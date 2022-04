Høyreradikal provokatør brente koran – så startet opptøyene

De voldsomme opptøyene i Linköping og Norrköping startet etter at den danske koranbrenneren Rasmus Paludan gjorde sitt inntog. I morgen skal han til Rinkeby.

– Jeg synes det er trist og sørgelig for demokratiet i Sverige at en lovlig tillatt demonstrasjon, hvor jeg skal ytre meg, skal stoppes fordi folk kaster sten og brenner opp biler. Det er ikke så mye demokrati igjen da, sier Rasmus Paludan, leder i det ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs, til VG.

Dansken, som også har svensk statsborgerskap, startet det lille partiet som ønsker å forby islam, som kjemper for «mest mulig lykke til flest mulig etniske dansker» og som ønsker totalstans av ikke-vestlig innvandring.

De har ingen representanter på Folketinget i Danmark, Paludan fik 1,8 prosent av stemmene ved valget i 2019.

Paludan er dømt to ganger for brudd på rasismeparagrafen, og i august 2020 fikk han to års forbud mot å komme inn i Sverige blant annet for å trosse manglende demonstrasjonstillatelse.

Dette var også i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark, skriver NTB.

– Svensk politi overtrådte den svenske grunnloven, og jeg kjempet mot det innreiseforbudet, og de opphevet beslutningen fordi den var ulovlig, hevder Paludan i dag.

Biler og koraner i brann

Han startet skjærtorsdag med å brenne en koran i Jönköping, og skulle etter planen holde valgmøte i Linköping, men slik gikk det ikke.

Det brøt ut voldsomme opptøyer i nabolaget Skäggetorp, som sliter med høy arbeidsledighet og som av svensk politi har blitt kategorisert som et «særlig utsatt område».

Maskerte personer gikk til angrep på politiet, satte en sivil politibil i brann, knuste ruter og klatret opp på takene av flere politibiler. Politiet valgte å trekke seg ut av området for å finne ut hvordan de skulle håndtere situasjonen. Tre politibetjenter ble kjørt til sykehus.

Personer stjal politiutstyr, og på videoer på TikTok ser man en person gå rundt i politivest og gassmaske.

Etter hvert spredte opptøyene seg til Norrköping, som var neste sted på Paludans «koranbrennings-turné». Flere hundre maskerte personer skal ha vært på stedet, og det skal blitt kastet stein mot redningstjenesten. Et titall biler ble satt i brann.

– Hva slags arrangement skulle dette være?

– Et valgmøte hvor jeg fortalte om Stram Kurs Sveriges politi, hvor jeg skulle kritisere islam, fordi det er en del av vår politikk. Nå har jeg sagt til politiet at jeg ønsker å holde forsamlingen på søndag.

DEMONSTRERTE: Rasmus Paludan i Malmö 18. mars i år.

Skal til Rinkeby

Tidligere torsdag la Paludan ut en video på Facebook hvor han brenner en koran utenfor en moské i Rosengård i Malmö.

Fredag setter Paludan kurs mot Stockholm-forstaden Rinkeby, også et «særlig utsatt område». Det er ikke urimelig å anta at det også her vil kunne oppstå opptøyer.

– Hvorfor er det så viktig for deg å brenne koraner?

– Det er flere grunner. En viktig grunn er at det i Sverige finnes folk som mener at hvis man brenner koraner, så skal man slå den personen i hjel. Så hvis man lar være å brenne koranen, så lar man mordere bestemme hva man skal gjøre, hevder han.

Dette er typisk voldsretorikk han tidligere har ytret. Ifølge hovedimam i Furuset moské står står det ikke i Koranen at man skal straffe den man mener begår blasfemi.

– Er dette ren provokasjon fra din side?

– All politikk er provokasjon for noen mennesker. Svensk sosialdemokratisk politikk er provoserende for meg. Jeg blir provosert, men jeg brenner ikke biler, sier Paludan, som sier at målet er at hans svenske parti skal stille i Riksdagsvalget i år.

1 / 2 GÅR TIL ANGREP: Her går en mann til angrep på en brannbil i Norrköping. I BRANN: biler på en parkering i Navesta i Norrköping torsdag kveld. forrige neste fullskjerm GÅR TIL ANGREP: Her går en mann til angrep på en brannbil i Norrköping.

– Det er kanskje ikke så mange velgere for ditt parti i disse områdene?

– Det finnes ingen velgere til mitt parti hvis ingen vet at partiet finnes. Jeg holder valgmøter så det blir oppmerksomhet rundt vår politikk. En del av politikken er hvor mange mennesker ikke forstår og respekter demokratiet. Den delen av vår politikk er blitt bevist i dag, hevder han.

– Du skal til Rinkeby, ja?

– Ja, svarer han og ler litt.

– Hva tenker du om å velge en forstad som det, kjent som særlig utsatt område?

– Jeg mener det er mennesker også der som har vanskelig med å forstå demokratiets regler.

Sveriges justisminister Morgan Johansson reagerer sterkt på protestene mot Paludan og angrepene på politiet i Linköping og Norrköping, skriver NTB.

– Uansett hva man måtte mene om det høyreekstreme hatbudskapet som Paludan står for, så er det uakseptabelt å reagere med slik alvorlig vold. Det er bra at politiet resolutt grep inn for å ta hånd om voldsutøverne og opprettholde ro, tvitrer han.