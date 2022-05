TOMME HYLLER: Butikker flere steder i USA er utsolgt for flere typer morsmelkerstatning.

USA tømmes for morsmelkerstatning

Produksjonsproblemer og strenge importregler har gått hardt utover melkeerstatningsmarkedet i USA.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Over 40 prosent av morsmelkerstatningen er utsolgt over hele landet, og noen butikker har sett seg nødt til å innføre rasjoneringer på det de har, skriver blant andre The Atlantic og The New York Times.

Det har ført til en melkejakt for foreldrene til de millionene av barn i USA som er avhengig av morsmelkerstatning, ifølge The Guardian.

De skriver at 98 prosent av all melkeerstatning som konsumeres i USA også produseres i USA. Da kan nedstengningen av bare én fabrikk skape problemer.

Det er en av tre årsaker bak den akutte mangelen, skriver The Atlantic.

Fant patogen på fabrikken

En stor produsent av morsmelkerstatning, Abbott Nutrition, ble nødt til å tilbakekalle store mengder grunnet et bakterieutbrudd.

Etter at to spedbarn døde fra en sjelden infeksjon utførte det amerikanske mattilsynet (U.S. Food and Drug Administration (FDA)) en etterforskning av selskapet og fant spor av et patogen ved en fabrikk i Michigan.

Erstatning fra flere merker som ble produsert av selskapet ble tilbakekalt og foreldre frarådet fra å bruke det.

Talsperson for det Amerikanske Akademiet for Pediatri, Steven Abrams, sier til The New York Times at det trolig vil ta flere måneder før melketørken er over.

– Selv når fabrikken er i gang igjen tror jeg ikke situasjon vil bli bedre så veldig raskt, fordi mangelen har vært i kortene så lenge, sier Abrams.

Hamstring og produksjonsendringer

Det at forsyningskjeden av morsmelkerstatning ble kraftig forstyrret under coronapandemien, påvirker tilgjengeligheten, ifølge The Atlantic.

– På våren i 2020 gikk salget av morsmelkerstatning i været da folk hamstret det på lik linje med dopapir, forteller Lyman Stone ved konsultasjonsselskapet Demographic Intelligence til The Atlantic.

Han sier videre at konsekvensen av hamstringen ble at foreldre brukte opp lagrene sine, noe som førte til at salget av morsmelkerstatning falt.

– Det gjorde at planleggingen av produksjonen ble veldig krevende. Det ble vanskelig å se hvor stort markedet egentlig var, sier Stone.

Han peker også på at en oppgang i antall fødsler tidlig i 2022 har korrespondert med et dramatisk fall i antall ammende, som igjen har drevet etterspørselen opp.

Strengt regelverk

Den tredje årsaken The Atlantic peker på er at USA har svært strenge regler for import av morsmelkerstatning, og mye av det som produseres i Europa er ulovlig i landet.

Dette er noe av det det amerikanske mattilsynet vil se på, opplyser sjefen for tilsynet Robert M. Califf på Twitter.

– Vi jobber tett med våre partnere i de føderale myndighetene for å få så mye trygg morsmelkerstatning til amerikanske butikkhyller så raskt som mulig. Dette er vår høyeste prioritet, skriver han.

Califf tvitrer videre at de jobber døgnet rundt med å løse de pågående forsyningsproblemene så raskt som mulig.

– Tilsynet vil offentliggjøre planer neste uke for hvordan produsenter og forsyningsselskaper i utlandet kan importere sine produkter til USA, i tillegg til ytterligere oppmykninger for innlandsprodusenter.