SAVNET: Far Dmitrij Sjkrebetse (t.v.) har lagt ut et bilde av Egor Sjkrebetse som var vernepliktig i den russiske marinen og som tjenestegjorde på missilkrysseren «Moskva». Sønnen er nå savnet etter at skipet gikk ned torsdag.

Flaggskipet «Moskva»: Titalls soldater skal ha blitt drept

Kreml er tause etter det angivelige ukrainske angrepet mot Russlands Svartehavsflåte. Men historier fra russiske mødre og fedre antyder store russiske tap. Hva skjedde egentlig da «Moskva» sank?

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Den russiske missilkrysseren «Moskva» gikk torsdag ned etter eksplosjoner og brann om bord.

Ukraina sier de rammet fartøyet, som var flaggskipet i Russlands Svartehavsflåte, med to missiler. Dette er også Pentagons versjon av saken.

Fra Kreml er det imidlertid ganske stille. Putin-regimet har under hele krigen mot Ukraina vært tilbakeholdne med å kommentere hvor mange russiske soldater som er drept og skadet.

Nå begynner likevel beretningene å komme frem om hva som faktisk skal ha skjedd da skipet sank – beretninger fra mødre og fedre til russiske soldater.

Historiene deres er ikke verifiserte, men mandag formiddag har flere ukrainsk- og russiskspråklige medier publisert historier fra forskjellige kilder.

Mandag sier også Putins talsperson at Russland er klar over bilder som sirkulerer av skipet i brann i sosiale medier.

Se ett av de ikke-verifiserte bildene under:

SKADER: Et bilde, som foreløpig ikke er verifisert, viser angivelig det russiske krigsskipet Moskva etter det som skal ha vært et ukrainsk missilangrep.

Det ukrainskspråklige nyhetsmediet Radio Svoboda, som er et statlig amerikansk kringkastingsselskap, meldte tidlig at russiske soldater skulle være døde som følge av hendelsen om bord «Moskva».

De viste lørdag til en samtale med kona til et besetningsmedlem på krigsskipet. Hun sier at mannen Ivan Vakhrusjev ble drept i tjeneste og at liket ble funnet.

– En kynisk løgn

Det russiske forsvarsdepartementet har på sin side hevdet at samtlige av de rundt 500 soldatene om bord, ble evakuert fordi det brøt ut en brann på skipet, og at skipet så sank mens det ble slepet i «stormfull sjø».

Men på sosiale medier skriver nå russiske foreldre om sønner som er savnet etter at «Moskva» gikk ned, ifølge det uavhengige russiske mediet Agentstvo.

Søndag viste de til det som skal være moren Uliana Tarasov til soldaten Mark Tarasov. På det russiske sosiale mediet VK skriver hun at sønnen er savnet etter at skipet gikk ned.

Se flere bilder av skipet før det sank i galleriet under:

1 / 2 SANK: Skipet ble fanget på bilde av satellitt nordvest for Sevastopol på Krim-halvøya 10. april i år. SANK: Missilkrysseren «Moskva» under patruljering i Middelhavet i 2015. forrige neste fullskjerm SANK: Skipet ble fanget på bilde av satellitt nordvest for Sevastopol på Krim-halvøya 10. april i år.

Tidligere samme dag skrev en annen VK-bruker med navn Dmitrij Sjkrebetse at hans sønn Egor som tjenestegjorde på «Moskva», var meldt savnet. Innlegget ble ifølge Radio Svoboda slettet.

Men Sjkrebetse skrev et nytt innlegg søndag kveld der han går hardt ut mot Russlands offisielle historie om årsaken til at skipet sank og at mannskapet ble evakuert.

– Det er en løgn! En åpenbar og kynisk løgn! skriver faren.

Agentstvo har snakket med det de skriver er en klassekamerat av Egor som bekreftet at det var faren som skrev innlegget på VK.

SØNNEN: Bilder som faren Dmitrij Sjkrebetse har lagt ut på VK skal vise sønnen og andre soldater som tjenestegjorde på det russiske krigsskipet «Moskva» fire dager før det gikk ned.

Ifølge faren var sønnen vernepliktig. Russland har hevdet at de ikke bruker vernepliktige soldater i krigen mot Ukraina, men flere rapporter antyder at dette ikke stemmer.

– Han er ikke blant de døde og sårede, og er inkludert i listen over savnede. En vernepliktig som ikke skulle ta del i fiendtligheter er på savnetlisten, skriver faren.

Han skriver videre at han har forsøkt å finne ut hva som faktisk skjedde, men at han ikke lenger får svar fra marinen.

Hevder flere hundre er skadet

Den russiske uavhengige nettavisen The Insider, med base i Latvia, har også snakket med Egors mor.

Hun sier at hun sammen med faren besøkte et sykehus i Sevastopol på annekterte Krim-halvøya der sårede fra krigsskipet ble fraktet.

Ifølge henne var rundt 200 sårede soldater innlagt ved sykehuset.

– Vi så på hvert brente barn. Jeg kan ikke beskrive hvor tøft det er, men jeg kunne ikke finne mitt. Det var bare 200 personer der, og det var flere enn 500 på krysseren. Hvor er de andre? spør moren.

Forsker: Tyder på at russiske liv gikk tapt

Flere sider ved «Moskvas» havari er fremdeles uklare, men forsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener at alt tyder på at Ukrainas versjon av hendelsesforløpet er riktig, og at russernes versjon dermed er feil.

– Trolig ble fartøyet truffet av ett eller to ukrainske sjømålsmissiler, avfyrt fra land, skriver han i en e-post til VG fra påskefjellet.

Han mener at eksplosjonene og brannene om bord, og at fartøyet faktisk sank, etter alt å dømme har sammenheng med et missilangrep, «snarere enn en ulykkeshendelse, uvær eller andre ting som russerne måtte vise til».

– Det er også mye som tyder på at russiske liv gikk tapt i angrepet og det påfølgende forliset, skriver Åtland videre.

Dette underbygger hva avisen Novaya Gazeta Europe skriver om hva som skjedde på krigsskipet.

FORSKER: Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Mange har avkuttede lemmer

De har snakket med en moren til en vernepliktig soldat som ble innkalt til tjeneste like før krigen mot Ukraina. Avisen har sett dokumentasjon på innkallingen, men de skriver at de ikke kan verifisere om soldaten, som de har anonymisert, var om bord på «Moskva» under eksplosjonene.

Sønnen skal ha overlevd hendelsen og kontaktet moren langfredag, dagen etter at skipet var bekreftet sunket.

– Sønnen min sa at krysseren ble truffet fra land, fra ukrainsk side ... Det er døde, det er sårede, det er savnede, sier hun til avisen.

Moren fortsetter:

– Han ringte meg og gråt over hva han hadde sett ... Det er tydelig at ikke alle overlevde.

Moren hevder videre at sønnen sa at rundt 40 av mannskapet ble drept som følge av hendelsen, at flere er savnet og mange ble skadet.

– Mange av de skadede har avkuttede lemmer, sier moren.

Slik ser frontene ut i Ukraina nå:

– Ikke råd til å bygge ny krysser

Uansett hendelsesforløp er senkningen av «Moskva» et nederlag for Russland, ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Det mener Åtland også. Han skriver til VG at skipets verdi var anslått til minst 750 millioner dollar, tilsvarende over 6,5 milliarder norske kroner.

Ifølge forskeren har ikke Russland mistet et flaggskip siden den russisk – japanske krigen på starten av 1900-tallet.

– De gjenværende russiske marinefartøyene i Svartehavet er også blitt mer sårbare som resultat av havariet, blant annet fordi «Moskva» beskyttet dem med sitt områdeluftvern, skriver han.

Den russiske flåten har imidlertid to andre missilkryssere av Slava-klassen i Middelhavet, men disse vil ikke kunne ta seg inn i Svartehavet fordi det tyrkisk-kontrollerte Bosporos-stredet har vært stengt for militære fartøyer siden slutten av februar.

– Russland har i dag hverken råd eller industriell kapasitet til å bygge en ny krysser av tilsvarende type, så Svartehavsflåtens samlede kapasitet vil trolig være svekket i flere tiår fremover, konkluderer Åtland.