Ukrainske styrker holder fremdeles stålverket Azovstal, som tårner opp over Mariupol.

Tror Russland vil erklære seier i Mariupol før 9. mai: − Symbolsk viktig

Slaget om Mariupol er inne i en skjebnetime. Ukraina-ekspert Tom Røseth tror at russiske styrker ønsker å erklære byen for erobret innen 9. mai.

Av Sven Arne Buggeland

Denne dagen feirer Russland seieren over Nazi-Tyskland med en storstilt militærparade på Den røde plass i Moskva, der tusener av tropper marsjerer for Vladimir Putin.

– Noen spekulerer i om denne seansen er forklaringen på at det synes å haste for russerne i Mariupol, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole Tom Røseth til VG.

Han viser til Putins narrativ om at Russland nedkjemper nazister i Ukraina og at Azov-bataljonen med sin høyreekstreme historie er blant Mariupols siste forsvarere.

– Det er trolig symbolsk viktig å ta Mariupol før 9. mai. Det kan forklare at russiske styrker kjører hardt og bruker tunge ressurser, fremfor å utmatte ukrainerne, sier Røseth.

Det russiske forsvarsdepartementet har allerede lagt ut en rekke bilder på sine hjemmesider av soldater som trener før de skal marsjere inn på Den røde plass den 9. mai.

De siste kampene i Mariupol står på det gigantiske stålverket Azovstal øst for byen.

Kommandør Serhiy Volyna, som leder styrkene på Azovstal, sier i en videomelding postet på Facebook at hans menn kan stå «foran sine siste dager, om ikke timer».

– Fienden er oss overlegne, ti mot én, sier han videre.

Ukrainske styrker og sivile skal ha forskanset seg under bakken på stålverket i Mariupol.

Under bakken

Stålverket i Mariupol er et av verdens største – et kompleks av masovner, fabrikkpiper, bygninger og jernbanelinjer som strekker seg over ti kvadratkilometer.

Her har 10.000 mann produsert millioner av tonn med stål og valsede plater til skip, broer, rørledninger og jernbaneskinner.

New York Times beskriver verket som en labyrint av stål og forsterket betong. Det er under bakken at flere tusen soldater og sivile ukrainere skal ha forskanset seg.

Plass til 4000

Rom og korridorer på kjellerplan ble brukt som tilfluktsrom for stålarbeidere i 2014, da russiskstøttede separatister forsøkte å ta Mariupol.

Siden er bunkerne holdt i god stand, med beredskapslagre av forsyninger.

En talsperson for verkets eier Metinvest opplyser til New York Times at tilfluktsrommene kan huse opptil 4000 mennesker og hadde nok mat og vann til tre uker.

Hvor mange tusen ukrainske soldater og sivile som fremdeles oppholder seg i Azovstal, er uklart. Ukrainske medier har antydet opptil 1000 sivile og 2500 soldater.

Barn. kvinner og eldre skal være blant dem, viser en video fra verket publisert mandag av Azov-kommandøren Denis Prokopenko.

Teppebomber verket

– Undergrunnspassasjene på Azovstal er hjemmebane for ukrainerne. Men nå står de under et massivt bombardement av russisk artilleri og strategiske bombefly, sier Rødseth.

Han sier at russerne nærmest teppebomber stålverket og bruker tyngre våpen for å trenge gjennom metertykk betong. Ukrainerne har ikke nok luftvern til å beskytte seg.

– Russerne har også sendt inn sine mest motiverte bakkestyrker, som er opprørskorpsene fra Donetsk. Det begynner nok å nærme seg slutten i Mariupol.

Prorussiske tropper lemper granater inn i krigskjøretøyer nær Azovstal i Mariupol 12. april.

Røseth tror det kan være snakk om dager, kanskje en uke eller to. Instituttet for krigsstudier ISW tror at de russiske styrkene vil erklære seier i Mariupol en av de første dagene.

Frykter sivile tap

Røseth frykter store sivile tap i sluttfasen, fordi han tror russerne bomber uten å skille mellom sivile som har søkt ly og de ukrainske stridende.

Myndighetene i utbryterrepublikken Donetsk skrev onsdag på meldingstjenesten Telegram at fem ukrainske soldater på Azovstal hadde lagt ned våpnene, ifølge NTB.

De russiskstøttede separatistene skrev tirsdag at over 140 sivile var evakuert fra Mariupol.

Mariupol har vært beleiret siden tidlig i mars. Havnebyen ved Asovhavet er strategisk viktig for at russerne skal kunne danne en landbro mellom Krim og Donbas-regionen i øst.