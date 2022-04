FESTNING: Stålverket Azovstal i Mariupol er blitt en slags festning i den krigsherjede byen. Mandag sto røyken opp av fabrikken.

60 dager i stålverket: − Snart tomt for mat og vann

Dramaet fortsetter i Azovstal-fabrikken i Mariupol.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Situasjonen er fortsatt fastlåst i stålfabrikken Azovstal i Mariupol.

Russlands løfter om humanitære korridorer og tirsdagens toppmøte mellom president Vladimir Putin og FNs generalsekretær António Guterres har foreløpig ikke ført frem.

Rundt 2000 ukrainske soldater holder stand inne på stålverket, og i de underjordiske tunnelene under den gigantiske fabrikken skal det gjemme seg opptil 1000 sivile – deriblant flere barn.

– 600 skadde soldater

Nå skal situasjonen være prekær for menneskene som har levd i skjul for krigen i ukevis. Noen skal ha vært der helt siden Russland invaderte Mariupol 24. februar, andre kom i starten av mars da leilighetene deres ble ubeboelige etter rakettangrep.

– 600 sårede soldater i alvorlig tilstand, uten medisiner, og under uhygieniske forhold. Hundrevis av sivile, inkludert mange barn og mennesker med funksjonshemninger under jorden. Snart er det tomt for mat og vann, lyder en rapport fra Serhij Volljna, offiser i Ukrainas 36. marinebrigade, som deles på Twitter.

En video av marinesjefen gikk verden rundt i forrige uke, der han bønnfaller verden om hjelp:

Den ukrainske paramilitære Azov-bataljonen har flere krigere inne i stålverket, og deler propaganda på sin Telegram-kanal. Gruppen har vært koblet til nynazisme og høyreekstremisme.

I et innlegg tirsdag deler Azov flere bilder av det som skal være et slags provisorisk feltsykehus nede i tunnelene under stålverket. Bildene viser unge menn som ligger tett i tett på feltsenger med bandasjerte armer og bein. Ansiktene deres er sladdet.

«Konstant artilleri, mangel på nødvendige medisiner, kirurgisk utstyr og til og med rent vann. Sår råtner, og det er ingenting å gjøre med det», skriver Azov i innlegget.

Mandag skal russiske styrker ha gjennomført 35 rakettangrep i Donetsk, hvor Mariupol ligger, ifølge guvernør Pavlo Kyrylenko i provinsen.

Slik ser stålverket ut fra oven:

Putin: – Opptrer som IS

FN-sjefen Guterres har beskrevet situasjonen i Mariupol som «en krise inni en krise».

Da han møtte Putin i Moskva tirsdag, ba han nok en gang Russland om å opprette humanitære korridorer ut av den beleirede byen, slik at de sivile som er igjen kan flykte ut.

Putin hevdet på sin side at militæroperasjonen i Mariupol var over. Presidenten beskrev situasjonen i havnebyen som «tragisk» og «komplisert», og gjentok en påstand som Russland har kommet med flere ganger den siste tiden:

At ukrainske styrker gjemmer seg bak sivile inne på Azovstal-stålverket i byen, altså at de skal bruke uskyldige personer som menneskelige skjold, og hindre dem i å forlate fabrikken.

I en video delt av Azov-bataljonen forteller barna om tilværelsen under stålverket:

Putin sammenligner det ukrainske militæret i Mariupol med terrororganisasjonen IS.

– Vi hører at det er sivile ved Azovstal, men da bør det ukrainske militæret løslate dem – ellers er de terrorister som opptrer som IS, uttalte presidenten ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

Russland skal ha kontakt med de som igjen i stålverket, har Putin opplyst.