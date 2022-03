NORDVEST: Satellittbilder tatt fredag viser brennende hjem i byen Moschun, nordvest for Kyiv, hvor russiske styrker har prøvd å bryte gjennom.

Dag 17 av krigen: Her står kampene om Kyiv nå

Nye satellittbilder viser branner og kamper i forstedene utenfor hovedstaden. Hoveddelen av bakkestyrkene er 25 kilometer utenfor sentrum, mener britisk etterretning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Siste nytt: CNNs reportere i Kyiv skriver de har hørt eksplosjoner lørdag morgen og reporter Clarissa Ward beskriver det som «mange tunge drønn» i flere minutter. Det er ikke kjent om det er russiske eller ukrainske angrep de hører. Også Fox News reporter Trey Yingst melder om eksplosjonene, og skriver på Twitter at det er den kraftigste artilleriilden han har hørt siden krigens start.

Men det meldes fortsatt ikke om noen større russiske fremskritt i forsøket på å invadere og ta hovedstaden Kyiv. Det har gått sakte.

– Kampene nordvest for Kyiv fortsetter, der mesteparten av de russiske bakkestyrkene nå befinner seg 25 kilometer fra sentrum, skriver britisk etterretning i sin siste Ukraina-oppdatering lørdag morgen.

En amerikansk forsvarstopp meldte torsdag at russiske styrkene som var nærmest Kyiv sentrum, var 15 kilometer unna.

Institiute for the study of War mener imidlertid at russiske styrker fredag startet en ny pause for å omgruppere sine styrker – og at de russiske operasjonene rundt hovedstaden i stor grad stoppet på fredag.

Satellittbildene øverst i saken er tatt i Moschun, som altså ligger litt øst for Hostomel-flyplassen:

Det har i flere dager vært tegn til at russiske styrker omgrupperer for å starte en ny offensiv mot hovedstaden. Også britisk etterretning påpeker at den mye omtalte russiske militærkolonnen, som strakte seg over 60 kilometer ned mot Hostomel-flyplassen, er oppløst.

– Det er trolig for å støtte et russisk forsøk på å omringe byen. Det kan også være et forsøk på å redusere sårbarheten for ukrainske motangrep, skriver britisk etterretning.

Hevder de har tatt mål i øst

I en statusrapport lørdag morgen hevder den russiske hæren ifølge TASS å ha ødelagt militære mål i Brovary, øst for hovedstaden. Russerne hevder de har ødelagt det ukrainske hovedsenteret for signaletteretning. Meldingene er ikke uavhengig bekreftet.

Det var utenfor Brovary at denne videoen av et ukrainsk angrep på en russisk stridsvognkortesje ble filmet:

Russiske myndigheter hevder også at den militære flyplassen i Vasilkov sørvest for Kyiv ha blitt «satt ut av spill».

Den ukrainske militærledelsen opplyste tidligere natt til lørdag at en russisk offensiv i den nordukrainske byen Tsjernihiv hadde vært «delvis vellykket»: