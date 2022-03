En boligblokk i Kyiv skal ha blitt truffet av en artillerigranat mandag morgen. Minst en er drept og flere skadet.

Zelenskyj om nye samtaler i dag: − For fred og for sikkerhet

Ukraina og Russland skal snakke sammen på nytt mandag morgen, opplyser rådgiver Anton Gerasjenko i det ukrainske innenriksdepartementet.

Samtalene skal gjennomføres via videotelefon, og starter etter planen klokken 09.30 mandag morgen.

– Målet vårt er at i dette vanskelige forhandlingsarbeidet vil Ukraina få det nødvendige resultatet for fred og for sikkerhet, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidlig mandag morgen, og la til at begge sider snakker sammen hver dag.

Russerne har begynt å være mer konstruktive og lydhøre, skriver president Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak på Telegram, ifølge The Guardian.

Podoljak er med i den ukrainske forhandlingsdelegasjonen.

Fortsatt fremgang i situasjonen i Ukraina avhenger av Kyivs vilje til å søke kompromomiss, skriver det russiske nyhetsbyrået RIA mandag morgen, ifølge Reuters.

Utenriksdepartementet i Moskva er oppgitt som som kilde.

En beboer evakueres med stige fra boligblokken i Kyiv.

Boligblokk truffet

Samtalene skjer mens etterslukking pågår i en boligblokk i Kyiv, som skal ha blitt trukket av en artillerigranat.

Minst én person er drept og tre skadet etter et angrep på en boligblokk mandag morgen, melder en ukrainsk TV-kanal ifølge Reuters.

Bilder fra stedet viser redningsmannskaper som forsøker å redde ut beboere.

Rådgiver Anton Gerasjenko i det ukrainske innenriksdepartementet hevder det er snakk om to døde, og at tre personer i tillegg er sendt til sykehus etter angrepet.

Ifølge det hviterussiske nyhetsbyrået NEXTA, skal deler av den ni etasjer høye blokken, som ligger i Obolon nord i Kyiv, ha kollapset.

Byrået melder at brannen klokken 07.35 var slukket, og at 63 personer har blitt evakuert.

Et militærkjøretøy brenner ved siden av en boligblokk i Mariupol.

– Betydelige fremskritt

Samtaler mellom Ukraina og Russland skal ha pågått også søndag, ifølge Reuters.

Et russisk delegasjonsmedlem, Leonid Slutskij, sa søndag ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA at det var betydelig fremgang i samtalene.

Slutskij ga uttrykk for at begge parter håper å komme fram til en «felles posisjon» og et dokument som kan signeres, ifølge Reuters.

– Sammenlignet med begynnelsen av forhandlingsprosessen, har Moskva og Kyiv gjort betydelige fremskritt i å oppnå et resultat, sa Slutskij ifølge RIA.

Den ukrainke forhandleren Mykhailo Podoljak trodde søndag at samtalene kan lede til resultater i løpet av noen dager, skriver The Guardian.

Her er frontene i Ukraina:

Resultatløse samtaler

Samtalene mellom Russland og Ukraina har hittil ikke ført til en våpenhvile som har holdt, og russiske styrker har ikke vist tegn til å trappe ned angrepene.

Toppmøtet torsdag mellom den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og hans ukrainske motpart Dmytro Kuleba var resultatløst.

Ukraina krevde våpenhvile og en humanitær korridor til og fra sønderbombede Mariupol.

Russland krevde at Ukraina anerkjenner Krim-halvøya som russisk territorium og uavhengighet for de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina.

Russland krever også at nøytralitet nedfelles i Ukrainas grunnlov.