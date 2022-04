USAs utenriksminister Antony Blinken har håp om å gjenopplive atomavtalen med Iran fra 2015. Her fra et møte i Israel i slutten av mars.

USA: Iran kan utvikle atomvåpen i løpet av uker

USA er bekymret for at Iran kan utvikle atomvåpen i løpet av noen uker, melder talsperson Jen Psaki for Det hvite hus sent tirsdag kveld norsk tid.

Tiden det kan ta for Iran å utvikle atomvåpen, har blitt redusert fra ett år til noen uker, sier Psaki tirsdag ifølge Reuters.

– Ja, det bekymrer oss definitivt, svarer Psaki på spørsmål fra pressen.

Tidligere tirsdag sa USAs utenriksminister Antony Blinken at Iran hadde eskalert atomvåpenprogrammet sitt.

USA mener at å gjenopplive den internasjonale atomavtalen vil være den beste måten å håndtere atomtrusselen som Iran utgjør, sa Blinken.

Iran har tidligere skyldt på USA for forsinkelsen som gjør at atomavtalen fra 2015 fortsatt ikke er gjenopplivet.

Amerikanske myndigheter har tidligere sagt at det er Iran som har lagt kjepper i hjulene for en ny avtale, men at de fortsatt tror at de vil finne løsninger.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen med Iran, som også Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland var med på å inngå i 2015.

Iran har svart med å trekke seg fra deler av avtalen og har siden trappet opp anrikningen av uran.

Tyskland, Frankrike og Storbritannia hadde sammen med Russland og Kina deltatt i forhandlinger mellom Iran og USA i flere måneder før krigen i Ukraina brøt ut i februar. Målet er å løfte USAs økonomiske sanksjoner mot Iran i bytte mot at Iran legger begrensninger på landets atomprogram.

