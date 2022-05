HVETE: En baker lemper inn sekker med hvete til et bakeri i Beirut. Libanon får 80 prosent av sin hvete fra Ukraina.

Ukraina-krigen gir brødkrise: − Aldri vært så ille som nå

BEIRUT (VG) Matvareprisene skyter mot himmels som følge av krigen i Ukraina. I Libanon har brødprisen tredoblet seg.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

Han vet aldri når det kan ta slutt, når hveten plutselig ikke blir levert, og når bakeriet fra 1976 må stoppe brødmaskinene.

– Alt er blitt så dyrt. Hvete, olje og sukker, sier baker Ziad el Habber (66).

Libanon får mer enn 80 prosent av hveten sin fra Ukraina. Andre land i Midtøsten er også helt avhengig av råvarer fra Ukraina og Russland, ofte kalt «verdens matfat».

– For to uker siden kom ikke hveten frem, og da måtte vi stenge dørene. Selv under borgerkrigen var det ikke så ille som det er nå. Aldri før har vi måttet stenge, forteller bakeren i Ain El Remmaneh-nabolaget i Beirut.

Siden krigen i Ukraina brøt ut, har prisen på brød tredoblet seg i Libanon. En pakke brød har gått fra drøye to kroner og til syv, noe som merkes for Libanons befolkning som nå er i økonomisk krise.

FAMILIEBEDRIFT: Ziad el Habber (66) har jobbet i bakeriet siden han var liten gutt. Nå har han tatt over.

Etter at Russland valgte å invadere Ukraina 24. februar, har ringvirkningene spredt seg verden over.

Hveteprisene har økt med omkring 50 prosent i Libanon, et land som hver måned importerer 50.000 tonn med hvete.

Økte priser er også dramatisk i andre land som importerer store mengder hvete fra Ukraina og Russland, slik som Syria, Jemen, Sudan og Egypt. Brødpriser har vært kime til uro før. Høye brødpriser bidro som en katalysator i forkant av den arabiske våren, da tusenvis tok til gatene for å velte vanstyre og korrupte ledere.

Flere land i Midtøsten og Afrika er også helt avhengig av solsikkeolje, hvor Ukraina og Russland dominerer markedet. Også her har prisene økt voldsomt.

1,7 milliarder mennesker står nå i fare for økt matusikkerhet på grunn av krigen i Ukraina, skriver FNs kontor for koordinering av humanitær innsats.

– Etter hvert som krigen tiltar, vil dusinvis av utenforstående land føle konsekvensene, heter det i en uttalelse fra direktør i Verdens matvareprogram, David Beasley.

– Aldri vært så ille som nå

I et av Beiruts fattigste nabolag, Shatila, bor titusenvis av palestinske og syriske flyktninger. Små barn løper mellom de trange smugene, mens mopeder trenger seg forbi folkemassene.

Bakeren Rahmad al-Hussein (58) tar opp en klump med deig, strekker den raskt med hendene og slenger det flate brødet oppå den glovarme ovnen.

Flere kunder kommer og spør om prisen, før de tusler videre. De syns det er blitt så dyrt, forteller al-Hussein.

– Jeg har jobbet her i femti år. Det har aldri vært så ille som nå, sier han.

I en liten leilighet dypt inne i et av smugene bor firebarnsmoren Maizar (36).

– Det er blitt så vanskelig å finne brød, og det er blitt så dyrt. Drar vi til bakeren etter klokken seks om morgenen, er det utsolgt, forteller hun.

Hun flyktet med barna sine fra Syria etter at krigen brøt ut. I flere år jobbet hun som sykepleier i områdene som opponerte mot Assad, før Russland ble med i krigen.

FLYKTNINGER: 17 år gamle Beilasan og moren Maizar (36) skrur på et batteridrevet lys etter at strømmen gikk.

– Da Russland ble med i krigen, ble bombingen voldsom, og de ønsket å ødelegge alt. De jevnet byer med jorden. De bombet også sykehuset hvor jeg jobbet, forteller hun.

– Når jeg ser bilder fra Ukraina, er det som å se bilder fra Syria. Det er grusomt å bli bombet, og jeg føler veldig med dem.

I 2017 flyktet hun til Libanon, og to år senere gikk Libanon inn i en dyp økonomisk krise.

Verdien på valutaen i Libanon har stupt med over 90 prosent siden 2019, og store deler av befolkningen er drevet inn i fattigdom. Den økonomiske krisen er blitt kalt en av verdens verste siden 1850-tallet av Verdensbanken.

Og så kom brødkrisen.

BAKERI: Hver dag produserer de tusenvis av flate, arabiske brød. Brødet er essensielt i den arabiske matkulturen.

Minelagte åkre

I april besøkte VG bønder i Nord-Ukraina som har fått åkrene minelagt og traktorer ødelagt av russiske soldater.

Etter at russerne hadde trukket seg ut fra Kyiv-regionen, var det allerede for sent for dem å så hvete. Denne sesongen var allerede spolert.

Andre steder i landet har ukrainske bønder utstyrt seg med skuddsikre vester idet de legger ut for å pløye åkeren. Det er fremdeles uvisst hvor mye de klarer å produsere i år.

Eksporten av hveten fra Ukraina har ofte gått gjennom havnene langs kysten, men de er enten okkupert av russerne eller minelagt. Dermed må hveten nå fraktes på lastebiler eller med tog, men det er også krevende da deler av infrastrukturen i Ukraina er blitt ødelagt i kampene.

MATJORD: Når ukrainske bønder rammes av krigen, får det konsekvenser for hele verden. Områdene nord for Kyiv, slik som her i Borodjanka, er blitt ekstra hardt rammet. En traktor lastes opp med brukte russiske ammunisjonskasser.

Nede i kjelleren til bakeriet i Ain El Remmaneh jobber brødmaskinene for fullt. Det er klamt og fuktig.

De industrielle brødovnene går på diesel, og to bakere sitter i bar overkropp på plaststoler og følger med på samlebåndet med brød som kommer ut fra ovnene.

I etasjen over er det hektisk, og en jevn strøm av kunder haster inn for å kjøpe brød.

Georget Fren får med seg to poser brød denne dagen. Hun forteller at brødprisene har tredoblet seg, fra 6000 til 18.000 libanesiske pund.

– Men vi må kjøpe brød, det er det eneste vi har råd til. Jeg må kjøpe brød så jeg har mat å gi til barna og barnebarna mine, forteller hun.

VG I BEIRUT: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Libanon.

