt.

– Hver uke får vi høre om folk som er blitt skudd på tilfeldig vis, sier Thebola.