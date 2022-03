Norske Kristoffer (23) drar snart over grensen – vil kjempe for Ukraina

GRENSEBY I POLEN (VG) Kristoffer (23) venter på bussen som skal ta han over grensen til Ukraina. Der skal han slutte seg til fremmedlegionen.

Av Frank Haugsbø , Ronny Berg og Paul Sigve Amundsen (foto)

– Hva tror du venter deg?

– Mye grusomhet. Og ikke så mye annet tror jeg. Det blir mye stygt, sier han til VG.

Natt til søndag kom han til hotellet, ikke langt fra grensestasjonen mellom Polen og Ukraina, i utkanten av et åkerlandskap.

Utenfor hotellet har det også samlet seg flere flyktninger som venter på transport videre i Polen.

VG skrev om hotellet lørdag.

Hit kommer folk fra hele verden for å verve seg til den ukrainske fremmedlegionen.

– Til alle hjemme har jeg sagt jeg blir i tre uker. Men er det ikke ferdig om tre uker, slipper jeg ikke alt og reiser hjem igjen. Da blir jeg, sier Kristoffer. Til vanlig bor han på Østlandet et sted, uten kone og barn.

Han satt og ventet på bussen til hotellet, da han møtte syv andre menn som skulle dit i samme ærend: Kjempe for Ukraina.

Utenfor hotellet står biler parkert, med registreringsskilt fra Spania, Italia, Tyskland og Litauen.

Våknet av bomber

Tidlig søndag morgen ble et militært treningsanlegg i Ukraina bombet, snaue tre mil unna Kristoffer.

– Vi våknet av bombingen, sier han.

På spørsmål om han selv har militær trening og erfaring, svarer Kristoffer:

– Nei, ingenting. Jeg har jobbet som maskinfører og i Røde Kors. Jeg har brukt våpen før og vet hvordan jeg skal håndtere et våpen.

– Kan du si noe om hva du skal gjøre der?

– Jeg er ikke helt sikker, men jeg kommer til å gjøre det de setter meg å gjøre. Og hjelpe til.

– Vet du hvilken avdeling du skal være under kommando av?

– Det er Fremmedlegionen. Det er den vi reiser inn for å bli med i.

Planen var at han skulle kjøres over grensen samme natt som han kom. Kristoffer tror de som skulle hente ham, ble skadet i angrepet søndag morgen.

– Jeg er fortsatt like bestemt på at jeg skal over den grensen og hjelpe til. Jeg setter meg på den første bussen, sier han.

Han tror det først vil skje i kveld, når det er mørkt. Han vil dra sammen med de syv mennene han møtte på busstasjonen.

– Vi er trygge på hverandre og stoler på hverandre, sier Kristoffer

De har fått beskjed om at de først skal til den ukrainske byen Lviv.

– Der får vi utstyr og blir bevæpnet og sendt videre derfra, sier han.

– Det var snakk om en til to dager med trening sammen først. Men ettersom det ble bombet nå, kan det være at vi blir sendt rett ut.

Noen timer etter intervjuet sender han oss en tekstmelding:

«Ser ut som om vi krysser grensen på egen hånd fortløpende, da transporten tar for lang tid.»

Tror ikke Russland vil stoppe

Kristoffer sier han bestemte seg å dra til Ukraina da han så at russerne begynte å bombe sykehus og skyte sivile.

– De er feige. De følger ingen regler så vi må bare sørge for å gjøre det rette og ikke bli som dem.

Mens VG intervjuer Kristoffer, ankommer stadig nye menn hotellet. Blant annet en gruppe på åtte personer.

– Hvis krigen ikke stopper, vil Russland bare fortsette, sier han.

– Blir det tredje verdenskrig ... så blir alt verre. Da må jeg sloss hjemme. Men hvis vi greier å få stoppet det her, så har jeg hjulpet dem hjemme også. Da kan de leve trygt videre, om jeg kommer hjem igjen eller ikke.

– Men Russland er en mektig militærmakt. Er det noen reell mulighet for å vinne denne krigen mot russerne?

– En må jo håpe. Økonomisk går det jo bare nedover for dem, og det burde ha veldig mye å si. Du kan ikke leve uten penger. Penger er alt. Vi får håpe at noen får noe vett inn i hodet på ham, eller får han avsatt.