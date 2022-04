MERKET AV KRIG: En gate i Butsja er preget av krigens herjinger.

Skal ha voldtatt 25 jenter og kvinner i kjeller

Detaljer om grusomhetene i Butsja fortsetter å dukke opp. Nå hevder Ukraina at rundt 25 jenter og kvinner fra 14 til 24 år skal ha blitt systematisk voldtatt i en kjeller. Ni av dem skal ha blitt gravide.

Av Jostein Matre

– Rundt 25 jenter og kvinner i alderen 14 til 24 ble systematisk voldtatt i en kjeller i ett enkelt hus under okkupasjonen i Butsja, sier Ukrainas ombud for menneskerettigheter, Ljudmyla Denisova, ifølge BBC.

Ifølge henne skal ni av dem ha blitt gravide.

– Russiske soldater sa til dem at de skulle voldta dem så grundig at de aldri igjen ville ønske å ha seksuell kontakt med noen menn, for å forhindre dem i å få ukrainske barn, fortsetter ombudet.

RUINER: Et hus i Butsja ødelagt etter den russiske invasjonen. Huset på bildet er ikke det samme som der 25 personer skal ha blitt voldtatt.

Vet ikke hvor mange

Denisova forteller at de ukrainske myndighetene nå blir kontaktet av en rekke kvinner som forteller at de har opplevd å bli voldtatt av russiske soldater, eller vært vitne til at andre har blitt det.

Hun nevner blant annet et eksempel der en 25 år gammel kvinner kontakt myndighetene og fortalte hvordan hennes 16 år gamle søster skal ha blitt voldtatt ute på gaten, like foran henne, mens soldatene skal ha ropt at dette vil skje med all «Nazi-horer».

Ombudet sier de foreløpig ikke har oversikt over hvor mange som skal ha blitt utsatt for seksualisert vold av fiendens soldater.

OMBUDSKVINNE: Ljudmyla Denisova er menneskerettighetsombud i Ukraina.

– Ikke alle ønsker å fortelle oss hva som har skjedd med dem, så det er umulig for øyeblikket, sier Denisova til BBC, som selv har intervjuet kvinner som sier de har blitt voldtatt av russiske soldater.

Ukrainas ønske nå er at FN oppretter en spesialdomstol for å stille Vladimir Putin personlig for retten for krigsforbrytelser, som inkluderer voldtekt.

Systematisk

Etter at sjokkerende bilder viste lik av sivile langs veier og gater i Kyivs forsteder, flere med skader som tyder på tortur og voldtekt, intervjuet VG i helgen det ukrainske parlamentsmedlemmet Lesia Vasylenko.

Hun er ikke i tvil om at det russiske soldater har gjennomført systematiske voldtekter av ukrainske kvinner.

– Med de bildene man ser, så kan man ikke nekte for de grusomhetene som skjer. Det er lik av barn med hendene bundet, det er lik av nakne, tilsynelatende voldtatte kvinner. De dreper de sivile og de voldtar kvinnene. Dette er deres måte å demoralisere dem og militæret på, sa hun.

MASSEGRAV: Likposer i en massegrav i Butsja, hvor tallet på drepte sivile stadig stiger.

Riksadvokat Iryna Venediktova har uttalt at ukrainske myndigheter har fått opplysninger om seksuelle overgrep i okkuperte områder og ved frontlinjene siden invasjonen startet.

Disse påstandene støttes av den uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

Russland har på sin side kalt påstandene for løgner.