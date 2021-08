VIL HA PÅBUD: Borgermesteren for Miami Beach, Dan Gelber, vil ha munnbindpåbud. Han fortviler over at Floridas guvernør DeSantis ikke vil tillate det. Foto: Wilfredo Lee / AP

Florida med dyster «pandemi-rekord»: − Vi er i en veldig tøff situasjon

NEW YORK (VG) Èn av fem smittetilfeller i USA kommer nå fra Florida. I samme delstat er 40 prosent uvaksinerte.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

På syv dager det registrert 134 506 nye smittetilfeller i Florida. Det tilsvarer flere enn 19 000 tilfeller hver dag.

Den tidligere «syvdagersrekorden» ble satt 8. januar, da smittetallene var på et høyt nivå over hele USA, skriver CNN.

De siste ukene har deltavarianten herjet i USA. Og selv om ulike delstater forsøker med både munnbindpåbud for ansatte og vaksinepass fortsetter tallene å øke.

Florida er nå en av delstatene, med tanke på innbyggertall, som har flest smittetilfeller. Eneste delstat som «slår» Florida er Louisiana. Men likevel er Florida den delstaten med flest sykehusinnleggelser per innbygger.

Florida Hospital Association sa i en pressemelding tirsdag denne uken at de venter at 60 prosent av delstatens sykehus vil stå overfor en «kritisk personalmangel» i løpet av de neste syv dagene som følge av økningen i sykehusinnleggelser.

Borgermester: – Guvernøren gjør det vanskelig for oss å holde innbyggerne trygge

I et intervju med CNN onsdag denne uken gikk borgermesteren for Miami Beach, Dan Gelber, hardt ut mot måten guvernør Ron DeSantis har styrt Florida på i pandemien.

Guvernøren bestemmer hvilke regler de lokale borgermesterne har lov å innføre.

– Vi har ikke ha lov til å munnbindpåbud akkurat nå. Vi var en av de første byene som innførte det og vi ga bøter om folk ikke brukte munnbind. Så overstyrte guvernøren påbudet. Umiddelbart så vi en økning av smitte.

– Vi er i en veldig tøff situasjon. Bare i dag har vi hatt 21 000 smittede. Det er det meste vi har hatt på en enkelt dag under hele pandemien, sa Gelber onsdag.

Totalt er det nå 100.000 smittede i USA hver dag.

Gelber gir den republikanske guvernøren mye av skylden for smitteutviklingen.

– Vi prøver å holde innbyggerne våre trygge. Jeg tror vi må kreve at uvaksinerte tester seg hver uke, slik at de blir motiverte til å vaksinere seg. Vi betaler folk for at de skal vaksinere seg. Guvernøren har gjort det så vanskelig som overhodet mulig å holde innbyggerne våre trygge, sa Gelber.



Se oversikt over vaksinerte i USA:

Blir saksøkt etter munnbindstrid

DeSantis har tatt et bestemt standpunkt om munnbind . I juli kom han med bestemmelse som hindrer at statens helse- og utdanningsavdelinger har mulighet til å innføre munnbindpåbud på skolene, men det var langt fra bare populært. Fredag denne uken meldte CNN om at han nå blir saksøkt av åtte advokater.

DeSantis mener at å gi statens helse- og utdanningsavdelinger mulighet til å innføre munnbindpåbud på skoler hindrer foreldrenes frihet til å bestemme hvorvidt deres barn skal bruke munnbind.

– Han fremmer dette som et foreldreproblem, mens det egentlig er et offentlig helseproblem, sier Charles Gallagher, en av advokaten som jobber med søksmålet til CNN.

Selv om smitten i Florida nå er på sitt verste i pandemien har guvernør Ron DeSantis sagt at han ikke vil vurdere at helse- og utdanningsavdelinger i staten kan innføre lokale påbud, skriver CNN.

Søksmålet argumenterer for flere punkter, ifølge Gallagher, inkludert at Florida-grunnloven garanterer et trygt skolemiljø og gir fylker makt til å styre seg selv.

- DeSantis ordre prøver å fjerne makten fra skoledistrikter som drives av folkevalgte. Vi føler derfor at vi er på rett side av loven med søksmålet vårt, sier Gallagher til nettstedet.

Vaksineskeptikere

USAs president Joe Biden har ved flere anledninger oppfordret amerikanere til å vaksinere seg.

I forrige uke annonserte han at han ønsker å gi pengegave til dem som tar vaksinen, i håp om at antall vaksinerte vil øke.

I USA har vaksinen i lang tid vært tilgjengelig for alle over 12 år. Man kan med andre ord bare gå inn på et apotek, uten vaksinetime, å få et stikk i armen.

Likevel er det fortsatt flere millioner amerikanere som ikke ønsker å la seg vaksinere.

Det har resultert i at flere private arbeidsplasser har innført vaksinepåbud, og denne uken annonserte borgermesteren i New York, Bill De Blasio, at han vil innføre vaksinepåbud på restauranter, barer og kulturelle arrangementer.

Det har også vært ulik motstand i de forskjellige delstatene og mye kan tyde på at graden av motstand er tett knyttet opp mot politisk oppslutning.

Oversikt over antall døde av covid-19 i USA: