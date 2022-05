ADVARER: Mikhail Khodaryonok uttalte mandag på russisk TV at landet er i total geopolitisk isolasjon, som de er nødt til å ordne opp i.

Russisk forsvarsekspert med nye uttalelser: − En stor overdrivelse

På russisk TV mandag advarte forsvarsekspert Mikhail Khodaryonok om at Russlands situasjon vil bli verre. To dager etter sier han at all snakk om at Ukraina kan gå til motangrep er en «stor overdrivelse».

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Den pensjonerte obersten Mikhail Khodaryonok ga mandag en kritisk analyse av Russlands invasjon av Ukraina i talkshowet «60 Minutes», på den russiske statskanalen Rossija-1.

Han mener det har satt Russland i fare for fullstendig internasjonal isolasjon. Han gikk også hardt ut mot rapporter om at ukrainske styrker angivelig skal ha lav moral.

– Man må ikke svelge informasjons-bedøvelse. Det er ikke sant, for å si det mildt, sa han og understreket at de ukrainske styrkenes ønske om å forsvare moderlandet fortsatt eksisterer i høyeste grad.

Khodaryonok advarte om militære midler fra Vesten i tillegg til et ukrainsk forsvar som kan bevæpne og mobilisere en million mennesker.

– Vi må ta hensyn til dette i våre vurderinger, at situasjonen for vår del helt klart vil bli verre, sa han mandag.

To dager etter er han igjen på statskanalen, men denne gang med et litt annet budskap.

– Når folk snakker om at Ukraina har muligheten til et motangrep, er det en stor overdrivelse. Når det gjelder handlingene til vår øverste kommando, er det all grunn til å tro at implementeringen av disse planene i svært nær fremtid vil gi Ukraina en ubehagelig overraskelse, sier han ifølge CNN.

– Uaktuelt for Ukraina

Forsvarseksperten sa også at det ville være umulig for de ukrainske væpnede styrkene å oppnå overherredømme fra luften i løpet av de neste månedene. Når det gjelder på sjøen, sa han følgende:

– Mens flåten vår er i Svartehavet, er det uaktuelt for Ukraina med overherredømme her.

Mandag ble det klart at Sverige vil søke om Nato-medlemskap etter at Finland gjorde det samme søndag.

Khodaryonok kom da med advarsler om hvordan Russland bør forholde seg.

– Å se på det store bildet, fra et generelt strategisk ståsted, er for guds skyld ikke å peke missiler mot Finland.

Han understreket at det største problemet med Russlands militære og politiske situasjon er at de er i total geopolitisk isolasjon, som begrenser tilgang på ressurser.

– Hele verden er imot oss, selv om vi ikke er villig til å innrømme det. Denne situasjonen er ikke normal. Og på en eller annen måte er vi nødt til å løse det.

Slaget om Mariupol

Russland og Ukraina har de siste dagene forhandlet om en avtale som skulle sikre at de beleirede soldatene på stålverket Azovstal ble behandlet i tråd med internasjonale regler for krigsfanger.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste tirsdag at 265 ukrainske soldater i løpet av de siste 24 timene hadde lagt ned våpnene og overgitt seg ved stålverket, inkludert 51 hardt skadde.

Ifølge Ukrainas forsvarsledelse er alle kampoperasjoner i Mariupol stanset, og de gjenværende soldatene har fått ordre om å overgi seg.

President Volodymyr Zelenskyj bekreftet at det ble gitt ordre om å evakuere soldatene for å spare liv.

– Jeg vil understreke: Ukraina trenger sine ukrainske helter i live. Dette er vårt prinsipp, sa han i en videouttalelse.