DELFINER I KRIG: Satellittbildet skal vise to merder utenfor Sevastopol.

Hevder Russland bruker spesialtrente delfiner i krigen

Satellittbilder frigitt av Maxar skal vise to merder utenfor Sevastopol. Ifølge analytikere viser bildene at Russland har utplassert spesialtrente delfiner.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Satellittbildene fra det private selskapet Maxar Technologies skal vise merder – flere meter dype «poser» – like utenfor Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya.

Ifølge USAs havinstitutt (USNI) viser bildene at Russland har utplassert militært opptrente delfiner i Svartehavet.

Satellittbildene viser to merder, som skal ha blitt plassert i Svartehavet omtrent samtidig som invasjonen startet i februar.

Havanalytiker H.I. Sutton skriver at delfinene kan bli brukt til motangrep på ukrainske dykkere som forsøker å sabotere russiske krigsskip. Både USA og Russland har tidligere trent delfiner til nettopp slike formål.

En talsperson i Maxar sier seg enig med Suttons analyse, ifølge Washington Post.

Ifølge britisk etterretning er rundt 20 russiske krigsfartøy, inkludert ubåter, for øyeblikket er i den operasjonelle sonen i Svartehavet.

I midten av april sank Russlands flaggskip «Moskva» i Svartehavsflåten, etter et ukrainsk angrep.

Trent i flere år

Ifølge Moscow Times har Russland trent sjøpattedyr i Svartehavet siden de annekterte Krim-halvøya i 2014. Avisen skrev da at russerne jobbet med å utvikle et nytt treningsprogram for delfiner, som skal finne gjenstander under vann.

I 2017 kom flere spesialtrente delfiner fra den amerikanske marinen på avveie i Mexicogolfen.

Washington Post skriver at den amerikanske marinen har trent delfiner og sjøløver siden 1960-tallet for å bidra i forsvar under vann. Avisen skriver at delfiner best utviklet ekkolokasiring og egner seg godt til å finne blant annet miner under vann.

Da hvithvalen Hvaldimir dukket opp i Finnmark i 2019 med et stramt seletøy, trodde forskere at den hadde rømmet fra den russiske marinen.

Se kjendishvalen i Hammerfest i mai 2019: